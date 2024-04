Někdo najel s nejkrásnějším moderním Astonem Martin 514 tisíc kilometrů, něco takového jsme v životě neviděli včera | Petr Miler

/ Foto: Wisam kfz, publikováno se souhlasem

Člověk má tendenci se na vyobrazené číslo pětkrát podívat a pořádně si promnout oči, zda nevidí o cifru víc, než by měl. Ale ne, tenhle stylový sporťák s manuální převodovkou skutečně najel přes půl milionu kilometrů. Teď je na prodej.

Astony Martin jsou jedněmi z těch aut, na která člověk hledí s touhou v očích. Když si ale na nějaké z nich vydělá, stejně bude ještě dlouho přemýšlet nad tím, zda se opravdu chce potýkat s do značné míry ručně vyráběným vozem britské provenience s přesně nula autorizovanými servisy na území České republiky. Jestli vás ale některý přiměje to ještě jednou pořádně zvážit, bude to dost možná model Vantage vyráběný mezi roky 2005 a 2018.

V tom se prostě sešlo všechno potřebné k tomu, aby vás donutil slintat. Je v prvé řádě krásný, jde o jedno z životních děl Henrika Fiskera - ano, toho Fiskera -, které vypadá i skoro 20 let po svém zrodu úchvatně, zejména po faceliftu z přelomu předminulé a minulé dekády. Jistě, Aston dal za vznik i několika dalším krásným vozům v podobném stylu, hlavně pak dobovému DBS, ve Vantage se toho ale sešlo víc než jen krása. Je to kompaktní, velmi dobře ovladatelné auto s motory V8 a V12, které šlo oba spojit s manuální převodovkou. A není problém některý z nich dnes relativně levně koupit, byť V12 s manuálem levný není. Co víc si přát?

Snad jen, aby vydrželo, ale i to je zjevně přání, které se může splnit. Víc než co jiného to dosvědčuje auto na fotkách níže, které od roku 2006 najelo přes půl milionu kilometrů. Přesněji řečeno jde o téměř 514 tisíc km, což je cifra, kterou jsme na žádném moderním Aston Martinu - a upřímně i téměř žádném dobovém sporťáku - neviděli. Jde tedy o jeden z raných V8 Vantage, který nevypadá tak skvěle jako pozdější provedení, čemuž jistě nepomohla ani celková ušmudlanost celého auta. Ale už fakt, že za 18 let zvládl najet takové kilometry, zvlášť s manuálním řazením, o něčem svědčí.

Autu docela sluší oranžový lak se stejně laděným interiérem, o černých kolech už bychom to neřekli. A o nálepce na na víčku palivové nádrže teprve ne. Nic to ale nemění na tom, že tohle auto je hrdina, třebaže na oněch 514 tisíc km spotřeboval dva motory. Není to tak hezké jako jeden, je ale upřímně řečeno zázrak, že tohle auto vůbec ještě existuje, navíc je na prodej jako pořád perspektivní ojetina.

Jeho stav je celkově poněkud „dobitý”, zejména v interiéru je patrné, že se do auta pořád nastupovalo a vystupovalo, že se v něm někdo hýbal, sahal na tlačítka atp. Ale znovu - na to, co má všechno za sebou vypadá pořád slušně. Je pochopitelně levné, za 29 900 Eur, tedy asi 758 tisíc Kč, je to jasně nejlevnější V8 Vantage v Evropě, přesto bychom vám jeho koupi nedoporučili. Pokud ovšem pošilháváte po jiném, snadno jen pár set tisíc korun dražším Vantage třeba s pětinovým nájezdem, můžete tohle brát jako naději, že takový vůz před sebou může mít ještě spoustu života, snadno dalších 400 tisíc km.

Moderní britský sporťák, který vydržel jezdit přes 500 tisíc km, to zní jako oxymóron. Ale jak vidíte, existuje. Foto: Wisam kfz, publikováno se souhlasem

Zdroj: Wisam kfz@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.