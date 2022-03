Němci najeli s Mercedesem 400 tisíc km, aby zjistili, zda i moderní auto může vydržet před 4 hodinami | Petr Prokopec

Němci prosluli svými dlouhodobými testy na 100 tisíc km, takovou zátěž ale z moderních aut zvládne bez velkých problémů skoro všechno. 400 tisíc kilometrů už je jiná výzva, jak v ní obstál Mercedes třídy A W176?

Na moderní vozy zpravidla není nahlíženo jako na „držáky“. Je sice pravdou, že pod kapotou nabízí vyšší výkon než kdy dříve, přičemž jsou nejen rychlejší, ale také úspornější. Stejně tak jim nemůžeme upřít ani vyšší komfort, bezprecedentní bezpečnost, najde se toho hodně. Nicméně je třeba dodat, že používají stále více elektroniky, výrazně komplexnější jsou jejich pohonné jednotky, podvozky, zkrátka vše. Je zde tedy více toho, co se může porouchat, přičemž spousta problémů se nedá vyřešit jinak než výměnou dotčeného komponentu.

Ani to ale neznamená, že by s moderním vozem nešlo najet slušnou řádku kilometrů. To je dobrá zpráva, která navíc přichází v příhodnou dobu - auta dlouhodobě zdražují a kvůli válce na Ukrajině se z nich začíná stávat ještě více nedostatkové zboží než dosud. K autobazarům se tak začíná stáčet ještě více očí než v éře koronavirové či bezčipové. Pokud si v nich přitom vyhlédnete Mercedes-Benz třídy A třetí generace (W176), pak máte velkou šanci trefit kvalitativní jackpot.

Dokládá to dlouhodobý test německého Auto Bildu, v jehož centru je provedení A 180. Tedy verze osazená přeplňovanou jedna-šestkou, jenž na přední kola posílá 122 koní výkonu a 200 Nm točivého momentu. To není zrovna drtivá „nálož”, při neustále zvyšujících cenách pohonných hmot ale může leckoho více než dynamika zajímat spotřeba. Ta se ustálila na 6,5 litrech na 100 kilometrů, což je skutečně příznivé. Zvláště když jde o dlouhodobou reálnou a nikoli laboratorní hodnotu.

Podstatné na celé věci je ovšem to, že naši kolegové si vůz převzali již v roce 2013, tedy před dlouhými devíti lety. Během té doby pak bez tří stovek najeli rovných 400 tisíc kilometrů. Něco takového se dnes již vidí jen zřídkakdy, ostatně srovnání s dlouhodobě testovaným Volkswagenem Golf nevychází pro vůz z Wolfsburgu zrovna příznivě - jeho motor to totiž zabalil po najetí 287 147 kilometrů, což není až tak neobvyklý „bod zlomu”.

Právě díky tomuto nájezdu se radikálně změnil pohled Auto Bildu na základní vstupenku do klubu třícípé hvězdy. Zpočátku totiž naši kolegové třídu A nepovažovali za skutečný Mercedes, a to kvůli plastovému volantu, lacině působícím detailům či vibrujícímu šasí. Tyto mnohé výtky sice zůstávají, přičemž kritizován je rovněž špatný výhled do stran a dozadu, a to kvůli přespříliš tlustým sloupkům. Věci pak nepomáhá ani titěrný zadní stěrač.

Nicméně ona robustnost ve finále dává na vše špatné zapomenout. I z toho důvodu si A 180 dobře drží cenu, za rané exempláře z onoho roku 2013 totiž momentálně dáte zhruba 10 tisíc Eur (cca 253 tisíc Kč). Na druhou stranu se jedná o vozy, které mají najeto okolo 200 tisíc kilometrů. Minimálně stejnou porci ovšem zjevně mohou zvládnout ještě jednou, a to bez výrazných servisních nákladů. To je asi více, než by člověk dnes mohl od takového auta čekat či rozumně chtít.

Třída A možná disponuje poněkud lacinějšími detaily v interiéru, ovšem jinak se jedná o pravověrný Mercedes, který vám bude sloužit léta. Platí to i v případě 1,6litrového motoru, který užívá jak verze A180, tak vyobrazené provedení A200. To může počítat se 156 koňmi. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

