Němci najeli se stylovým kombi Kie 100 tisíc km a rozebrali ho na díly, nadšení vystřídalo zklamaní

Rozhodně nejde o auto, kterému by nebylo co vytknou, stejně tak jde ale o vůz, který dokáže některými svými vlastnostmi nadchnout. Proceed GT tak dokáže okouzlit i zklamat, záleží, z jakého úhlu pohledu se na něj podíváte.

Pro mnoho Čechů je fotbal národním sportem, na který nedají dopustit. Stejně jako řada lidí vychvaluje vepřo, knedlo, zelo, a k tomu pořádný žejdlík plzeňského. Je ovšem třeba dodat, že stejně tak zde máme početný tábor, který vše výše zmíněné odmítá. S podobně protichůdnými názory se musí nyní vypořádat i Kia Proceed GT, se kterou německý Auto Bild najel 100 tisíc kilometrů v rámci svého obvyklého dlouhodobého testu.

Stylové korejské kombi vyšlo naše kolegy na 37 260 Eur (cca 905 000 Kč), což je v případě jimi zvolené verze ještě poměrně přijatelná částka. Počítat mohli s přeplňovanou jedna-šestkou naladěnou na 204 koní, o jejich přenos na přední kola se staral sedmistupňový dvouspojkový automat, který je ostatně pro danou pohonnou jednotku jedinou volbou. Za danou částku dostal vůz třeba i metalický lak a paket zahrnující elektrické ovládání sedadla řidiče.

Právě motor se dočkal pochvaly, neboť s 1 427 kilogramů vážícím vozem dokázal velmi dobře zacvičit. Povětšinou se tak zdálo, že pod kapotou byl spíše dvoulitr, spotřeba ale odpovídala menšímu objemu. Problémem se nicméně ukázal být zvukový generátor, který kabinu naplňoval natolik falešným zvukem, až se redaktoři za Kiu styděli. Stejně tak na ně působil ve sportovním režimu i příliš prkenný podvozek nebo až nebezpečně přímá odezva řízení.

Kritizován byl rovněž nedostatečný komfort, zvláště pokud za volant usedly osoby vyššího vzrůstu, které i při nejníže spuštěných sedadlech narážely hlavou do stropu. Zvýšená jízdní pozice, která přitom nejde tak úplně dohromady se sportovní vizáží vozu, se navíc ukázala být problematickou při výhledu vzad. Proceed je totiž kombíkem typu shooting brake, u něhož je záď skloněna více než u tradičních aut typu Škody Octavie, což ze zadního okna dělá v podstatě jen malý průzor.

Jen u výtek nicméně nezůstalo. Němci hovoří o nadšení z jízdy a pozitivní emoce prý budí i vzhled vozu. Chválen byl také multimediální systém, který je prý velmi intuitivní, a to i díky zachování klasických tlačítek pro nejpoužívanější funkce. Mapy navigace pak byly průběžně modernizovány, přičemž v závěru testu do nich bylo zařazeno také dopravní značení. Kde pak Proceed exceluje, stejně jako většina vozů Kie, to je minimální spotřeba oleje. Někoho tak může zamrzet, že pokud chcete tovární sedmiletou záruku, musíte na jeho výměnu každých 15 000 km.

Nepříjemné překvapení čekalo redaktory po rozmontování vozu, neboť experti Dekry objevili již po dvou letech první známky koroze. Dle nich za tím stojí hlavně špatné rozetření ochranného vosku již ve výrobě, což je docela školácká chyba. Další problémem - pro Korejce typickým - jsou světla a jejich životnost, přičemž u Proceedu vás ještě může uklidnit, že jeho lampy nejsou až tak drahé. V případě takového Hyundai Tucson a jeho „neviditelných“ světel už jde o vyšší částky. Závěrem lze zmínit ještě výtky k některým horším plastům v interiéru.

Jak jsme tedy zmínili na úvod, Kiu Proceed GT budete buď milovat, nebo nenávidět, i v testu Němců nadšení střídalo a nakonec i vystřídalo zklamání. Problémy s korozí jsou v pořád relativně rychlých testech na 100 tisíc km dosti neobvyklé.

Kia Proceed GT vypadá atraktivně, výrazný sklon zadního okna však v kombinaci s vyšší jízdní pozicí omezuje výhled ven. A podobně rozpolcené je celkové hodnocení tohoto stylového kombíku. Foto: Kia

Zdroj: Auto Bild

