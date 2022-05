Němci spočítali, jak se změnily ceny nejžádanějších ojetin za pouhý rok, situace kolem dieselů je fascinující před 5 hodinami | Petr Prokopec

Že je situace na trhu ojetých aut divoká, člověk pozná i bez detailních studií. Ale jak moc je divoká? Jedním slovem velmi a nejvíce patrné je to na cenách donedávna zatracovaných dieselů.

Pokud se dnes rozhodnete sepsat objednávku na nový vůz, u kterého navíc zaškrtnete řadu příplatkových prvků, nemůžete obvykle doufat v jeho dodání za dříve obvyklých pár měsíců. Realitou je spíše rok či ještě delší doba. Záchrannou už nejsou ani hybridy či elektromobily, neboť výrobci jich pro splnění emisních limitů při současných prodejích nemusí poslat na trh zase tolik, navíc jim chybí stále více komponentů, nikoliv jen čipy. Stačí jen vzpomenout na kabelové svazky, které pro takový koncern VW vyrábělo hned jedenáct ukrajinských továren. Všechny ale jednou buď na sníženou kapacitu, popř. vůbec.

Řada lidí proto namísto showroomů s novými vozy bere útokem autobazary. Jelikož ale výše popsaný stav netrvá týden, ale řadu měsíců, není situace o jednoduchá ani na trhu s ojetinami. Na něm se navíc začínají stále více projevovat i slábnoucí koruna, neboť ceny většiny českých ojetin nepřímo určují ceny v Německu. Zásadním faktorem je také fakt, že spousta výrobců vyřazuje z nabídek diesely u slabších modelů, přičemž poptávka po nich stále trvá. V důsledku toho pak jsou některé auta schopná spalovat motorovou naftu vyvažována pomalu zlatem.

Na tuto problematiku se ve své studii nově zaměřil německý web Mobile.de, který porovnal situaci na trhu v březnu 2021 s tou současnou. Přitom zjistil, že průměrné ceny nabízených aut vzrostly o takřka 25 procent z 21 793 Eur (cca 544 tisíc Kč) na 26 817 Eur (asi 680 tisíc Kč). To je obrovský rozdíl, přičemž největší meziměsíční skoro (o 3,2 %) přišel mezi letošním lednem a únorem a navázal na loňský skok mezi listopadem a prosincem (2,9 %). Momentálně se pak sice cenová křivka klidní, do stabilního stavu je ovšem stále daleko.

Nejde nicméně o jediné poznatky, které Němci zjistili. Dále lze zmínit, že počet inzerátů se snížil o 24,3 procenta. To jen potvrzuje, že na trhu je méně dostupných aut než loni. Zájemci o jejich koupi tak již mění svá kritéria a momentálně jim proti srsti nejsou ani auta, která mají najeto až 200 tisíc kilometrů a jenž jsou až 20 let stará. Politici by tak měli zpozornět, neboť tímto způsobem se vyčistit ovzduší nedá. I když pochybujeme, že jim o to reálně jde.

Abychom nicméně nezůstávali jen u obecného zdražení, můžeme přistoupit ke konkrétním případům. Jako první tu máme Volkswagen Polo, tedy zástupce nejmenších aut, které doplácí na tlak vedoucí ke snižování emisí. Výrobcům se totiž již nevyplácí je osazovat nejmodernějšími technologiemi, které by vedly k neúnosnému zdražení. Místo toho je tedy raději vyřazují z nabídky. Ceny Pola tak meziročně vzrostly o neskutečných 38 procent.

Podobně je na tom Golf, u kterého je zájem hlavně o verze TDI. S nimi je přitom spojeno 31procentní zdražení, v průměru tak vychází na 20 018 Eur (přes 500 tisíc Kč), což je prakticky stejná suma, na které startuje zcela nový benzinový model osmé generace. Jeho předchůdce je pak dokonce ještě o chlup dražší, za čímž stojí propad nabídky o 16,8 procenta. Pořídit jej tak lze od 20 368 Eur (asi 509 tisíc Kč), zatímco loni se jednalo o 16 tisíc Eur (399 tisíc Kč).

Přesunout se můžeme k dalším Volkswagenům, konkrétně k modelům Touran a Sharan. Nabídka prvního poklesla o 31 procent, zatímco ceny vzrostly o 24 procent. Druhý je pak spojen s 25procentním zdražením. Podobně je pak na tom Audi A6, jehož ceny jsou vyšší o 24,5 procenta a nabídka o 21 procent nižší. Počet nabízených exemplářů BMW řady 5 pak sice poklesl o 28 procent, ovšem ceny vzrostly „jen“ o 13,6 procenta.

V případě dieselového Mercedesu třídy S je nabídka nižší o 38 procent, ceny jsou pak nahoře o 11,4 procenta. U benzinových modelů je pak sice zdražení 13,4procentní, k mání je však o 13,8 procenta aut. Snad nejpozoruhodnější je nicméně pohled na třídu G - ta stejně jako Polo zdražila o 38 procent, nyní se tak prodává za závratných 166 689 Eur (4,16 milionu Kč). Za tím mimo jiné stojí pokles nabídky o 11 procent.

Blížíme se do finále, přistoupit tak můžeme k Fiatu 500 a Mini Cooper. V jejich případě jsou ceny nahoře o 18,8 procenta, respektive o 21,3 procenta. Nabídka je pak nižší o třetinu, případně o 11 procent. U Toyoty Prius pak počet nabízených aut spadnul dokonce o 52 procent, zdražení je nicméně pouze 13,6procentní. Je to dáno i tím, že japonský hybrid je populární hlavně mimo Evropu.

Nakonec si posvítíme na Teslu, přičemž ceny Modelu 3 vzrostly jen o 6,3 procenta. Za tím stojí jedna anomálie, a sice nárůst nabídky o 122 procent. Elektromobily americké značky jsou tak při zmíněném nárůstu průměrných cen relativně stále levnější. A platí to i u většího Modelu S, v jehož případě je zdražení taktéž 6,3procentní. V tomto případě nicméně nabídka klesla, a to o 29 procent.

Toužíte po ojetém dieselovém Volkswagenu Golf? Pak se musíte připravit na výrazně vyšší ceny, než za jaké byl k mání před rokem, verze TDI jsou k dispozici v průměru o 31 procent dráž. Ilustrační foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Mobile.de

