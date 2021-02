Nejspolehlivější levné ojetiny podle Němců: I auta za desítky tisíc mohou vydržet před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Volkswagen

Chtít spolehlivou ojetinu za dobrou cenu s ještě přijatelným stářím není zase tak nesmyslné, jak se může zdát. Výsledky pátrání v režii Němců jsou ale poněkud jednostrunné, z hlediska původu auta dávají na výběr jen minimálně.

Stáří aut provozovaných v Česku stoupá. Loni se průměrný věk místních osobních automobilů poprvé přehoupl přes hranici 15 let a stoupl už na 15,27 roku, což je páté nejvyšší číslo v Evropě. A jak jsme před pár dny detailně probírali, realita vozů provozovaných soukromými majiteli bude ještě trochu jiná.

Tento stav není náhodný a nutně to nemusí být ani tak problematický, jak mnozí tvrdí. Vývoj učinil auta mnohem odolnějšími zejména z hlediska odolnosti proti korozi a vozy vyrobené v tomto tisíciletí jsou téměř bez výjimky bezpečné, trvanlivé, spolehlivé i více nebo méně ekologické. Auto z roku 2006 může být zachovalé BMW 330i generace E90 a stěží jeho majiteli budete seriózně tvrdit, že má vrak, kterého by se měl okamžitě zbavit.

Valná část kupců zkrátka nemá racionální důvod kupovat novější modely. Mezi auty minulé dekády lze vybrat spoustu zajímavých typů, které vyjdou pochopitelně o mnoho levněji než nové vozy. A co si budeme namlouvat, v dnešní době spousta lidí ani nemá možnost sáhnout po něčem novějším, i kdyby nakrásně chtěli.

Proto jsme se tentokrát podívali na co možná nejlevnější a současně nejspolehlivější ojetá auta všech typů, jaká je možné pořídit. Jde o auta stará 10 let či více hodnocená na základě aktuálních statistik německých STK. Pokud uvažujete o pořízení dostupného ojetého automobilu a přesto byste rádi český průměr provozovaných aut alespoň trochu snížili, níže uvedený seznam vám může ukázat cestu k rozumným volbám za rozumné peníze.

Najdete v něm leccos od SUV přes sportovní modely po rodinná přibližovadla, protože každému může vonět něco jiného. Ke každému vozu přidáváme informace o tom, na co je dobré u nich přece dávat pozor a za kolik lze dnes přibližně sehnat slušné kousky. Jen se omlouváme, pokud vám nevoní auta z Německa - pokud škrtneme ta, moc jiného už na výběr nezbude.

Honda CR-V

Honda CR-V možná postrádá prestiž, ale to je jediný subjektivní nedostatek jinak prostorného, spolehlivého, kvalitního a dlouhověkého SUV. Na německé inspektory udělala dobrý dojem podprůměrně poruchová verze RE5 z let 2006 až 2012. U levnějších kusů může být problém vadné řízení, proto Němci do nákupu v bazaru doporučují investovat minimálně 130 tisíc Kč.

Foto: Honda

Mercedes-Benz třídy A

Třída A generace W169 z let 2004 až 2012 nemá čím strašit zájemce o desetiletou ojetinu v ceně od asi 70 tisíc Kč. Možná brzdový systém bude lepší nechat pořádně prověřit, zbytek kvalitního Mercedesu obstojí v dieselových i benzínových variantách.



Foto: Mercedes-Benz

Ford Fusion

Levný pětidveřový hatchback oslovuje hlavně starší, kteří mají problém s nastupováním do klasických modelů držících se níže u země. A pochopitelně oslovuje každého, kdo nemá na (pro něj) nové auto bůhvíjak velký rozpočet. Dobře použitelné Fusiony se pohybují od 40 tisíc Kč výše, kromě automatu Durashift není potřeba úzkostlivě hlídat jiné servisní pasti.



Foto: Ford

Audi TT

Druhá generace 8J vypadá dospěle proti prvotnímu počinu a zároveň přiváží spolehlivější techniku. Od 180 tisíc Kč může být řeč o racionálním výběru kompaktu na denní ježdění s občasným výletem do klikatých silnic. Žádné vyloženě typické, opakované problémy u něj Němci vůbec neevidují.



Foto: Audi

Volkswagen Golf Plus

Golf s vyšší střechou pravidelně exceluje v testech spolehlivosti. Ani u něj nejsou známé chronické problémy v jakémkoliv ohledu zážehových anebo vznětových jednotek. Volba rozumu klesla až na ceny okolo 50 tisíc korun českých za stále použitelná auta.



Foto: Volkswagen

Mercedes-Benz SLK

Stylový roadster s pevnou skládací střechou vypadá jako drahé auto, k mání je ale už za ceny okolo 200 tisíc Kč, za což zdaleka nekoupíte ani novou Fabii. SLK typ R 171 obvykle nezná neplánované opravy ani deset let od konce výroby, což ostatně koresponduje s typickým způsobem využití - málokdo používá tohle auto pro každodenní ježdění.



Foto: Mercedes-Benz

Audi A3

Rival Golfu snáší příkladně větší počet najetých kilometrů. Audi A3 8J vyžaduje útratu minimálně 65 tisíc Kč, i tak se možná budou muset řešit pružiny náprav. Pořád nicotná daň za elegantní vůz se slušnými motory a dodnes velmi kvalitním interiérem, který obstojí před prakticky libovolným způsobem využití.



Foto: Audi

Audi A4/A5

Věk není na Audi A4 nebo A5 skoro poznat, a to technicky či opticky. Ojetiny jsou prověřeny vyšším nájezdem stejně jako menší A3. Dobré exempláře vyšší řady stojí cca 160 tisíc Kč výměnou za výdrž všech částí, kromě hůře dimenzované přední nápravy.



Foto: Audi

Volkswagen Golf VI

Etalon nižší střední třídy neboli celosvětově nejprodávanější automobil vůbec svoji slávu získal oprávněně. I po deseti letech si šestá generace statečně razí cestu nejméně poruchovými žebříčky ojetin. Zhruba za 110 tisíc Kč existuje minium konkurence, pokud člověk nekoupí průšvih jménem 1,2 TSI či 1,4 TSI s vadným řetězem.



Foto: Volkswagen

Zdroj: TÜV

Mirek Mazal