Nejčastější chyby řidičů, které zbytečně zvyšují spotřebu benzinu nebo nafty

I když automobilky dělají možné i nemožné, aby spotřebu aut snížily, pořád je to hlavně řidič, který rozhoduje o tom, jak vysoká bude. Tyto chyby ji jen zvyšují.

Ceny pohonných hmot se letos pohybují docela nízko z důvodů, které jistě nemusíme připomínat. Podle statistik společnosti CCS tak v říjnu stály Natural 95 a motorová nafta v průměru 27,58 Kč, což je touto dobou po mnoha letech cifra výrazně pod hranicí 30 Kč (loni 32,15 Kč). Bylo ale i lépe, třeba v únoru 2016 nafta stála méně než 25 Kč za litr. A taky o hodně hůře, například v září 2012 byla v průměru pokořena hranice 38 Kč za litr benzinu.

Tak či onak jsou výdaje na palivo (nevyjímaje elektřinu, plyn, zkrátka cokoli) stěžejní součástí celkových výdajů na provoz auta a za stále se zhoršující ekonomické situace bude jistě každý rozumný člověk rád, když se mu je podaří stlačit co nejníže. A tak vhod přijdou rady, jak spotřebu snížit výměnou za... v podstatě nic, jen inteligentním zacházením s autem.

Přišla s nimi Federace amerických zákazníků (Consumer Federation of America, CFA), která zveřejnila aktualizovaný soupis nejčastějších chyb řidičů, které mohou vést ke zvýšení spotřeby paliva až o desítky procent, aniž by cokoli pozitivního přinášely. Na obou stranách Atlantiku platí stejné fyzikální zákony, a tak tento přehled předkládáme i vám - nakonec tyto chyby dobře známe i z českých silnic.

1. Nezavřené víčko nádrže

Na první pohled školácká chyba, ale prý se ji dopouští celých 17 procent motoristů. Tolik lidí jezdí se zlomeným nebo zcela chybějícím víčkem palivové nádrže, kvůli čemuž mohou do ovzduší unikat benzinové výpary. To vede nejen k poškozování životního prostředí, ale také ke zvyšování spotřeby. Pravda, ne příliš, nezavřené víčko zvyšuje apetit auta o 0,7 procenta, nicméně i to se počítá, zvláště je-li příčinou taková prkotina.

2. Nesprávná geometrie náprav

Motoristé sice již pravidelně nechávají přezouvat svá auta z letních pneumatik na zimní (a zase naopak), ovšem jen málokdo nechává kontrolovat geometrii náprav. Ta ovšem může být vlivem přejezdu mnoha nerovností rozhozena, což vede nejen k nerovnoměrnému sjíždění pneumatik, ale také ke zvýšení spotřeby až o 10 procent. Správně fungující mechanika pak logicky může znamenat úsporu až o tutéž porci.



3. Špatně nahuštěné pneumatiky

Nemusíme zůstávat jen u špatné geometrie, zmínit lze i špatně dohuštěné pneumatiky. Řada lidí má hned dvě kompletní sady pro různé období, jež si navíc přehazuje zcela sama. Na dofouknutí ale během této operace nedochází, kvůli čemuž až čtvrtina motoristů může jezdit na podhuštěných gumách. To může vést ke zvýšení spotřeby až o 2,8 procenta.



4. Nesprávný motorový olej

Do motoru lze nalít prakticky jakýkoliv olej a určitě je lepší nějaký než žádný. Nicméně platí, že specifickou pozornost byste měli věnovat výrobci co nejnižší doporučované viskozitě. Ta ovlivňuje moc motor namáhá pohyb klikové hřídele v olejové lázni, což opět ovlivňuje spotřebu. Pokud tedy kupříkladu máte užívat olej 5W-30, ovšem nahradíte jej specifikací 10W-30, přicházíte o 1-2 procenta paliva.



5. Špatně seřízený motor

Jen špatný olej nemusí přispět k horší spotřebě, v motorovém prostoru se koneckonců nachází stovky komponentů. Pokud přitom některé z nich fungují nesprávně či jsou-li nesprávně nastaveny, máte hned dvojí problém. V prvé řadě totiž můžete propadnout při emisích, bezprostřednější potíží je ale zvýšení spotřeby paliva. Ta bez užitku stoupá až o 4 procenta.



6. Převážení zbytečností

Čím vyšší je hmotnost automobilu, tím vyšší je i jeho spotřeba. O redukci kil by se samozřejmě v prvé řadě měl starat především výrobce, nicméně jeho snaha může být velmi snadno negována vaší leností. Pokud zkrátka vyprazdňuje zavazadelník příliš pomalu nebo s sebou neustále vozíte třeba jízdní kolo pro případ, že budete mít náhodou čas na projížďku, zbytečně zatěžujete svůj rozpočet. Každých 50 kilo nadváhy zvedá žíznivost o 1-2 procenta.



7. Nevypínání motoru při delším stání

Nejde tu o systém start-stop, který vypne motor i pokud se pár vteřin rozhlížíte z vedlejší na křižovatce. Jde spíše o situace, jako je dlouhé stání u železničního přejezdu, při němž nepotřebujete mít puštěnou klimatizaci či topení. Je logické, že pokud je motor vypnutý, nespotřebovává žádné palivo a pokud běží minuty na prázdno na volnoběh, zatěžuje jej to jistě více než jeden opakovaný start. Zmařené palivo se bude lišit případ od případu, statistiky hovoří o průměrném zvýšení spotřeby o 0,7 procenta.



8. Neplynulá jízda

Tohle zná asi řada lidí - stojíte na brzdě, napětí roste, vzduchem prolétne praporek a vy naplno sešlápnete pedál a jako šílenec se řítíte k první zatáčce, kde pro změnu jdete velmi prudce na brzdu. A poté znovu plyn a to celé nanovo a nanovo. Co na okruhu může vést k potlesku, to na běžné silnici vede ke stesku. Pokud tedy chcete jezdit co nejúsporněji, musíte v podstatě brzdy používat co nejméně a s energii investovanou do zrychlení vozu správně hospodařit. Tím vás nechceme dostat do problémů, spíše jen poukazujeme na vyrovnanou jízdu, kdy se snažíte předvídat manévry ostatních. Neplynulost jízdy vede ke zvýšení spotřeby až 20 procent, aniž byste ušetřili sekundu času.



