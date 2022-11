Nejvíce a nejméně poruchová auta podle TÜV Report 2023: Desetileté Mercedesy jsou na tom líp než nové Dacie před 9 hodinami | Petr Prokopec

Pokud chcete nové nebo ojeté auto, které vydrží, máme pro vás tradiční přehlídku těch nejvíce a nejméně spolehlivých aut dle statistik německých STK. Mimo jiné ukazují, že i některé dost staré ojetiny na tom mohou být lépe než zánovní vozy.

S první polovinou listopadu je již tradičně spojeno zveřejnění zřejmě nejrespektovanějšího bedekru pro kupce nových i ojetých aut. Letošek není výjimkou, a tak můžeme i tentokrát přivítat nový TÜV Report pro následující rok. Tato studie spolehlivosti aut je cenná mimo jiné tím, že nevychází z pocitů jednotlivých majitelů, ale z výsledků německých technických kontrol. Těch bylo v tomto případě mezi červencem 2021 a červnem 2022 uskutečněno více než 9,5 milionu. Stěžejním zjištěním je přitom skutečnost, že vzrostl počet aut, která při kontrole propadla, a to ze 17,9 na 20,2 procenta.

Za tímto posunem stojí stárnutí německého vozového parku. Aktuální průměr se vyšplhal na 10,1 roku, poprvé v moderní historii tak byla překonána desetiletá hranice. Mimo to ovšem experti poukazují i na zvýšení životních nákladů, v důsledku čehož na údržbu automobilu zbývá řadě lidí méně peněz než dříve. Lidé tak třeba návštěvy servisů odkládají na nejzazší možnou dobu, což ovšem vede jen k větším problémům.

Tento trend potvrzuje pohled na detaily reportu. Míra drobnějších defektů rovněž stoupla, a to o 1,6 procentního bodu na 10,7 procenta. Nad řadou ťukanců tak dnes lidé spíše máchnou rukou, než aby pokaždé bazírovali na špičkovém stavu. Něco takového by samo o sobě nebylo problémem, k tomu dochází až v kombinaci se zmiňovaným stárnutím vozového parku. Čím starší totiž auta jsou, tím menší údržby se jim dostává, přestože reálně by vlastně mělo docházet na pravý opak.

Stejně jako v předchozích letech stížnosti nejčastěji míří ke světlům, podvozku a únikům oleje. S lampami má 1,6 procenta řidičů problémy již ve chvíli, kdy s vozem poprvé zamíří na technickou. V případě tlumičů a zavěšení je u nejmladších aut poruchovost pouze 0,2procentní, u sedmiletých vozů však již jde o 1,5 procenta a u jedenáctiletých o 5,2 procenta. Ještě horší je to v případě úniku oleje, z hned půl procenta neboli více než 45 tisíc aut teče již po dvou až třech letech.

I přes stále horší výsledky se ovšem i nadále najdou hvězdné stálice. Tou největší je Mercedes-Benz třídy B, jenž se stal letošním králem. I v případě devět až deset let starých exemplářů lze počítat s poruchovostí jen 11 procent. Díky tomu je německé MPV na čtvrtém místě v příslušné kategorii, přičemž na kontě má méně problémů než zánovní Dacia Logan, která je s 11,6procentní poruchovostí nejhorším modelem mezi dvou- až tříletými vozy.

Působivé jsou rovněž výsledky Hondy Jazz. Tento model na pomezí hatchbacku a MPV se totiž prodává za daleko menší peníze, ovšem v případě tříletých aut dosáhl 2,7procentního hodnocení. Je tak nejlepším zástupcem mainstreamu, přičemž experti zmiňují, že šesti- a víceletá vozidla jsou na tom daleko lépe než jejich mladší konkurence. Chválena je nicméně i taková Kia Picanto, jenž vládne mezi nejmenšími vozy. Kritika naopak kromě Dacie míří k Renaultu a BMW.

Absolutně nejspolehlivějším vozem pro rok 2023 je dle TÜV Reportu Mercedes třídy B. Ten přitom není sázkou na jistotu jen v kategorii dvou- a tříletých aut, ale i mezi staršími vozy. Foto: Mercedes-Benz

Kategorie dvou- a tříletých aut

O třídě B již byla řeč, nyní však její úspěch můžeme vyzdvihnout naplno. Zástupce třícípé hvězdy má na kontě pouze 2procentní poruchovost, což je sice oproti loňsku zhoršení o 0,1 procenta, ovšem GLC pokleslo ještě hůře. Loňskému vítězi tedy letos patří až druhé místo, v případě toho třetího tu naopak máme posun k lepšímu. VW Golf Sportsvan tak znovu potvrzuje, že je tím vůbec nejkvalitnějším vozem, jaký se ve Wolfsburgu za poslední dobu vyráběl. Koncernový úspěch pak jen stvrzuje Audi Q3 na čtvrtém a Q2, Porsche Cayenne a VW T-Roc na sdíleném pátém místě.

Přesunout se můžeme na chvost žebříčku, kde asi nejvíce zarazí přítomnost dvojice BMW X5/X6 s 8,8procentní poruchovostí. Ta je dokonce o chlup vyšší než u Dacie Duster, vizitkou kvalitního výrobce se tedy mnichovská automobilka i přes výrazně vyšší ceny pochlubit rozhodně nemůže. Stále se však najdou ještě méně spolehlivá auta, neboť s Volkswagenem Sharan a Citroënem C3 Aircross je spojena 9,4procentní poruchovost a s Daciemi Dokker a Logan 10,8procentní a 11,6procentní. Průměr pro tuto kategorii se přitom pohybuje na 5,3 procentech.



Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: TÜV Süd

Kategorie čtyř- a pětiletých aut

Porsche 911 bylo odjakživa považované za velký držák a letošní TÜV Report to jen potvrdil. Zatímco loni tomuto modelu mezi čtyř- a pětiletými auty patřilo až druhé místo s 2,9procentní poruchovostí, letos je zástupce z Zuffenhausenu s 2,7 procenty jasným vítězem. Audi Q2 přitom odsunul až na třetí příčku za Mercedes-Benz SLC. Oba vozy navíc již překonávají čtyřprocentní laťku, což u čtyř kruhů představuje dokonce dvojnásobné zhoršení. Malé SUV se tak pomalu dostalo na úroveň Volkswagenu Golf Sportsvan, jemuž lze pro změnu opětovně zatleskat.

S palcem dolů naopak znovu odchází hlavně Dacia a BMW. Pozoruhodný je pád Dusteru až na úplné dno, přičemž míra problémů u něj stoupla dokonce na 18 procent. Rumunská automobilka nicméně mezi deseti nejhoršími vozy v této kategorii má pouze dva zástupce, přičemž tím dosud nezmíněným je Dokker. Mnichovští však mají na kontě dokonce tři „zářezy“. Nejlépe je na tom z nepříliš spolehlivých modelů X1 (14,8 %), po němž opět následuje dvojice X5/X6 (15,9 %). Ještě níže ovšem kleslo BMW 2 Active Tourer (16,7 %).



Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: TÜV Süd

Kategorie šesti- a sedmiletých aut

Po výše zmíněném nemáme v této kategorii pomalu co dodat. Vládne jí totiž Porsche 911, na třetím místě pak najdeme VW Golf Sportsvan a na čtvrtém Mercedes třídy B. Tato trojice je tak skutečně sázkou na jistotu, jak si ostatně potvrdíme i za malý moment. Nyní ovšem musíme zmínit i nemalý úspěch dvou mainstreamových aut, a to Mazdy 2 a Hyundai i20. S japonským hatchbackem je spojena 8,5procentní poruchovost, s tím korejským pak 9,1procentní. Průměr pro tuto kategorii ovšem činí 13,6 procenta.

Na překvapení pak nedochází ani na chvostu žebříčku. Hned tři ze čtyř posledních příček okupuje Dacia, mezi níž se vklínila dvojice aut od BMW. Nejde nicméně o X5/X6, jakkoliv i toto duo mezi sedmi nejhoršími modely najdeme. Ještě nižší spolehlivostí se ovšem vyznačují řada 5 a 6, jež mají na kontě 23,8procentní poruchovost. Jde přitom o auta, která startovala výrazně nad milionem korun. Přesto se jejich majitelům může smát i vlastník Fiatu Punto, ačkoliv ani ten na tom s 22,5procentí poruchovostí není zrovna nejlépe.



Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: TÜV Süd

Kategorie osmi- a devítiletých aut

Říkal tu někdo Porsche 911 a Mercedes B? Pokud nikoli, pak by si měl poznamenat, že tato dvojice opravdu vládne všem kategoriím. Neskutečné jsou nicméně výsledky hlavně u kultovního sporťáku. Průměrná poruchovost pro auta tohoto stáří se totiž vyšplhala již na 19 procent, s 911 jsou ovšem spojena pouze 4,6 procenta. Za základní Carreru přitom již nedáte majlant, pořídit se snadno dá za cenu lépe vybavené Škody Octavia. Pokud ale toužíte po levnějším koncernovém voze, můžete si vsadit na VW Golf Plus, což je předchůdce již několikrát zmíněného Sportvanu.

Dno pro změnu opětovně okupuje Logan, jemuž se nicméně na paty věší Punto. BMW pak naštěstí v této kategorii mezi nejhoršími chybí, což ovšem naznačuje, že zhruba před 10 lety se v Mnichově vykašlali na kvalitu a místo toho začali do popředí tlačit co nejkontroverznější design. Místo prémiových vozů této značky tak chvost žebříčku mimo jiné tvoří i Renault, jehož Mégane a Twingo opravdu nelze doporučit. Tedy pokud nemáte známého v servisu.



Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: TÜV Süd

Kategorie deseti- a jedenáctiletých aut

Dostali jsme se na samotný závěr, ovšem ani v tomto případě nás překvapení nečeká. Znovu pak lze jen zdůraznit, jak nízká poruchovost (6,6 %) je s Porsche 911 spojena. Tříletý Logan je na tom totiž pomalu třikrát hůře. Znovu pak zabodovala i třída B, stejně jako musíme pochválit Hondu Jazz. A zmínit je třeba i Mitsubishi ASX, které je v bazarech často přehlíženo. Rozhodně za tím ovšem nestojí tragická kvalita, ostatně sedmou příčku zastává japonské SUV jak v této kategorii, tak i mezi osmi- a devítiletými auty.

Nejhorší auta z nejhorších pak jdou na konto aliance Renault-Nissan. Zatímco přitom průměr pro tuto kategorii vzrostl na 24,4 procenta, Twingo má na kontě 35,9procentní a Clio dokonce 36,4procentní poruchovost. Tato dvojice je tak hodnocena dokonce hůře než Logan a Sandero. V případě zájmu by vám tak vlastně prodávající měl ještě platit, že jej hodláte zbavit vraku, který by jinak musel draze ekologicky zlikvidovat.



Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: TÜV Süd

