Nejlepší auta v testech Němců na 100 000 km mají nové premianty, vrací víru v kvalitu drahých značek

Autobazary se v posledních měsících staly útočištěm nejen pro tradiční kupce ojetin, ale i pro zájemce o nové vozy, kteří zrovna nemají co koupit. Ještě větší relevanci tak mají dlouhodobé testy aut, při kterých musí nejprve ujet aspoň 100 tisíc km, než je nad nimi vynesen verdikt. Tady jsou ta nejúspěšnější.

Ojetiny jsou dnes v kurzu hned z několika důvodů. Jednak je nových aut málo, a tak se na trh těch ojetých přesouvá část zákazníků, kteří by jinak koupili jinde. Nová auta jsou také dražší a k tomu část kupců pořád čeká horší časy, takže šetří a sahají raději po levnějším použitém zboží. Výsledkem je tak trochu poblázněný trh, na kterém ceny vozů měsíce rostly raketovým tempem a ty zánovní se klidně prodávají dráž než kolik dříve stály jako nové.

My bychom potenciálním kupcům poradili počkat, pokud „nové” auto nutně nepotřebují - trh jednou musí ochladnout a možná už se to děje. Současný stav sice není výsledkem jen krátkodobých faktorů a ceny se stěží kdy vrátí na dřívější úroveň, povolit by ovšem měly. Pokud ale jiný vůz potřebujete, pak je jistě mezi ojetinami (ale nakonec i novými vozy) záhodné volit takový, který zubu času odolává co nejlépe.

Právě takové naznačují výsledky dlouhodobých testů Auto Bildu, které už léta provádí ve spolupráci s Dekrou, a tak může vydávat žebříčky nejúspěšnějších a nejméně úspěšných modelů. A to konkrétně od roku 2014, od kdy používá nové hodnocení. Můžete si myslet, že za těch pár let bude desítka nejhorších současně přehledem většiny, ne-li všech testovaných vozů, ale není tomu tak, sítem už jich prošlo už na 80. Každý z nich musel v nejrůznějších režimech ujet minimálně 100 tisíc kilometrů (někdy došlo i na 150 nebo 200 tisíc), absolvovat všechny předepsané prohlídky a obvykle i neplánované servisní zásahy, které si vyžádaly vzniklé problémy. A během toho všeho snášet kritické soudy redaktorů, kteří je zrovna řídili.

Uvážíme-li, že typická česká ojetina má dnes na tachometru okolo 150 tisíc km, pak je to dobré vodítko k tomu, co vybrat - některá jsou totiž po 100 i 150 tisících km jako nová. Zjištění ze života s vozem navíc doplňují záznamy Dekry z rozborky kompletního automobilu. Sledují se všechny detaily prozrazující únavu materiálu, vedle těsnosti všech spojů se zjišťuje například i kondice jednotlivých komponentů motoru pomocí měřících přístrojů či rozsah koroze. Výsledkem je počet chybových bodů a známka od jedničky do pětky jako ve škole.

Na světě je nové pořadí nejlepších modelů, a tak přikládáme přehled všech, které k dnešnímu dni získaly známku lepší než dvojku. Můžeme mezi nimi vidět i Škodu, která dříve byla těsně pod vrcholem, teď už se ale mezi premianty tak tak vejde. Pořád je ovšem vysoko, nicméně nemá na nejlepší pětku, kterou rozčísly hned dva nové vozy. Pozoruhodné je, že na vrchol se postupně dostala téměř jen auta drahých značek jako Audi a BMW, o jejichž kvalitě se roky pochybovalo. Možná se z toho poučily.

Všechno podstatné následuje a my už jen dodáme, že pokud byste mezi nejlepšími marně hledali jakékoli SUV, není to tím, že by byla tak špatná. Výsledkům aut se zvýšeným podvozkem se věnujeme samostatně a dostaneme se k nim znovu za pár dnů.

Nejlepších 15 aut dlouhodobých testů magazínu Auto Bild k červnu 2022

15. Volkswagen Passat Variant 1,8 TSI , chybové body: 8, výsledná známka: 1-

Stovka tisíců na tachometru Passatu skoro nebyla poznat. Jedna z tradičních model Volkswagenu s benzínovým motorem působila stále jako nová, nebýt počítadla, ani by se nechtělo věřit vysokému nájezdu. Menšími nedostatky se ukázalo odvádění vody okolo znaku VW, špatně seřízené stěrače a ospalé reakce automatického přepínání dálkových světel.

14. Mercedes C 250d 4Matic T, chybové body: 8, výsledná známka: 1-

Mercedes vyšel se stejnými známkami jako Passat. Není až tak překvapivé, že se v průběhu testu zrovna tomuto modelu nic velkého nepřihodilo, až na jednu nemilou příhodu s asistentem držení v jízdních pruzích. Vadné čidlo způsobilo rozsvícenou kontrolku následovanou vynucenou návštěvou v servisu. Demontáž dílů přesto odhalila skoro dokonalou odolnost proti stárnutí.



13. Ford Focus 1,0 EcoBoost, chybové body: 8, výsledná známka: 1-

Mezi elitou se jistě cítí dobře Ford Focus opět s 8 chybovými body. Zážehový tříválec navzdory některým opačným zkušenostem odváděl tentokrát svou práci relativně spolehlivě, jen při nájezdu 22 105 kilometrů spadl do nouzového režimu; nepříjemnost řešilo přehrání softwaru. Časté tankování se pak podepsalo na stavu hrdla palivové nádrže. Řidiče obtěžovalo mnoho tlačítek a malý displej na palubní desce, rozebrání vozu ale neodhalilo nadstandardní opotřebení čehokoli podstatného.



12. Mazda MX-5, chybové body: 8, výsledná známka: 1-

Hravá MX-5 alias Miata podřizuje všechno jízdnímu zážitku. Nízká hmotnost s atmosférickým motorem a pohonem zadních kol na šikovné řidiče platí, asi nikdo by ale od tohoto auta nečekal vysokou trvanlivost. Přesto MX-5 zabodovala. Z uživatelského hlediska kritici našli námět na vylepšení v podobě lepšího výhledu vzad se zavřenou střechou a zhýčkaní jedinci by rádi měkčí tlumení nerovností. V průběhu testu se neobjevil žádný zásadní technický nedostatek a rozborka poukázala pouze na drobnější neduhy a větší sklony ke korozi. Výsledkem je 8 chybových bodů a známka těsně horší než nejlepší možná.



11. Škoda Superb 1,4 TSI DSG, chybové body: 8, výsledná známka: 1-

České překvapení aktuální špičky žebříčku si říká Škoda Superb. Vůz našel mezi testovacími jezdci zastání a přesvědčil je o svých kvalitách. Kvitují hlavně poměr výkonu a ceny - na auto za asi 1 milion korun nabízí neskutečně mnoho prostoru, komfortu a výbavy. A vydrží, neboť v průběhu testu se neobjevil žádný zásadní problém. Až na jeho samotném konci, po najetí více jak 97 tisíc km, začala zlobit sedmistupňová převodovka DSG, která přestala spolehlivě vybírat zařazené stupně. Proč se tak stalo a jak je problém řešitelný, musí nyní říci automobilka.

Kompletní rozborka vozu přímo u Škody pod dohledem Dekry neobjevila žádný dramatický nedostatek a ty zjištěné se počítají na drobnosti jako částečně uvolněné zakrytování podvozku. Sám redaktor pak po rozborce říká, že nevidí důvod, proč by někomu toto auto nedoporučit a výsledné body i známka tomu odpovídají. Mohlo být i lépe, o to minus za jedničkou se postaralo jen problematické těsnění vodní pumpy, díl za 100 Kč.



10. Mercedes třídy V 220d, chybové body: 7, výsledná známka: 1-

Robustní společník na dlouhé cesty polykal kilometry přímo hltavě. Celkový dojem narušily ne až tak příjemná sedadla a otravné zvuky, které by se u tak drahého vozu vyskytnout neměly. Bystrým zrakům z Dekry neunikla lehká povrchová koroze na několika místech anebo uvolněné gumové úchyty.



9. Audi A6 Avant C7 2,0 TDI, chybové body: 6, výsledná známka: 1-

Audi A6 Avant dnes už předchozí generace C7 absolvovalo zkoušku vytrvalosti bez větších problémů. Jen konec poznamenala chybová hláška signalizující vadu těsnění sběrného výfukového potrubí. Známá vada se projevila dříve, než se čekalo. Nutno podoktnout, že nic jiného nezlobilo, naopak stále všechny překvapovala typická kvalita interiéru a stav vozu po rozebrání - zvládnout stovky tisíc km pro něj nejspíše nebude problém.



8. Hyundai i30 kombi 1,6 CRDI, chybové body: 5, výsledná známka: 1-

Další Korejec a další příjemné překvapení - Hyundai se přiblížil ideálu bezchybného stroje. Minusové body nastřádala špatná izolace podlahy, vadné připojování Bluetooth, prasklá žárovka registrační značky, staré mapy v navigaci a vysoko svítící hlavní světlomety. Drobnosti proti celkovému výsledku.



7. VW Golf 1,4 TSI Sportsvan, chybové body: 4, výsledná známka: 1

Prostornější Golf přežil 100 tisíc kilometrů se vztyčenou hlavou a hlavně bez poruch. Nájezd byl schválně ještě navýšen o 50 tisíc a zkoumání poukázalo jen na nenápadné praskliny zadního tlumiče a tažného zařízení. Dál jakoby nic.



6. Toyota Prius, chybové body: 4, výsledná známka: 1

Po 100 tisících ujetých kilometrů Němci uvedli, že auto vypadalo stejně jako v den, kdy ho převzali. A i po detailní rozborce bylo jasné, že technika nedošla téměř žádné úhony. Za drobné nedostatky dostal Prius tři trestné body a aby to Toyota neměla tak snadné, ujeli s ní ještě 50 tisíc km navrch. Přibyl jen jeden trestný bodík na víc, takže výsledkem je pořád známka 1, ani po 150 tisících km se vozu vážného nepřihodilo.



5. Suzuki Swift Sport, chybové body: 3, výsledná známka: 1

Překvapivý premiant v nejlepší pětce, ostré provedení malého Suzuki. Taková auta často nebývají šitá tak, aby dobře odolávala vysokým nájezdům - malé vozy tak používá málokdo a ty sportovní mají priority jinde. Swift ale tentokrát potvrdil kvalitu japonských strojů a ujetých 100 tisíc km uzavřel bez jediného problému. Až rozebrání odhalilo klasickou bolístku Japonců, počínající korozi některých částí. Podle Němců nic dramatického, pár bodů ale muselo dolů, jinak by to byla známka 1+.



4. Audi A4 Avant 2,0 TFSI, chybové body: 2, výsledná známka: 1

Audi A4 stále aktuální generace B8 (nyní po faceliftu) by mělo být jedním ze vzorů kvality mezi auty střední třídy a v dlouhodobém testu Auto Bildu to s nadhledem potvrdilo. Spolehlivost ingolstadtského kombíku je prý evidentní a ani po technické stránce, ani v případě zpracování či kvality interiéru nebylo autu téměř co vyčíst. Dva trestné body znamenají jedničku, přesto existuje jeden ještě pár lepších vozů.



3. Audi A6 Avant C8 40 TDI, chybové body 2, výsledná známka: 1

I nová A6 patří mezi absolutní špičku. Problémy s ní nebyly prakticky žádné, jediným technickým zádrhelem se stal haprující parkovací senzor, se kterým byly problémy opakovaně. Ani tak není A6 bez chyb, německé kolegy ale iritovaly jen palubní elektronické systémy z hlediska svého fungování, což ale není věc, která by ovlivňovala známku z hlediska odolnosti vysokým nájezdům.

Nová A6 s motorem 2,0 TDI si tak připsala ještě lepší hodnocení, než ta předchozí, a to přesto, že kompletní rozborka přišla opět až po 150 tisících kilometrech. Celou nejlepší čtyřku v těchto testech tak tvoří konvenčně střižené vozy dražších značek se čtyřválcovými motory na benzin, naftu a plyn, nic jiného. Navíc od drahých výrobců, to dříve nebývalo zvykem. V době, kdy by tříválce, hybridy a elektromobily měly přesvědčovat o své atraktivitě, to pro ně není hezká vizitka - třebaže i mezi nejlepšími pár takových je, mezi nejhoršími jich najdeme mnohem víc.



2. BMW Z3 30i sDrive, chybové body: 2, výsledná známka: 1

Dalším překvapivým nováčkem na špici je BMW Z4. Znovu - je to sportovní auto pro krátké přesuny, v dlouhodobém testu ale válelo. Němcům nevadil ani dvoulitrový turbomotor pod kapotou a vůz celý test zvládl bez jediné neplánované návštěvy servisu. Ani pozdější rozborka neodhalila žádné nadměrné opotřebení, body letěly dolů pouze za méně kvalitní kůži použitou na sedadlech a občasné problémy s asistenčními systémy.



1. Audi A3 Sportback g-tron, chybové body: 0, výsledná známka: 1+

Nejlepší z nejlepších, hrdý vítěz mezi padesáti vozy ukazuje, co Auto Bild s Dekrou považují za vrchol možného. Hatchback na stlačený zemní plyn vyvrátil předsudky a jistě překvapil zastánce konvenčního pohonu. Jízda ani rozbor součástek neobjevily nic problematického, proto ani jeden trestný bod, musela být udělena známka lepší než 1.



