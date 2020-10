Muž nechal při tažení auta převodovku v režimu P, následky jsou až nepochopitelné před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Auta s automatickými převodovkami se obecně moc tahat nemají, může to zničit právě jejich převodové ústrojí. Hybridní Ford Fusion je výjimkou, ale ne, když automat ponecháte v režimu P.

Možná jste již v některých filmech zaregistrovali, že majitelé obytných vozů si sebou na cesty berou i druhý automobil. Ten jednoduše připřáhnou za svůj pojízdný domov a poté používají třeba pro vyjížďky po okolí. Něco takového nemusí být problematické, má to ale svá úskalí. Některé vozy takovému zacházení nefandí, zejména pak ty s automatickými převodovkami, které obvykle nelze táhnout, pokud hnaná kola zůstávají v kontaktu se zemí.

Když přitom Ford odstartoval vývoj hybridního Fusionu (nám známého jako Mondeo) s přídomkem Energi (sic), tento problém měl na paměti. Benzin-elektrický sedan je proto možné připojit táhnout po vlastní ose, přičemž majitelé musí pamatovat na jediné, a sice aby automatickou převodovku CVT přepnuli do neutrální polohy. V té chvíli jsou přední kola odstřižena od pohonu, načež se stejně jako ta zadní stávají vlečnými. Je tedy jedno, zda zůstanou na silnici, nebo je ukotvíte ve vzduchu, poškození v takové chvíli nehrozí ani v jednom případě.

Jak jsme nicméně zmínili, stěžejní je v dané chvíli zařazený neutrál. To nicméně nebyl případ vínově zbarveného vozu, jehož majitel nechal převodovku v poloze P. V té chvíli nicméně došlo k uzamčení systému, načež se kola na silnici neprotáčela, ale zůstala zaseknutá. Následovalo tedy nevyhnutelné, a to jejich hoblování. Soudný člověk by asi po chvíli zjistil, že se kola netočí a zničil by maximálně jeho pneumatiky, tady ale cit pro věc zoufale chyběl.

Tohle auto muselo být popsaným způsobem taženo notný kus cesty, neboť pryč nejsou jen pneumatiky - chybí dobrá třetina ráfků a povrch vozovky poškodil i ramena přední nápravy a další části spodku. Při pohledu na podvozek je nicméně, že poškození ve výsledku není až tak hrozivé a vůz se zdá být opravitelným, jakkoliv samozřejmě nepůjde o levnou záležitost. Zaráží nás ale především to, jak dlouho řidič celý problém ignoroval - dá se předpokládat, že Fusion brousící břichem silnici musel vydávat nemalý rámus, stejně jako od něj odlétávala řada jisker. I kdyby si toho nevšiml majitel, ostatní řidiči museli.

Jak ovšem dodávají lidé v diskuzi pod fotkami, běžnou reakcí amerických řidičů na mávání, troubení a gestikulaci ostatních motoristů není zastavení či zpomalení, ale spíše sešlápnutí plynového pedálu. Inu, důvěřivost se už příliš mnoha lidem nevyplatila.

Dle Fordu je možné hybridní Fusion s automatem táhnout i po vlastní ose, ovšem pouze za předpokladu, že bude zařazen neutrál. To se zjevně v tomto případě nestalo, jak ukazují obrázky níže. Ilustrační foto: Ford

