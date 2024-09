Nadšenec si levně koupil na pohled krásné BMW M5 s V10 a manuálem, pod kapotou ale objevil hotové peklo včera | Petr Prokopec

Tohle auto pořád láká, je to jediná M5 s alespoň jistými vazbami na dobové motory používané ve Formuli 1. A dodnes jede i skvěle zní, s manuálem je to hotový poklad. Levné kusy ale nebývají dostupné za málo pro nic a za nic.

Pokud je pro vás jméno Sreten Milisavljevič neznámým pojmem, pak jistě nepatříte mezi velké příznivce eMkových BMW. Tento mechanik totiž provozuje na Youtube kanál M539 Restorations, kde se věnuje především renovacím vrcholných mnichovských strojů, původně modelů M5 E39. Jen na ně se dnes neomezuje, jak prokázal letos na jaře, kdy se rozhodl vrátit život padlému osmiválcovému Maserati. To se mu zatím až tak úplně nepovedlo, nemalé naděje ale nyní vzbuzuje nový motor, který se Sretenovi podařilo sehnat. Ale držme se dnes mnichovských modelů M.

Nedávno se pochlubil dalším novým projektem, přičemž od Italů se raději vrátil zpět do Německa. Na aukci v Kalifornii totiž pořídil BMW M5 generace E60, tedy vůbec jediné provedení, které automobilka osadila pětilitrovým desetiválcem. Na americkém trhu se navíc jednotka S85 prodávala i v kombinaci se třemi pedály, a právě takové manuální provedení zamířilo do Sreteony dílny. Jakkoli ale na první pohled vypadá velmi zachovale, realita tak oslnivá není.

Vůz totiž dle všeho najel ve velké rychlosti na obrubník, což v olejové vaně udělalo propast o velikosti Macochy. Mimo to prasknul i přední pomocný rám. Protože ale na používání sedanu či jeho motoru po nehodě nedošlo, zdálo se, že jde o jediné problémy. I proto, že v samotném oleji se nenacházely žádné kovové třísky. Jenže Sreten následně zjistil, že pohonná jednotka se netočí zvolna a jemně, v důsledku čehož začal myslet na nejhorší.

To se po po odmontování krytu válců potvrdilo, při nehodě byla totiž zároveň poškozena i jednotka VANOS stojící za časováním ventilů. Sreten tak musel přiložit ruku k dílu víc, než původně počítal. Stejně jako utratil více také za nové komponenty, neboť vyměněna byla rovněž ložiska klikové hřídele, stejně jako třeba olejová pumpa. Nakonec však desetiválec zaržál svou serenádu, která byla sladkou odměnou po náročné práci. Tím ale tento šikovný mechanik stále neskončil.

V následující epizodě hodlá věnovat dalším věcem, které bylo třeba udělat, než se desetiválcové M5 vrátilo na silnici. Vůbec by přitom nebylo od věci, kdyby přihodil do placu alespoň pár suchých čísel, jež souvisí nejen s pořízením vozu, ale hlavně s jeho opravami. Lákání prodejců na nízké ceny totiž povětšinou vede k pláči, neboť kupující skončí za volantem kousku, který spíše zabírá místo na příjezdové cestě či v garáži, než aby fungoval.

Sreten ostatně za většinu aut, které v posledních letech nakoupil, dal zhruba 4 až 6 tisíc dolarů, tedy nějakých 91 až 136 tisíc korun. To nejsou zrovna závratné sumy, zvláště když za ně dostáváte desetiválcové BMW či třeba osmiválcovou Alpinu. Jenže takové aukce jsou často sázkou do loterie. Pokud jste ale zkušeným mechanikem, který navíc svou práci zvládne zpeněžit před kamerami, vadit vám to nebude. V opačném případě je ale obezřetnost na místě.

Jediné desetiválcové BMW M5 historie lze dnes pořídit poměrně levně, dokonce i s manuálem, který byl k mání pouze v USA. Jakmile ale u toho bude velmi nízká cena, měli byste zpozornět, tedy pokud nejste expert jako autor videí níže. Foto: BMW

Zdroj: M539 Restorations@YouTube

