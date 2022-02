Nejžádanější výbavou u ojetiny může být prvek, který nemá nic společného s komfortem ani rychlostí před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Přemýšlíte nad výbavovým prvkem nového auta, kterým byste co možná nejvíce zalichotili zájemcům o ojetinu při pozdějším prodeji? Tušíme, že by vás nenapadlo v prvé řadě tažné zařízení. A i další položky pomyslné nizozemské top 10 jsou zajímavé.

Jako automobiloví fandové jsme v životě vystřídali spoustu aut. A protože nejsme z těch, kteří by doma „silážovali” desítky nepotřebných vozů, také jsme jich spoustu prodali. Od obvykle českých zájemců nás pak dost pravidelně zaskočil dotaz na přítomnost tažného zařízení ve výbavě. Prodávat Octavii Combi 2,0 TDI nebo nějaké SUV, chápeme, ale padl i u aut, jež se k tahání přívěsů vůbec nehodí.

V životě by nás nenapadlo použít řidičské auto k převážení hlíny ze zahrady, ani jej devastovat držáky na bicykly, kterými zájemci dost často argumentovali. Jak se ale nyní ukazuje, neměli jsme nutně jen štěstí - či smůlu, záleží na úhlu pohledu - na fandy do tažných zařízení, kteří tuto věci preferují před lepšími koly nebo třeba vyhřívanými sedadly. „Tažné” může být v některých zemích tak populární, že je pro kupce ojetin dokonce tou úplně nejdůležitější věcí.

Ukazuje to statistika z Nizozemska, kterému se sice říká země tulipánů, klidně by ale mohlo získat i označení země karavanů. Tamní obyvatelé mají pověst spořivých lidí, kteří sice soustavně touží po výletech do zahraničí, utrácet tam za ubytování ale moc nechtějí. A právě proto si neustále berou na cesty své domovy na kolečkách, které jsou napěchované oblečením i potravinami od podlahy až po střechu. Odradit se přitom nedají ani nástrahami počasí, ani svou výškou, díky níž jsou v průměru nejvyšší na celém světě.

U nás sice karavany až tak populární nejsou, zato tu frčí zahrádkaření a převážení oněch bicyklů. Nepřekvapilo by nás tedy, kdyby česká statistika došla ke stejnému závěru, k němuž se dobrala i společnost Continews na základě dat vyhledávacího portálu Gaspedaal. Její studie totiž zkoumala, jako výbavu při výběru ojetých aut zájemci nejčastěji zaškrtávají. A jak možná už tušíte, do čela se dostalo tažné zařízení.

Na druhém místě žebříčku je klimatizace, to už tolik nepřekvapí, panoramatická střecha na třetím místě je ale opět překvapením - pro nadšence jde znovu spíše o věc pro zlost. Navigace na čtvrté příčce už opět patří mezi očekávatelné věci, poté přicházejí na řadu prvky jako kožené čalounění či vyhřívání sedadel - to bychom čekali výše. Dále je na řadě tempomat, otevírání a zavírání střešního okna, ovládání ohřevu a chlazení kabiny a ve finále parkovací senzory. I těm bychom hádali více zájmu.

Jak by vypadala podobná top 10 v Česku, můžeme jen domýšlet, ale opravdu bychom se nedivili, kdyby tažné zařízení bylo proklatě vysoko. V Nizozemsku je na prvním místě a tento výsledek dobře zdůvodňuje už tamní prodej okolo 20 tisíc nových karavanů rok co rok. Lze už jen dodat, že láska Nizozemců ke karavanům odstartovala v roce 1947. Tehdy si Jan Kip postavil karavan pro soukromé využití, neboť jeho žena bydlela několik hodin od Amsterodamu. Karavan tak umístil na půli cesty, aby se s ní mohl vídat častěji. Jeho řešení se přitom zalíbilo mnoha dalším lidem, již o rok později tak na objednávku vytvořil dalších dvacet domů na kolečkách. V roce 1949 tak odstartoval firmu Kip Caravans, která prosperuje dodnes.

10 nejžádanějších výbavových prvků u ojetých aut v Nizozemsku

1. Tažné zařízení

2. Klimatizace

3. Panoramatická střecha

4. Navigace

5. Kožené čalounění

6. Vyhřívání sedadel

7. Tempomat

8. Otevírací/zavírací střešní okno

9. Vyhřívání/chlazení kabiny

10. Parkovací senzory

Pro Nizozemce jsou výlety s karavanem na denním pořádku, i díky Janu Kipovi, který s prvním přišel v roce 1947. Tehdy jej ovšem stavěl pro sebe, nápad se však lidem zalíbil natolik, že o dvě léta později vznikla dnes již renomovaná firma. Foto: Kip Caravans



Tažná zařízení jsou ale velmi populární i u nás, ostatně taková Škoda jim věnuje velký prostor. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Continews

Petr Prokopec

