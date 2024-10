Nejvíc kradená auta v Německu ukazují, na jaká si dát pozor nejen při výletech do zahraničí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Že se auta pořád kradou ve velkém, nepřekvapí asi nikoho, je to velká kořist, kterou lze získat relativně snadno a s relativně malým rizikem. Jakým vozům ovšem hrozí krádež nejvíc? Vypadá to, že jde hlavně o dražší trvanlivé a naopak poruchové vozy, zřejmě kvůli náhradním dílům.

Nejspíš každého z nás děsí představa, že ráno přijde k autu, které je vykradené, případně na místě, kde jsme ho odstavili, není vůbec. Ti s garáží jsou na tom o trochu líp, ovšem ani tak nemají jistotu, že je zloději nenavštíví. Tedy za předpokladu, že v ní neparkují vrak špinavý natolik, že by nevynesl ani tolik, kolik by kriminální živly stála čistírna jejich oblečení.

Každá země má svá specifika, přičemž v absolutních hodnotách nepřekvapí, že u nás byste dle dat policie neměli na tmavém místě nechávat přes noc Škodu Octavia, která je nejvíc kradeným vozem. Druhé místo zaujímá Fabia, třetí ale možná i trochu překvapivě patří Felicii. Na druhou stranu, ta pochází z dob, kdy zabezpečení aut ještě nebylo na vysoké úrovni a vypořádat se s ním zvládli i amatéři. Ale to jsou prosté počty ukradených, které jsou dány i tím, kolik je těch či oněch vozů v dané zemi zaregistrováno. Pokud se podíváme na pravděpodobnost krádeže, tedy počet ukradených vozů vztažený k počtu zaregistrovaných kusů, docházíme k úplně jiným výsledkům.

Ty dále zmíněné pochází z Německa a na světlo je vynesli kolegové z Auto Bildu. V jejich domovině bylo loni ukradeno 14 585 aut, což je o 20 procent víc než v předchozím období. I nadále se tak pokračuje negativní trend, ostatně s rokem 2022 byl spojen dokonce 25procentní vzestup. Relativní hodnoty pak ukazují, že největší riziko hrozí hlavně větším SUV, který v nejkradenější desítce najdeme hned osm. A jde hlavně o vozy dvou typů.

Leccos naznačuje už fakt, že Evropany najdeme v žebříčku pouze dva. Jeden vůz pak má americkou národnost, zbytek připadá na Asii - v pěti případech jde o Japonsko, ve dvou pak o Koreu. Konkrétní charakter vozů pak potvrzuje domněnku, že auta se dnes kradou hlavně na náhradní díly - buď jde o starší trvanlivé modely, které lidé dlouho udržují při životě s pomocí co nejlevnějších dílů, protože to sedí k jejich hodnotě, nebo naopak o mladší poruchovější vozy, které lidé dál udržují při životě s pomocí co nejlevnějších dílů, protože jich potřebují hodně. Je to hořce úsměvné, ale nejspíš pravdivé.

Než se podíváme na konkrétní modely, ještě zmíníme, že místem, kde se auta kradou nejčastěji, je Berlín. Na ten loni připadlo 4 266 krádeží, tedy takřka třetina z celkového počtu. Za tím stojí nejen fakt, že místní vozový park je rozsáhlý a zloději tak mají z čeho vybírat, ale i lokalita - k východním hranicím je to pomalu co by kamenem dohodil.

Druhou příčku okupuje Hamburg, kde bylo loni odcizeno z každých 10 tisíc zaregistrovaných vozů 13 aut. Oproti Berlínu (42 aut na 10 000 registrovaných vozů) jde nicméně o citelný pokles, který již nemá daleko k nejbezpečnějším lokalitám. Těmi jsou spolkové země Bavorsko, Badensko-Württembersko, Porýní-Falc a Durynsko s 10 vozy na každých 10 tisíc aut.

Přesun zlodějů směrem k velkým a povětšinou tedy i drahým SUV vyústil v mnohem větší ztráty pojišťoven. Ty loni kvůli krádežím vyplatily lidem přes 310 milionů Eur (cca 7,8 mld. Kč), v průměru pak 21 400 Eur (asi 538 tisíc Kč) za auto. To je druhá nejvyšší suma za posledních 10 let, která nepochybně povede k navýšení pojistného.

10 relativně nejvíc kradených aut v Německu za rok 2023

10. Toyota Prius+ - míra kradenosti 0,66 (66 odcizených aut na 10 tisíc registrovaných vozů)

9. Range Rover - míra kradenosti 0,68

8. Jeep Grand Cherokee - míra kradenosti 0,87

7. Hyundai Santa Fe - míra kradenosti 0,9

6. Toyota RAV4 - míra kradenosti 0,91

5. Kia Stinger - míra kradenosti 1,1

4. Range Rover Sport - míra kradenosti 1,21

3. Lexus UX - míra kradenosti 1,36

2. Lexus NX - míra kradenosti 1,57

1. Toyota Land Cruiser - míra kradenosti 1,6

Pokud vlastníte Land Cruiser a míříte do Berlína, můžete počítat s opravdu velkým rizikem, že zpátky pojedete vlakem. Foto: Toyota



Ve finále na tom ale nemusí být úplně nejlépe ani majitelé Priusu+ třeba v Bavorsku, i jim totiž hrozí, že ráno najdou místo auta jen prázdné místo. Foto: Toyota

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.