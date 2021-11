Nejprodávanější kombík světa umí ohromit i jako ojetina, cenou přímo zaskočí před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

U nás žije ve stínu místních ikon Škody, zejména pak Octavie Combi a Superbu Combi, z celosvětového hlediska je ale žádanější. Platí za velmi spolehlivý vůz se svou věrnou klientelou, i kvůli tomu ale pro Outback do bazarů bez půl milionu v kapse nevyrážejte.

Na vozy Subaru v německém TÜV Reportu příliš často nenarazíte. Důvodem jsou jejich nízké prodeje, které následně vedou k menšímu počtu hodnocení. Tím by ovšem finální výsledky mohly být zkresleny, proto Němci stanovili minimální počet exemplářů potřebných pro zařazení do reportu. Tohoto požadavku přitom nezvládá dosáhnout Outback, což je docela paradoxní - se 186 tisíci globálními registracemi se loni jednalo o jasně nejprodávanější kombík světa. Většinou o něj však zájem měli Američané.

Neznamená to nicméně, že by v Evropě po voze takříkajíc neštěknul ani pes. Kolik se jej ovšem na starém kontinentu prodalo, nejspíše nikdo přesně neví. Subaru totiž jeho registrace započítává pod spřízněný model Legacy, který je k mání nejen jako kombík, ale rovněž jako sedan. Obě verze jsou pak žádanější než ta s přizvednutým podvozkem. Dá se tedy předpokládat, že z loňských 3 844 registrací připadá na Outback maximálně třetina, spíše však ještě méně. Koupí takového vozu tak vstupujete do klubu výjimečných.

Oficiální dealeři se přitom již začínají těšit na příchod zcela nové generace, ta dosluhující tak může zaujmout už jen kupce ojetin. Pokud ovšem hodláte zamířit do autobazaru s vidinou láce, můžete rovnou začít uvažovat o konkurenčním voze. Za nejlevnější kousky totiž dáte zhruba 400 tisíc korun, přičemž v takové chvíli je samozřejmostí nájezd přes 150 000 km. Pod kapotou pak bude svou práci odvádět spíše dvoulitrový turbodiesel, po jehož 150 koních mnoho lidí nezatoužilo.

Něco takového může překvapit, přeci jen diesel se k charakteru vozu hodí. Kromě relativně nízké 6,5litrové spotřeby totiž nepřenáší do kabiny nepříjemný hluk či vibrace. Ovšem ve většině případů je spojen s automatem CVT, který část potenciálu motoru zabíjí. Ač tedy pod pravou nohou budete mít i 350 Nm točivého momentu, vůz v provozu působí spíše líně. Dynamičtější volbou je tak 2,5litrový čtyřválec, ovšem jeho někdejších 173 koní vás může sežrat zaživa.

Řeč přitom není pouze o pohonných hmotách, ale také o servisu, který je poněkud dražší než u konkurence. Na druhou stranu, k technikům Outback až tak často mířit nemusí. Všeobecně se předpokládá, že motory zvládnou najet minimálně 240 tisíc kilometrů bez nutnosti větších zásahů, jakkoliv se může stát, že narazíte na agregát s nadměrnou spotřebou oleje. Stejně tak dochází u některých aut k většímu vybíjení baterie, to je ale víceméně vše.

Ve finále tak lze koupi vozu bez problémů doporučit, tím ale vaše nesnáze v podstatě startují. Dle Mobile.de jsou totiž momentálně v celé Evropě k dispozici pouze dva exempláře s manuální převodovkou, přičemž jeden disponuje dieselem, druhý pak benzinovou jednotkou. V tomto případě jde ale o zánovní vůz, u nějž byl výkon kvůli filtru pevných částic snížen na 169 koní. Na cenu to však vliv nemá, do kapsy musíte sáhnout pro milion korun.

De facto tedy musíte s automatem počítat, přičemž v kombinaci s benzinovou dva-pětkou vás Outback vyjde zhruba na půl milionu korun. Výbava je v té chvíli více než bohatá, z aktuální nabídky si budete moci vybrat dokonce i barvu. Že tak ovšem učiní nejspíše ještě méně lidí než v případě zcela nových aut, asi ani nemusíme dodávat.

Kvalitou dokáže Outback oslovit více než konkurenční vozy. Nicméně jelikož se v Evropě neprodalo mnoho kusů, nepočítejte ani v autobazarech s lácí. Ilustrační foto: Subaru

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

