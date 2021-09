Největší držáky mezi ojetinami poslední dekády: Tato auta jezdí a jezdí před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdolat s nimi jeden a čtvrt milionu kilometrů bude i tak výzva, pravděpodobnost, že před ní obstojí, je ale vyšší než u všech ostatních modelů. Mají prostě a jednoduše nejvyšší průměrné nájezdy ze všech aut „v oběhu”.

Spolehlivost, trvanlivost a odolnost jsou klíčové ukazatele kvality každého automobilu. Je jedno, jestli si kupujete nové nebo ojeté auto, vidět jej rozpadat se pod rukama nechcete v žádném případě. Nejvíce ale člověka tento aspekt trápí u ojetin, neboť zatímco u nových vozů vám alespoň v případě nákladů na opravy pomůže záruka, u ojetin starších pár let si u většiny značek musíte pomoci sami.

Snad každý si tedy chce koupit auto, které toho vydrží co nejvíce, jenže které to je? Zákazníkům jako orientační bod výdrže jednotlivých modelů slouží různé statistiky spolehlivosti, jenže každá má svou stinnou stránku - některé se opírají jen o hodnocení majitelů, jiné hodí do jednoho pytle prasklou žárovku a prasklý blok motoru a další svědčí do značné mít jen o tom, jak se kdo o své auto stará. Nejsou irelevantní, přesto je možné se nad všechny tyto aspekty povznést a podívat se na odolnost aut skrze jediné: Jak moc kilometrů v průměru najíždí.

V posledních týdnech jsme se při procházení zajímavých nabídek ojetin několikrát odvolávali na starší přehledy nejvíce ježděných aut poskládaných pomocí dat německých STK, a tak jsme se rozhodli dát dohromady nový na základě dat pro rok 2021. Německé stanice technické kontroly totiž evidují nájezd u všech vozů, které jim projdou pod rukama. A a i když berou v potaz vozy staré nanejvýš něco málo přes 10 let, je to nejpřesnější a nejrozsáhlejší statistika, kterou máme k dispozici.

S ohledem na zmíněné nečekejte milionové hodnoty jako u fotky z testu Škody Fabia s více jak 1 milionem nejetých km, i tak se ale podíváme za hranici 200 tisíc km. A výsledky přinejmenším naznačí, který z vozů by to mohl dotáhnout podobně daleko s největší elegancí.

Práte se, proč jsou právě najeté kilometry důležité? Protože auto, které se majiteli rozpadá pod rukama už ve 100 tisících kilometrech, jde z domu nejpozději se skončením záruky. Prostě s ním nikdo další a další kilometry nenajíždí, neboť to není ekonomicky udržitelné - každou chvíli platit stovky až tisíce za opravu a každou chvíli jezdit vlakem se začne zajídat i tomu největšímu fandovi té které značky. Pokud tedy nějaký vůz spousty kilometrů najíždí, musí být odolný, trvanlivý, obtížně zničitelný. Musí to být lidově řečeno držák a přesně desítku těch relativně moderních si dnes projdeme.

10. Škoda Superb II

Průměrný kilometrový proběh: 164 000 km

Roky výroby: 2009 až 2010

Jedna z českých automobilových ikon nechybí snad v nabídce žádného většího autobazaru a Češi po ní prahnou jen o málo méně než po Octavii a Fabii. Jistě by tomu tak bylo, i kdyby v tomto žebříčku nefigurovala, umístění mezi desítkou nejlepších ze stovek typů aut v provozu ale ukazuje, že obliba škodovek není jen projev jakési národní hrdosti. Má i racionální základ v podobě výdrže - průměrný kilometrový proběh Superbu rovný 164 tisícům km u 10 let starých vozů je vysoké číslo.

Foto: Škoda Auto

9. Mercedes-Benz třídy E W211/W212

Průměrný kilometrový proběh: 168 000 km

Roky výroby: 2009 až 2010

Mercedes-Benz třídy E najezdí během 10 let v průměru 168 000 km a patří mezi nejodolnější polykače kilometrů vůbec. Měl mimo jiné za cíl řešit problémy spojené s trvanlivostí některých komponentů svých předchůdců a zjevně uspěl. Částečně už do této statistiky zasahuje i novější generace W212, která též platí za velký „držák” schopný s lehkostí najíždět stovky tisíc kilometrů.



Foto: Mercedes-Benz

8. Ford Mondeo MkIV

Průměrný kilometrový proběh: 174 000 km

Roky výroby: 2009 až 2010

Ford střední třídy byl po léta vyhledávanou volbou těch, kteří s ojetým autem chtějí ještě hodně jezdit, dnes se jako nový prodávat v minimálních čísle. Jeho čtvrtá generace ale ještě frčela a pověst spolehlivého polykače kilometrů si drží dodnes - podle statistik TÜV má po 10 letech na silnicích průměrně najeto 174 tisíc kilometrů.



Foto: Ford

7. Volvo XC60 I

Průměrný kilometrový proběh: 176 000 km

Roky výroby: 2009 až 2010

Líbivé a bezpečné SUV, které svým projevem stěží nadchne řidiče, ale nezalekne se města ani zabahněné cesty na chalupu, tak lze charakterizovat první generaci Volva XC60. Pokud jde o trvanlivost, zjevně kráčí ve stopách modelu V70, neboť desetiletá auta mají v průměru najeto 176 tisíc km, jen šest aut je na tom ještě lépe.



Foto: Volvo

6. Mercedes-Benz třídy M W164

Průměrný kilometrový proběh: 183 000 km

Roky výroby: 2009 až 2010

Dalším zástupcem Mercedesu je SUV třídy M. Může to být spolehlivý společník do nepohody, poradí si i s nepříznivým povrchem na silnici, ale většina z nich se mimo pevnou komunikaci v životě nepodívá. Možná i proto v průměru zdolají za dekádu 183 tisíc km.



Foto: Mercedes-Benz

5. Ford S-Max/Ford Galaxy

Průměrný kilometrový proběh: 185 500 km

Roky výroby: 2009 až 2010

Dvojice MPV ze stejné stáje toho mají společného tolik, že jsme je spojili do jedné pozice. Průměrný nájezd po 11 letech pak činí 185 500 kilometrů. Oba modely potvrzují dobrou reputaci alternativy, když někdo nemusí „koncernové zboží”.



Foto: Ford

4. BMW řady 5 E60/E61

Průměrný kilometrový proběh: 192 000 km

Roky výroby: 2009 až 2010

Další německý polykač kilometrů. BMW 5 E60 není etalon spolehlivosti, zásadní technické komponenty jsou ale zjevně odolné a vysoké nájezdy jim nedělají problémy. S ním už jsme po 10 letech za metou 190 tisíc km průměrného nájezdu.



Foto: BMW

3. Volkswagen Passat B6

Průměrný kilometrový proběh: 193 000 km

Roky výroby: 2009 až 2010

Podle statistik se deset až jedenáct let starým Passatům daří sloužit dlouhá léta. Oblíbený služební automobil se ukazuje jako dobrá volba při výběru spolehlivé ojetiny. Udržovaný kus může snadno překonat mnoho stovek tisíc kilometrů, 193 tisíc zdolaných km je u něj po 10 letech standard, ne výjimka.



Foto: Volkswagen

2. Volvo V70/XC70 III

Průměrný kilometrový proběh: 198 000 km

Roky výroby: 2009 až 2010

Těsně pod hranicí 200 tisíc km zůstala jedna z tradičních hvězd tohoto žebříčku. Model V70 či XC70 se objevuje opakovaně ve vedení podobných statistik trvanlivosti a i tentokrát potvrdil své postavení, třebaže na první místo to tentokrát nestačí. Volvo umí dobře zabránit následkům dopravní nehody, ale stavba pevné karoserie není vše. Automobilka zjevně ještě před 10 léty uměla postavit odolné auto po všech stránkách.



Foto: Volvo

1. Audi A6 C6

Průměrný kilometrový proběh: 202 000 km

Roky výroby: 2009 až 2010

Audi se proslavilo kvalitním zpracováním interiérů a pohonem Quattro, ale ani zbylá technika se evidentně nemá za co stydět. A6 typicky s šestiválcovým dieselem nemá problém zdolávat denně velké vzdálenosti, průměrný nájezd 10 let starých aut jako jediný překonává 200 tisíc km. Žádné intenzivněji ježděné moderní ojeté auto alespoň dle německých statistik neexistuje.



Foto: Audi

Zdroj: TÜV

Mirek Mazal