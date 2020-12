Nejspolehlivější ojetiny do 130 tisíc pro rok 2021: I za takové peníze si lze vybírat před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte napjatý rozpočet a přesto se nechcete smířit s problematickým autem, je podle statistik TÜV pro rok 2021 pořád z čeho vybírat. Dokonce můžete pomýšlet i na jeden z českých bestsellerů.

Omezení v České republice jsou sice aktuálně značně rozvolněné, koronavirus ovšem pořád nikam nezmizel. Je otázkou, do jaké míry nás ještě bude ohrožovat, vedle samotné nemoci nás ale trápí i rozličná omezení. Ta bohužel vedou ke stále se zvětšující spirále ekonomických nejistot, jež mají pochopitelně dopad i na automobilový sektor. Nové vozy jsou navíc díky stále většímu množství regulací jen dražší, a tak mnohé snáze než autorizovaná dealerství nalákají autobazary.

U ojetých aut je nicméně třeba počítat s tím, že k nim jednoho dne přijdete, otočíte klíčkem a ono se nic nestane. Uplatnit přitom již nejspíše nepůjde záruku, rozhodně ne u aut, na která se podíváme dnes. Ani taková vás ale nemusí zruinovat, stačí si vzít do ruky spolehlivý bedekr a volit z vozů, které se jeví být statistiky nejspolehlivější.

My jsme vzešli z dat nového TÜV Reportu pro rok 2021, který se opírá o data německých stanic technické kontroly, jejichž závěry nejsou ovlivněné náladami majitelů. Místo toho tu jednoduše máte suchý přehled toho, jak často dané vozy v průměru trpí nějakými problémy, a to navíc v kombinaci s průměrným nájezdem. Snadno si tedy můžete vybrat dle svých individuálních potřeb a finančních možností.

Němci nepřišli pouze se souhrnným reportem, ale věnují se také dílčím kategoriím. Nedávno jsme mohli probrat ojetá SUV, nyní přichází řada na auta s cenou do 5 000 Eur, tedy asi 130 tisíc Kč. Právě ta budou nyní řadou lidí vyhledávána nejvíce, pročež se obezřetnost vyplatí více než kdy dříve. Mimo to je třeba i umět číst mezi řádky, neboť jak je patrné z výsledků, jen málokteré modely si drží vysokou úroveň kvality i napříč několika generacemi.

Typickým takovým příkladem je VW Golf, jehož šestá generace figuruje mezi nejméně problematickými vozy ve stáří od deseti do jedenácti let. S nástupcem se ale již v žebříčku neshledáte, což jednoduše znamená, že s úrovní šel dolů. A když si uvědomíme, že na základě mnoha testů je sedmá generace stále lepší než současné provedení s pořadovým číslem osm, vyhlídky do budoucna nejsou úplně pozitivní.

Kde naopak chybu zjevně neuděláte, to je Golf Plus. Verze se zvýšenou střechou se v přehledu objevuje hned dvakrát, stejně jako třeba Mini druhé generace. Výroba obou vozů nicméně skončila v roce 2014, což znamená, že mezi nejnovějšími automobily je hledat nemůžete. Na druhou stranu, hlavně britský vůz je stylovkou, která je jako nová spojena s vyšší cenou. Pokud tedy chcete ono auto do 130 tisíc, je třeba hledat mezi staršími kusy.

Ještě než přitom zamíříme za konkrétními výsledky, musíme poukázat na úspěch Hondy Jazz mezi nejstaršími ojetinami. Japonský hatchback je totiž i jako deseti- či jedenáctiletý na stejné úrovni jako průměr v kategorii šesti- a sedmiletých aut. A pokud sáhnete po osmi- či devítiletém exempláři, pak ten je na tom ještě lépe. Když k tomu poté ještě navíc přihodíte velkorysý vnitřní prostor a cenu od 3 100 Eur (asi 82 tisíc Kč), je to jeden z horkých favoritů.

Dalším favoritem v Česku jistě bude Škoda Fabia, která bodovala mezi maximálně pětiletými auty, což je věk, ve kterém se též dá dostat za cenu do 130 tisíc. U nás bývá jako nová bestsellerem mezi soukromými kupujícími a takoví lidé kupují ojetiny především.

Dost bylo řečí, kompletní přehled nejspolehlivějších ojetých aut všech stáří, která se v dobrém stavu s cenou vejdou do zmíněného limitu, následuje. A to i s průměrnou mírou poruchovosti - čím nižší je, tím pochopitelně lépe.

Kategorie dvou- a tříletých aut

3. Volkswagen Polo - míra poruchovosti: 4,5

2. Toyota Yaris - míra poruchovosti: 4,4

1. Kia Venga - míra poruchovosti: 4,1

Kategorie čtyř- a pětiletých aut

3. Toyota Verso - míra poruchovosti: 7,1

2. Škoda Fabia - míra poruchovosti: 6,7

1. Seat Altea - míra poruchovosti: 6,6



Kategorie šesti- a sedmiletých aut

3. Mini - míra poruchovosti: 10,6

2. Mazda 2 - míra poruchovosti: 10,5

1. Mazda 3 - míra poruchovosti: 10,0



Kategorie osmi- a devítiletých aut

3. Mini - míra poruchovosti: 14,4

2. Honda Jazz - míra poruchovosti: 14,0

1. VW Golf Plus - míra poruchovosti: 13,3



Kategorie deseti- a jedenáctiletých aut

3. VW Golf VI - míra poruchovosti: 17,1

2. VW Golf Plus - míra poruchovosti: 16,4

1. Honda Jazz - míra poruchovosti: 14,8



Zdroj: TÜV

Petr Prokopec