Němci najeli 100 tisíc km s u nás vrcholným SUV Hyundai a rozebrali ho na díly, řešili hlavně motor před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Je to velké, s cenou od 850 tisíc Kč ale také už dost drahé auto. Podle Auto Bildu představuje dobrou koupi, nicméně musíte přiložit ruku k dílu tam, kde automobilka zklamala. Jinak budete čelit poměrně drahým opravám.

Se zapůjčenými věcmi bychom správně měli zacházet daleko lépe než s vlastními. Realitou je ale povětšinou opak. Platí to i u dlouhodobých testů aut, jenž nepatří té či oné redakci, nýbrž automobilce, respektive jejímu lokálnímu zastoupení. Nejde přitom jen o to, že novináři tyto vozy ženou často až na úplný limit, to je ostatně pochopitelné, jde o součást jejich práce. Nicméně nezřídka se stává, že vlivem rychlého zaparkování dojde k poškrábání litých kol, stejně jako kolikrát dochází k zaskládání interiéru krabicemi, jenž poničí čalounění. U svého vlastního auta by to nikoho soudného nenapadlo.

Důvodem, proč se o tom zmiňujeme, je dlouhodobý test Hyundai Santa Fe, tedy alespoň u nás vrcholného modelu svého druhu v nabídce korejské automobilky (někde se prodává i větší model Palisade). Korejské SUV měla totiž od července 2019 zapůjčena redakce Auto Bildu, která aktuálně dosáhla požadovaného nájezdu 100 tisíc kilometrů. Došlo tedy na jeho kompletní rozebrání a odhalení slabých míst. Než se ovšem dostaneme až k poslednímu šroubku, je třeba zmínit otevřenost Němců. Ti totiž přiznali, že po dvou letech vykazuje interiér vozu poměrně velké známky opotřebení - ošoupaný je věnec volantu a v případě čalounění sedadla řidiče došlo dokonce k sedření barvy.

Auto Bild však dodává, že Santa Fe se dočkalo jen minimální péče, jakkoliv mu na bedra bylo naloženo maximum. Pokud by tedy bylo užíváno kupříkladu jen jednou rodinou, opotřebení by bylo při daném nájezdu výrazně nižší. I z toho důvodu Němci dané problémy nehodnotí až tak přísně. Ovšem ani tak Santa Fe nezískalo ve finále jedničku, neboť kritika se snesla také na další oblasti. A jakkoliv ani v mnoha dalších případech nejde o nic až tak podstatného, ony malé trable mohou postupem času vést k drahým opravám.

Asi největší kritika se přitom snáší na motorový prostor, kde svou práci odváděl 2,2litrový turbodiesel. Ten je sice nadmíru chválen za spotřebu i dynamiku, ovšem zároveň byl po rozebrání již značně znečištěn usazeným karbonem. Zaolejované pak bylo i turbodmychadlo, a co je možná nejhorší, po stranách již byla patrná i koroze. Za tou stálo nerovnoměrné rozetření ochranného filmu. Jakkoliv tak sice jde o chybu konkrétního exempláře, počítat s ní lze u značné části produkce. Preventivní přestříkání před zimou tak rozhodně není od věci.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde byl menším šokem odpadávající vnitřní panel předního sloupku před spolujezdcem. Mimo to kritika mířila i k multimediálnímu systému, jehož hlasové ovládání příliš nefungovalo. Stejně jako detekce dopravních značek. A v případě takového asistentu jízdy ve zvoleném pruhu bylo tím nejlepším tlačítko, jenž jej deaktivovalo. Pokud tedy Korejci ještě někde potřebují zabrat, pak jsou to právě multimédia. Stejně jako by se mělo zlepšit i barevné sladění jednotlivých komponentů, ačkoliv to je věc čistě subjektivní.

Horší je rovněž tažná kapacita, tím nicméně výtky končí. Přesunout se tak můžete ke světlé straně síly, tedy k pozitivům. Nejvíce jich je spojeno s motorovým prostorem, neboť 2,2litrový čtyřválec CRDi zvládal bez problémů dosahovat tempa přes 200 km/h. O to působivější je, že spotřeba ve finále dosáhla pouze 8,5litrového průměru. V tomto bodě je pak třeba znovu připomenout, že většina řidičů tak rychle jezdit nebude. Počítat tedy mohou s nižší žíznivostí, jenž kupříkladu při dálničních 140 km/h klesá na 7 l/100 km. To je vzhledem k velikosti auta sympatická hodnota.

Nemalou měrou je chválena rovněž kabina, ať již jde o prostor na obou řadách sedadel či v zavazadlovém prostoru. Jak tedy Němci dodávají, nebýt oné koroze, Santa Fe by se dočkalo výborného hodnocení. Takto je „pouze“ chvalitebné, což lze taktéž vnímat kladně. Zpochybnit pak ve výsledku lze i zůstatkovou hodnotu, která má být dle Auto Bildu v poměru k pořizovací ceně méně než poloviční. To nereflektuje současnou realitu na trhu, navíc lze očekávat, že při publikované chvále zájem v bazarech spíše vzroste.

Ale tohle už je faktor, který musí každý sám zvážit s ohledem na realitu toho kterého trhu. U nás dva tři roky staré dieselové Santa Fe nekoupíte o mnoho levněji než, za kolik dnes pořídíte nové.

Hyundai Santa Fe je rozhodně schopným vozem, i když zcela bez chybiček není. Problémem je hlavně koroze v motorovém prostoru, stejně jako může dojít také k odpadávání některých vnitřních panelů. Foto: Hyundai

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

