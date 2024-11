Nejméně ve třech zemích zakázali elektromobilům vjezd na závodní dráhu, je to další místo, kam už nesmí před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Někteří to označují za účelové rozhodnutí mající zabránit stavění spalovacích aut do špatného světla, jiní za racionální ochranu před řadou rizik, která jsou s těmito auty spojena. Autoři omezení je konkrétně jmenují.

S elektromobily je spojena řada problémů, které jsou buď nové jako takové, nebo mají nové specifické či specificky intenzivní projevy. Mezi takové patří riziko vznícení baterií a následný požár, který je mimořádně intenzivní, vznikají při něm toxické zplodiny a jeho uhašení je mimořádně náročné. Hasiči, kteří toho někdy mají i bez elektromobilů na krku dost, jsou pak pochopitelně rozladěni tím, když jediný oheň elektrického auta zaměstná i několik jejich jednotek na dlouhé hodiny.

To je důvod, proč jim je už po léta zakazován vjezd do podzemních garáží, přeprava na lodích, používání trajektů či garážových domů. Tím to ale nekončí. Majitelé elektromobilů momentálně přišli i o možnost přístupu na závodní dráhu Willowbank Raceway, která se nachází v australském Queenslandu, jak informují kolegové z Drive.

Její majitelé se odkázali na nové směrnice organizací Motorsport Australia či NEDRA, stejně jako na různé bezpečnostní protokoly, které nezvládají zajistit. V podstatě tak měli na vybranou, zda trať určenou pro závody ve sprintu uzavřou úplně nebo pouze jednomu konkrétnímu pohonu. Nepřekvapivě pak nezvolili ukončení činnosti, místo toho jen neumožňují vjezd vozům s elektrickým pohonem.

„Po pečlivém zvážení a vyšetřování se Willowbank Raceway rozhodla, že dále neumožní závody či testy plně elektrických aut se silniční registrací,“ píše se v oficiálním prohlášení. Problémem jsou dle majitelů toxické a hořlavé plyny, které mohou z baterií unikat po kolizi. Dále zmiňují, že ti, kdo budou první u nehody, nemají jistotu, že vůz je vypnutý, a není tak pod vysokým napětím. Zároveň se kvůli elektrickým klikám ani nemusí dostat dovnitř. Elektromobil navíc nelze ani převrátit či odtáhnout bez patřičného vybavení. A po požáru musí skončit ve vodní lázni.

Vše jsou to pochopitelně podmínky, které technicky lze zajistit. Jenže náklady s tím spojené by byly enormní, přičemž majitelé dráhy logicky nejsou žádnou charitou. Veškeré výdaje by tedy museli přenést na zákazníky, čehož se logicky obávají, a tak se raději popsaným rizikům vyhnout zmíněným způsobem.

Z jeho pohledu tak šli cestou „nejmenšího zla“, jakkoli je jim některými vyčítáno, že nechtějí vidět spalovací auta prohrávat. Možná, tak jako tak ale nejsou první - australská dráha se přidala k tratím, jako jsou Summit Point Raceway v americké Západní Virginii nebo Anglesey Circuit v britském Walesu, kam elektromobily též nesmí. V těchto lokalitách jsou ovšem ještě přísnější a neumožňují vjezd na dráhu ani hybridům, které jsou v principu spojené se stejnými riziky, třebaže v menším.

Autům jako Porsche Taycan Turbo GT začíná být zakazován vjezd na některé závodní tratě, provozovatelé se bojí složitých následků jejich havárie resp. nechtějí investovat do drahého vybavení nezbytného k jejich efektivnímu potírání. Foto: Porsche

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.