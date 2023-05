Němci spočítali, že dobíjení elektromobilu je o hodně dražší než tankování, na autě proděláte ještě víc před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Když ptáčky do elektrických sítí lapali, pěkně jim o nízkých provozních nákladech zpívali. Realita je ale úplně jiná. Dokonce i po pominutí vrcholu energetické krize je dobíjení elektromobilů o dost dražší než tankování spalovacího auta. A prodělky tím jen začínají.

Neberte tento článek jako výsměch lidem, kteří si dříve koupili elektrická auta v dobré víře, že tím ušetří. Však na současné ceny elektrické energie doplácíme všichni bez rozdílu, ať už jezdíme čímkoli. Tak jako tak je ale pozoruhodné se dnešní optikou ohlédnout o pár let zpět, kdy jsme varovali před neudržitelností zdánlivé ekonomické výhody provozu elektrických aut. Vždy byla citelně dražší než ta spalovací, vždy je bylo možné používat jen pro určitá využití, nižší provozní náklady ale táhly.

Při vyšších nájezdech tak bylo možné vykompenzovat větší investice do elektromobilů relativně rychle, i když nad nimi nadále visel Damoklův meč v podobě nejasné zůstatkové hodnoty kvůli limitům akumulátorů. Dnes nejde o riziko, ale jistotu o hodně vyšší ztráty hodnoty elektrických aut už po několika letech vlastnictví. A výhoda v podobě levnější elektřiny je také pryč.

Byla pochybná od samého počátku, neboť její nižší ceny byly dány primárně menším až žádným daňovým zatížením. Zatímco většinu ceny benzinu nebo nafty tvoří daně, u elektřiny tomu tak zdaleka není. A bylo velmi naivní očekávat, že by tento stav mohl vydržet déle než po omezený čas - jakmile by elektromobily začalo používat více lidí, státu by peníze z DPH, spotřební daně nebo DPH ze spotřebních daně (sic, tento konstrukt je bohužel skutečný) chyběly. A vybral by si je jinde.

Do tohoto stavu jsme se pořád ani zdaleka nedostali, dokonce se do něj nedostali ani Němci. Ti dokonce pořád zvyšují daně z benzinu a nafty, aby měli peníze na dotování elektroaut, i tak jim - a nejen jim - v případě cen elektřiny ujel vlak natolik, že se situace nejen vyrovnala, ale karta se dokonce úplně obrátila. Už dříve jsme zmiňovali, že dobíjení se stalo přibližně stejně drahým jako tankování, ani to už ale dnes neplatí. A to dokonce ani v tuto chvíli, kdy lze říci, že vrchol energetické krize máme alespoň prozatím za sebou a ceny v poslední době povolují.

Kolegové z Auto Bildu vzali aktuální cenu benzinu (srovnávají tedy benzinové auto, nikoli dieselové, což je pro spalovací vozy relativně nevýhodné), aktuální cenu elektřiny u rychlejších dobíječek (vše k 25. květnu 2023) i vlastní zjištění o spotřebě jednotlivých vozů ve skutečném světě. A na základě toho spočítali rozdíl mezi cenou provozu Volkswagenu Golf 1,5 TSI se 150 koňmi a srovnatelného VW ID.3 S s 204 koňmi.

Pro výpočet tedy používají spotřebu 6,5 litru benzinu na 100 km u Golfu a 21,3 kWh elektrické energie u ID.3. U Golfu je to snadné počítání - i když se ceny paliv liší, fluktuace není dramatická a průměrná aktuální suma placená za 1 litr paliva říká, že ježdění s 1,5 TSI vyjde na 11,62 Eur (asi 275 Kč) na 100 km. U ID.3 lze platit i méně, to ale jen pokud dobíjíte doma šnečím tempem, což není ani trochu srovnatelná situace s tankováním na cestách. I nejrychlejší dobíjení je totiž ve srovnání s tankováním neskutečně pomalé, navíc jej vzhledem k omezené kapacitě baterií odpovídající zlomku možností palivové nádrže budete potřebovat mnohem častěji.

Pokud zvolíte nabíjení po cestách, cena se odvíjí od použité sítě dobíječek, všude ale budete čekat mnohonásobně déle než u čerpací stanice. A platit budete o hodně víc. I nejlevnější (stále pomalé) nabití ID.3 na 100 km jízdy u EnBW vyjde na 12,99 Eur, tedy asi na 308 Kč. U rychlejšího Ionity už to bude 16,83 Eur (399 Kč), u Shellu 13,98 Eur (331 Kč), u Allega 18,10 Eur (429 Kč), u Tesly nejméně 14,05 Eur (333 Kč). Bavíme se tedy o rozdílu 275 a v extrému až 425 Kč - vždy o desítkách procent, někdy až o polovinu víc než v případě nákladů na doplňování benzinu.

Je přitom třeba dodat, že s Golfem 1,5 TSI si můžete v noci dojet z Prahy do Paříže a druhou noc zpátky. S VW ID.3 to bude výlet na několik dnů. A žádná spása není na dosah: „V tuto chvíli neplánujeme žádnou úpravu nabíjecích tarifů,” uvedl na dotaz Auto Bildu největší německý provozovatel dobíjecích stanic EnBW. Podle něj jsou ceny elektřiny sice nižší, než bývaly, pořád jde ale asi o dvojnásobek ve srovnání s rokem 2021.

To je samo o sobě pro elektrická auta tristní, je ale třeba dodat, že takový Golf 1,5 TSI koupíte od 684 900 Kč, zatímco ID.3 ve verzi S, kterou brali v potaz Němci, pořídíte až od 1 270 900 Kč. To je skoro o 600 tisíc víc, přičemž Golf si cenu relativně udrží, zatímco ID.3 půjde s hodnotou horempádem dolů. A je otázkou, co z jeho hodnoty zbude třeba za 8 let - některým majitelům elektroaut zůstal v rukou jen soubor náhradních dílů. A pokud by tyto vozy měly jednou ovládnout silnice, bude elektřina ještě zatížena oněmi daněmi. Takže vítejte v elektrické budoucnosti, už teď. No není tak krásná, jak nám ji politici malovali?

VW ID.3 je aktuálně autem, které nejenže koupíte skoro dvakrát dráž než srovnatelný spalovací vůz, ještě musíte platit o desítky procent víc za „tankování” a dostanete ke všemu hůře využitelné auto. To se vyplatí... Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Miler

