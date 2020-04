Nadšenci zdánlivě levně koupili tři ojeté sporťáky, kontrola ukázala realitu před 4 hodinami | Mirek Mazal

Nejsou to auta, která by bůhvíjak rychle padala na ceně, přesto můžete v určitou chvíli pořídit rozličné sporťáky Ferrari, Lamborghini nebo Astonu Martin za cenu odpovídající nové Corvette. Můžete, ale neměli byste.

Mnohé nadšené řidiče trápí v posledních měsících těžké spaní kvůli myšlenkám na novou generaci Chevroletu Corvette. Velmi dobře hodnocený sporťák s motorem uprostřed totiž stojí jen necelých 65 tisíc dolarů, což je i při současném mizerném kurzu koruny asi 1,67 milionu Kč. Můžete říci, že to je pořád spousta peněz, což je, levnější ekvivalent vozu s 6,2litrovým osmiválcem o výkonu 364 kW (495 koní) a točivém momentu 637 Nm ale zdaleka neexistuje. Atmosférický motor za posádkou zajišťuje akceleraci na 100 km/h za 3 sekundy a ukazatel rychloměru končí svůj výstup u 311 km/h - něco takového koupíte od jiných značek za násobky ceny Corvette.

Žádný nový supersport s motorem uprostřed za tuto cenu prostě neexistuje, pokud ale vezmete v úvahu ojetiny, už je z čeho vybírat. Přesně do toho se pustila trojice nadšenců, známých automobilových youtuberů ve složení Tavarish, Tyler Hoover a Ed Bolian. Žluté Ferrari 360 Spider z roku 2002 vyšlo na 54 tisíc USD (1,4 milionu Kč), málo ojeté, ale dŕíve utopené Lamborghini Gallardo V10 Spyder po čtrnácti letech na světě stálo 59 tisíc USD (1,5 milionu Kč) a dvanáctiválcový Aston Martin Vantage S vyrobený před pěti lety udržel hodnotu na 69 tisících dolarech (1,8 milionu Kč).

Finance blízké platbě za novou Corvette stačily na koupi těchto alternativ, které mají hodně daleko k nulovému nájezdu podpořenému vůní novoty. Modré Gallardo si prošlo důkladnou koupelí, však také velmi záhy přestalo fungovat. Důvodem byl palivoměr s rafičkou daleko od nuly při zcela prázdné nádrži. Důkazy dřívější koupele se ukázaly i při prohlídce mechanikem, paradoxně ale šlo o docela bagatelní věci.

Hůře na tom bylo Ferrari v ceně nižší než u nejzákladnější Corvette C8. Mechanik u něj našel několik vážných nedostatků na podvozku. Kromě potrhané střechy mu navíc unikají některé náplně. Ani Aston Martin by nebyl vhodnější volbou naspořené útraty, jelikož zvolený rival C8 potřebuje spoustu servisních práce, včetně nových zapalovacích svíček, úchytu motoru, čerpadla řízení a spojky.

Pokud tedy vezmeme v úvahu sumy potřebné na nejzákladnější opravy těchto aut - a nejde zdaleka o částky potřebné na uvedení do stavu nového vozu - nejde zrovna o nízké částky. Majitel Vantage si musí připravit dalších 13 tisíc USD (330 tisíc Kč) za neodkladný servis, řešení nejzávažnějších problémů Lamborghini jsou otázkou osmi tisíc USD (205 tisíc Kč) a 360 by to měla i s novou střechou za 10 600 USD (272 tisíc Kč). A to je otázkou, co se stane příště.

Všechny zdánlivě výhodně pořízené vozy se tak cenově dostaly na úroveň nové Corvette či daleko za ni. A to pořád nejsou nové, obvykle ani tak rychlé, vybavené a se zárukou, že vás dalších pár ujetých kilometrů nebude stát další statisíce. Sami kupci těchto aut tak přiznávají, že alternativa v podobě nové 'Vette bude rozumnější volbou.

Rychlé ojetiny věhlasných značek je sice možné pořídit relativně levně, po letech používají jsou ale provozně tak drahý špás, že se prostě nevyplatí

Zdroj: Tavarish@Youtube

Mirek Mazal