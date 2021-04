Nejvíc poruchová auta nižší střední třídy podle Němců: Průšviháři, kterým se raději vyhněte před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Cosi o šetření na nesprávném místě napovídá tento výběr pěti statisticky vůbec nejporuchovějších mladých ojetin. Nejčastěji mají problémy s motory a na vrcholu je vůz platící za ten vůbec nejlevnější.

Německý TÜV Report je skoro bezednou studnicí informací o spolehlivosti aut všeho druhu. Na základě výsledků milionů technických kontrol si může každý dopředu udělat obrázek, jak moc poruchový bude vámi vyhlédnutý vůz za dva roky, pět či dokonce jedenáct let po svém zrodu. Není to neprůstřelné, při dostatečném statistickém vzorku jde ale o relevantní informaci zejména pro zájemce o ojeté vozy.

Dnes se mrkneme na jednu z nejoblíbenějších kategorií, aut nižší střední třídy do tří let stáří, a to optikou těch nejvíce poruchových. Prodejně v ní v Evropě vládne Volkswagen Golf, co do spolehlivosti jej ale nenajdeme ani na vrchu, ani v průměru, mezi nejhorší pětkou bodují jiní.

Než se dostaneme ke konkrétním výsledkům, pro srovnání zmíníme, že právě Golf si TÜV Reportu vedl jen o chlup lépe, než je průměrná míra poruchovosti (5,5) u dvou- až tříletých vozů. Technici totiž zjistili, že brzdové komponenty odchází rychleji, než by měly, a stejně tak trápí majitelé únik oleje z motoru i převodovky. Řeč je přitom o sedmé generaci, která je mnohými vnímána jako kvalitnější, než ta osmá.

Dodat pak ještě můžeme, co vlastně znamená ona míra poruchovosti. Průměr 5,5 totiž odkazuje na 5,5 procenta ze všech exemplářů toho či onoho modelu, které neprošly technickou na první pokus kvůli příliš závažným technickým nedostatkům. Mezi pětkou průšvihářů je na tom i ten nejlepší ještě citelně hůř.

Nejvíce poruchová auta nižší střední třídy dle TÜV Report 2021

5. Peugeot 308

Míra poruchovosti: 6,1

Francouzská auta mají pověst nekvalitních vozů, hlavně kvůli elektronice. Zrovna v tomto ohledu je ale Peugeot 308 čistý jako lilie, jen jeho světla odchází poměrně často a rychle. Problémy jsou jinde a jsou závažnější. Tím vůbec největším problémem jsou únik oleje z motoru, za nekvalitní lze označit brzdové komponenty.

Foto: Peugeot

4. Honda Civic

Míra poruchovosti: 6,2

Spolehlivost Hondy Civic zjevně neodpovídá pověsti japonských vozů, které mají kvalitou převyšovat zbytek světa. Stejně jako u Peugeotu je problém s brzdovými komponenty, kk tomu se přidává nedostatečně dlouhá životnost světlometů a rychle odcházející podvozkové díly.



Foto: Honda

3. Seat Leon

Míra poruchovosti: 6,4

Je zajímavé, že ze čtveřice technicky velmi blízkých aut koncernu VW si každé vede úplně jinak. Audi se skóre 4,0 prakticky exceluje, VW a Škoda dosahují průměru a Seat klesá ke dnu. V jeho případě se majitelé musí již pomalu automaticky připravit na únik oleje, stejně tak jsou však problematické i pružiny a tlumiče.



Foto: Seat

2. Ford Focus

Míra poruchovosti: 6,7

Někdejší modla nadšených řidičů na tom už nepřesvědčivě není pouze v rámci dynamiky a zábavy za volantem. Již poměrně brzy začíná z motoru i převodovky kapat olej, k čemuž se přidávají nekvalitní světlomety. Nadstandardně problematická je ale většina klíčové techniky, i proto tak špatný celkový výsledek. Nejhorší motor uhádnete - litrový tříválec Ecoboost.



Foto: Ford

1. Dacia Logan

Míra poruchovosti: 10,4

Díky nízké ceně se rumunský sedan jistě ocitne v hledáčku spousty lidí, ale neměl by, nevyplatí se. Logan je jedním z nejporuchovějších aut vůbec, nejen v rámci své třídy, a potýká se prakticky se všemi výše zmíněnými problémy - zlobí se světlomety, brzdy, podvozek, z auta uniká olej z motoru i převodovky. Jako nové auto se zárukou, budiž, pokud vám nevadí častější návštěvy servisu. Jako ojetina po záruce je Logan špatnou volbou - je více jak čtyřikrát poruchovější než nejlepší auto své třídy a stejného stáří (Hyundai i30), přitom čtyřikrát méně ani zdaleka nestojí.



Foto: Dacia

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec