Jednu z nejlevnějších moderních ojetin lidé ignorují, i zánovní se ale prodává za hubičku

Jsou auta, pro která do bazarů nemíří prakticky nikdy a tohle je jedno z nich. Ignorace naprosté většiny kupců ale znamená nízké ceny, které zvlášť dnes mohou vyrovnat kvalitativní neduhy.

V roce 1996 poslal Ford na trh podivně vypadající 3,6metrový hatchback. Reakce na nový model Ka byly sice smíšené, vůz nakonec dosáhl hned na počátku své kariéry velkého prodejního úspěchu. Postupem času však registrace začaly klesat a nakopnout je nedokázaly ani nové varianty StreetKa a SportKa. Byť kabriolet, který se skrýval za prvním zmíněným názvem, a který pro Ford stavěl Pininfarina, se těšil na poměry otevřených aut velmi slušnému zájmu. Celkově totiž bylo vyrobeno 37 073 kusů, jež byly prý mnohem kvalitnější než standardní provedení.

V případě druhé generace nicméně již Ford tak osobitý nebyl. Ka odhalené v roce 2008 bylo přepracovaným Fiatem 550. Dokonce stejně jako originál vyrábělo v polském Tychy, a tak nepřekvapí, že používal i motory italské automobilky. Ty mohou rozsvítit příslušnou ikonku na palubní desce, často však pomůže pouhé vyčištění senzoru hřídele. Pokud ovšem Ka uvnitř smrdí po pohonných hmotách, je jisté, že hadice ventilace hřídele je již zpuchřelá.

Pozor je nicméně třeba dávat na výfukové systémy, jež už po pěti letech selhávají 11krát častěji oproti průměru. Nemalá kritika prší také na brzdy, stejně jako je třeba v případě bočních panelů a zádě počítat s předčasnou korozí. U podvozku je třeba zkontrolovat naprosto vše, pružiny se často lámou a zpuchřelé bývají také silentbloky. A aby toho nebylo málo, může dojít rovněž k uvolnění sedadel. Oblastí, kde může dojít k selhání, tedy není málo.

Ford proto s příchodem třetí generace opětovně přehodil výhybku, tentokrát dokonce i v rámci karosářského stylu. Novinka totiž již nebyla hatchbackem, nýbrž mixem mezi SUV a MPV. Modrý ovál proto lehce pozměnil název na Ka Plus a výrobu svěřil indické továrně. Ta pak produkovala pouze pětidveřové varianty, zatímco v případě prvních dvou generací bylo možné počítat pro změnu pouze s třídvířkem.

Třetí generace v showroomech doplnila po nějaký čas tu druhou, na trh totiž dorazila v roce 2014. Vůz nabízel mnohem více vnitřního prostoru, za čímž stálo natažení rozvoru o 190 milimetrů. Na délku však stále nepřesahoval čtyři metry, za čímž stálo nasazení na indickém trhu, kde je s takovými vozy spojeno nižší zdanění. Tomu ale pochopitelně odpovídalo i zpracování, stejně jako použité materiály - do prémiovky má Ka Plus hodně daleko.

Co se však kvality týče, je na tom přesto lépe než předchůdce. Stěžejní slabinou je baterie, která často zkratuje. Mimo to je stejně jako u druhé generace třeba počítat s výměnou světel, tím ale výraznější výtky končí. Ve zbytku je již zástupce modrého oválu na průměrných hodnotách, v rámci TÜV Reportu tak stále nezvládá okouzlit. Patří mu totiž až stá příčka s 6,6procentní mírou poruchovosti, zatímco průměr je o 1,2 procentního bodu níže.

Jelikož druhá generace je hodnocena ještě o chlup hůře, není podivné, že ceny startují velmi nízko - už dlouho jsme neslyšeli o nikom, kdo by pro tento vůz do bazaru cíleně mířil. Ceny tomu vážně odpovídají - Ka vyráběné od roku 2008 lze pořídit již za zhruba 40 tisíc korun, provedení Ka Plus je pak jedním z nejlevnějším moderních aut a bezpečně nejlevnějším moderním Fordem. Už za 125 tisíc Kč můžete koupi pomalu zánovní vůz s nájezdem okolo 20 tisíc km.

Druhá generace Fordu Ka je přepracovaným Fiatem 500, což se ve srovnání s předchůdcem projevilo na kvalitě. Ta klesla razantně dolů, na trhu s ojetinami je tak vůz dnes k mání velmi levně. Foto: Ford



Provedení Ka Plus je sice kvalitativně lepší, stále však neoslní. Za 125 tisíc korun tak můžete pořídit vozy z roku 2017 se zhruba 20 tisíci najetými kilometry, tedy skoro ničím. Foto: Ford

