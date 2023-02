Největší moderní propadák BMW je i tím nejméně žádaným bavorákem v bazarech, o to levnější je před 10 hodinami | Petr Prokopec

BMW zase tak často mimo terč se svými auty nestřílí, v tomto případě ale muselo uznat, že nešlo o dobrý nápad a vůz skončil bez nástupce. Dnes se díky tomu dá levně koupit i ojetý a s trochou obezřetnosti může jít o dobrý kauf.

Před osmi lety se BMW rozhodlo rozšířit svůj záběr. Na svět tak v roce 2015 přišla řada 2 Gran Tourer coby sourozenec modelu 2 Active Tourer se třemi řadami sedadel. Toto MPV stanulo na platformě UKL2 používané mj. Mini, a tak jde primárně o vůz s pohonem předních kol, u nějž zákazníci mohli v případě výkonnějších motorizací zvolit také čtyřkolku. Minulý čas je v pořádku, neboť nezájem zákazníků nakonec poslal tohle auto na smetiště dějin.

Sedmimístný Gran Tourer tedy skončil v roce 2021, jakkoli menší verze Active Tourer ještě zkouší štěstí. Třebaže mnichovští provedení s interním kódem U06 říkají druhá generace, ve skutečnosti jde spíše o větší facelift. Platforma totiž byla zachována, stejně jako rozvor 2 670 milimetrů. Výrazně odlišné pak nejsou ani pohonné jednotky, byť u nich pochopitelně došlo k evoluci vedoucí ke snížení spotřeby a emisí. Kromě toho pak dostal padáka 1,5litrový tříválcový diesel, čehož však asi jen málokdo lituje.

S příchodem nového provedení se nicméně to původní přestěhovalo z autosalonu do autobazarů, kde je k mání od zhruba 200 tisíc korun, a je tak bezpečně nejlevnějším moderním BMW z posledních let výroby. Není to ani suma, která by zrovna bořila rodinné rozpočty, a tak může zájemce do bazarů přilákat právě tím. Nicméně pohled na německý TÜV Report by měl být pro potenciální klientelu varováním. Řada 2 Active/Gran Tourer je totiž jedním z nejhůře hodnocených BMW a povětšinou sepohybuje jen v červeném pásmu.

Nejlevněji obvykle koupíte exempláře tříválcovým turbodieselem, který ve verzi 216d produkuje 116 koní a 270 Nm. S ohledem na tato čísla je zjevné, že působivou dynamiku nemá tento vůz v popisu práce, za vyloženého šneka s ním ale také nebudete. Počítat navíc můžete s velmi příjemnou, snadno 5litrovou spotřebou. Agregát kromě toho není hlučný, ovšem je třeba pamatovat na to, že na starosti často má více než 1,5 tuny hmotnosti. V případě zájmu o vůz tak rozhodně prověřte brzdy, přední kotouče mívají často při prodeji to nejlepší za sebou. Pamatovat je pak třeba na to, že sazby za práci v autorizovaných servisech a originálními komponenty nejsou kevné.

Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že mizerné hodnocení v TÜV nelze automaticky vztáhnout na každý exemplář. Interiér vydrží na poměry BMW docela dost, kritizovaná LEDková světla obvykle fungují i po stovkách tisíc km a uvnitř je možné počítat s dobře usazenými multimédii, jejichž součástí je i navigace. Ve výbavě obvykle najdete také elektronické otevírání víka zavazadelníku, stejně jako řada asistenčních systémů či 17palcová litá kola.

Nové dvojky Gran Tourer startovaly na sumách překračujících 1 milion Kč, dnes si už za 300 tisíc můžete vybírat solidní a za 400 tisíc velmi zachovalé exempláře. Jen asi nebude chytré volit nejlevnější kusy s vyššími nájezdy - TÜV obvykle tento vůz špatně hodnotí až vysokými hodnotami na tachometru, závažnější potíže tedy zjevně přichází až po stovkách tisíc km. Pak je lepší vůz nemít, neboť - jak už zaznělo - jejich opravy nebývají levné.

BMW 2 Grand Tourer již není součástí nabídky značky, vyrazit pro něj tak musíte do autobazarů. Rozhodně ale vše zkontrolujte a volte méně jeté kusy, neboť v TÜV Reportu jde o jeden z nejhůře hodnocených modelů mnichovské automobilky. Foto: BMW

