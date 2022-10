Daleko nejvíc ojetý Mercedes S W221 v prodeji je výjimečné auto i výjimečná nabídka, možná stojí za risk včera | Petr Miler

/ Foto: Yildiz Autos, publikováno se souhlasem

V tomto autě se naráz sešlo tolik mimořádností, že stojí za zmínku, i když si vlastně nejsme jisti, zda by si jej měl někdo kupovat. Jeho specifikace je až neuvěřitelně bohatá, pod kapotou má už nedostupnou techniku a najel toho tak moc, že by ho nemuselo rozhodit vůbec nic.

Vrcholná limuzína třícípé hvězdy není dlouhodobě jen ukázkou toho, jak pokrokovou značkou se Mercedes snaží být, ale také toho, jak rychle mohou věci ztrácet na hodnotě. Multimilionová přehlídka luxusu, pohodlí a technické vyspělosti stojí pár let po svém zrodu statisíce a během dekády až dvou padnou ceny nejlevnějších kusů až k jednotkám procent původní hodnoty.

Důvod je prostý - onu technickou vyspělost je velmi drahé udržovat při životě a v případě větších technických závad je „cena problému” tak vysoká, že snadno zastíní většinu zbývající ceny vozu. Už třídu S nedávné generace W221, vyráběnou mezi léty 2006 a 2013, tedy dnes vidíme v prodeji za částky od asi 100 tisíc Kč, nejlevnější vozy ale mají zásadní problém - nejezdí buď vůbec, nebo je trápí závady, jejichž odstranění může snadno stát více než celý zbytek vozu.

Výjimečná nejsou selhání motoru, převodovky, vzduchového podvozku a nebo i více z těchto prvků naráz. Výsledkem je, že opravdu hodně ojetý vůz této generace eSka téměř neexistuje - na Mobile.de obvykle nenajdete jediný pojízdný kus, který by měl na tachometru byť „jen” 500 tisíc km, dříve se zkrátka stane něco, co autu za rozumných nákladů nedovolí najet více. My vám dnes ale ukážeme exemplář, který se za tuto metu výjimečně dostal. A prodává se jako běžná ojetina, tedy vůz s další životní perspektivou v údajně velmi dobrém stavu.

Najel už pozoruhodných 523 850 km, což může vypadat jako minus, přes půl milionu km je pořádná porce kilometrů. A i když je to jindy aspekt, který posílá cenu nízko, v tomto případě auto vyloženě levné není. Požadovaných 17 950 euro, asi 439 tisíc Kč, je docela vysoká cena. A i když se pořád pohybujeme ve zlomcích té původní, o nejlevnější kus v prodeji zdaleka nehde. Nakonec to ale dává jistý smysl.

Však pokud tohle auto mezi všemi jinými eSky prokázalo, že najede bez velkých závad tolik, není to ukázka mimořádně kvalitního kusu? Berte to s nadsázkou, tak či onak to není nezajímavá nabídka, za podobné peníze nekoupíte ani úplně základní Octavii. Stav vozu je vizuálně slušný. Zvenku nevidíme problém, uvnitř je patrné zejména opotřebení kůže na sedadlech. Podle prodávajícího ale auto jezdí bezvadně a projevuje se lépe než většina ojetin s polovičním nájezdem. Můžete tomu věřit, nemusíte, kdybyste ovšem měli zájem, auto je k mání v Nizozemsku za zmíněnou cenu.

Jde o verzi 450 CDI, takže dnes naprosto mimořádnou variantu s osmiválcovým dieselem o 320 koních, který po konci éry generace W221 z nabídky eSka vypadl. Má 320 koní a nejede vůbec špatně, navíc je to takový rozumný kompromis mezi vším - motor je to silný, jeho běh je na diesely sametový a spotřeba pořád přijatelná. Výbava je podobně jako motorizace naprosto mimořádná, je tu úplně všechno, co šlo do tohoto auta koupit - včetně tří palubních televizí vpředu a vzadu. Bude to pořád zajímavé svezení a možná i zajímavá zkušenost, která může stát za risk. Mercedes S se skoro 500 tisíci km na tachometru se vídá docela zřídka - vůz je na světě 13 let, takže odpočíval opravdu málokdy...

Najeté km se mohou jevit jako minus, zrovna u třídy S je ale lze vnímat i opačně - většina těchto aut mizí ze silnic podstatně dříve, tento vůz už prokázal svou odolnost a podle prodávajícího je stále ve velmi dobrém stavu. Navíc je to naprosto mimořádná verze s osmiválcovým dieselem a extrémní výbavou. Foto: Yildiz Autos, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.