Němci najeli 100 tisíc km s Hondou Civic, po rozebrání na díly objevili typický problém

/ Foto: Honda

Honda v posledních letech v Evropě strádá a její někdejší bestseller by potřeboval pořádnou vzpruhu, aby mohl pomýšlet na návrat do ztracených výšin. Dlouhodobý test Auto Bildu jí ale bude jen stěží.

Honda kdysi bývala jednou z nejoblíbenějších japonských značek v Evropě. Za tím stála hlavně její poměrně květnatá nabídka sportovních modelů, neboť kromě Civicu Type-R jste mohli sáhnout také po CRX nebo po fenomenálním roadsteru S2000. Momentálně nicméně portfolio zahrnuje již pouze první zmíněný vůz, a jakkoliv se vrátila Honda NSX, je pro ní značku jen zdrojem dalších problémů.

Právě odliv sportovních variant ubral Hondě na přitažlivosti, stejně jako kroky spojené s běžnější nabídkou. Třeba takové CR-V dříve bylo vozem, na který se stály fronty před showroomy i v bazarech. Ovšem současná stylizace lidem příliš do oka nepadla. A to samé platí i o Civicu, jehož desátá generace ve srovnání s minulostí v Evropě doslova paběrkuje. Loni totiž bylo na starém kontinentu prodáno pouze 17 282 aut, což je nejhorší výsledek za posledních třicet let.

Mohli bychom samozřejmě nezájem publika svalit na koronavirus, ovšem Civic nebyl až tak úspěšný ani před příchodem pandemie. V roce 2019 se jej totiž prodalo jen 37 486 aut, zatímco takový Volkswagen Golf měl za stejné období na kontě 410 779 registrací. Paradoxní přitom je, že v rámci praktičnosti japonský hatchback svého německého soupeře překonává. Nicméně na rozpaky spojené se vzhledem to evidentně nestačí. Zvláště když Civic má i další chyby.

Někdejšímu japonskému bestselleru se totiž na zoubek podíval německý Auto Bild, který s 1,5litrovou verzí o výkonu 182 koní najel přes 100 tisíc kilometrů. A jak je jeho zvykem, po ukončení testu vůz nechal rozmontovat do posledního šroubku. Co vyšlo najevo, si ovšem řekneme za moment. Nejprve je třeba zmínit, že Němce zaskočila již poměrně sebevědomá cena, neboť vůz vyšel v roce 2018 na 35 090 Eur (cca 893 tisíc korun).

Lze samozřejmě ocenit skutečnost, že díky tomu se standardem stala 17palcová litá kola, kožené čalounění nebo navigace Garmin. Stejně tak je pozitivní, že díky 2,7metrovému rozvoru mají hlavně cestující vzadu více místa než ve zmiňovaném Golfu, který prohrává také v případě základní kapacity zavazadelníku (381 litrů vs 478 litrů). Ovšem nic z toho patřičně neoceníte kvůli podvozku, u nějž lze volit jen mezi tvrdým a extra tvrdým režimem.

„Dokonce i hladké vozovky jsou kvůli tomu proměněné v muldy,“ uvedl na konto vozu jeden z redaktorů Peter Fischer. Zbytek německé redakce se ovšem na tomto problému shodl. Stejně jako byl jednomyslně kritizován výhled vzad, a to kvůli neobvyklému stylu, neboť nový Civic je něco mezi klasickým hatchbackem a sedanem. I proto Japonci dodali zpětnou kameru, ta by však dle německých expertů potřebovala navštívit očaře.

Výtky tím nekončí, po najetí 81 927 km se totiž porouchala klimatizace, jejíž oprava vyšla na takřka 20 tisíc korun. Něco takového nepotěší, zvláště když problém způsobila malá díra v kondenzátoru, tedy nikoliv chyba majitele. Všechny dílčí problémy ale nakonec zastínil zásadní neduh spojený s vícero japonskými vozy, a to velmi brzká koroze. Jak se ukázalo po rozebrání auta na kusy, Civicu už po dvouapůlletém provozu začaly „kvést“ dutiny. To je extrémně brzy a maluje to černé scénáře další existence takového auta, neboť koroze je to nejhorší, co může vůz potkat. I zásadní technickou součást vyměníte relativně snadno ve srovnání řešením postupující koroze.

Máme tu nicméně i pozitiva. Pozice za volantem je velmi dobrá, stejně jako si budete užívat odezvy od předních kol. Po sednutí motoru přitom došlo na zlepšení akcelerace i spotřeby, ponížena pak byla i brzdná dráha. Ve výsledku zde tedy máme známku 2- a v podstatě vyjmenované veškeré důvody, proč Civic již není tak horkým zbožím, jakým kdysi býval. Dokáže totiž sice okouzlit, je však drahý na pořízení i údržbu.

Můžeme se nicméně ptát, zda Hondu takový verdikt vůbec trápí. Japonská automobilka totiž před několika měsíci prodala svou jedinou továrnu v Evropě. Ještě předtím pak uzavřela podnik v Turecku, kde se montovaly její sedany. Je tak v podstatě jisté, že aktivity značky na starém kontinentu se začínají redukovat a do budoucna možná budou spojené pouze s elektromobily. Jelikož se ale Honda e prodává ještě hůře než Civic (za první kvarátl pouhých 491 aut), možná stojíme na počátku budoucího konce.

Honda Civic sice dokáže okouzlit dynamikou či prostorem v kabině i zavazadelníku. Ovšem sráží ji prkenný podvozek a hlavně rez, která je tradiční slabinou vícero japonských aut. Foto: Honda

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec