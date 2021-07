Němci vybrali nejspolehlivější levné ojetiny, všechny koupíte do 130 tisíc Kč před 5 hodinami | Petr Prokopec

Pokud chcete v bazaru pořídit maximum muziky za málo peněz, můžete sáhnout po některém z těchto vozů. Kritika se obvykle týká jen méně závažných nedostatků, i když všechny pořídíte do 130 tisíc korun.

Automobilová média v současné době kladou největší důraz na nová auta. To se ovšem může v horizontu několika let změnit, neboť ceny nových vozů kvůli nucené elektrifikaci razantně stoupají a zdají se být k nezastavení. Pokud bude tento trend dále pokračovat, k dealerům bude mířit stále méně lidí, místo toho se dá počítat s větším hemžením v autobazarech. Že něco takového přírodě a ovzduší pomůže jen stěží, nemusíme dodávat, novější vůz vždy byl a bude v tomto směru ohleduplnější, než ten starší, a to bez ohledu na zvolený pohon.

V případě českého trhu lze ale pozitivně nahlížet i na spoustu ojetin. Průměrné stáří vozového parku totiž přesáhlo 15 let, což je jedno z nejvyšších čísel v celé Evropě. Pokud tedy bazaru zvolíte minulou či často i předminulou generaci toho či onoho auta, stále stojíte za posunem k lepšímu. Sáhnout tak lze i po dostupných vozech a abyste při výběru některého z nich riskovali co nejméně, můžeme se s pomocí dat německého TÜV Reportu podívat na desítku levných aut, která pořídíte do 5 tisíc Eur (tedy asi 130 tisíc Kč) a statisticky vydrží nejvíce.

Audi A3 (8P)

Naše toulky odstartujeme u jednoho z nejmenších Audi, v jehož případě byste u aut starších devíti let měli prohlédnout motorový prostor kvůli možným únikům oleje. Jinak ovšem neexistuje oblast, která by byla výrazněji kritizována, a to přesto, že většina aut má najeto více kilometrů než průměr branže. Ceny startují na 50 tisících Kč, za zmíněných 130 tisíc už koupíte hezké kousky.

BMW řady 1 (E81/E82/E87/E88)

U mnichovského stroje je zapotřebí sledovat spíše podvozek než motorový prostor, a to kvůli prasklým či zkorodovaným pružinám. Jinak by vás ovšem rez trápit neměla, stejně jako zavěšení, řízení, světlomety či únik oleje. Těšit se navíc můžete na pohon zadních kol, který je aktuálně již minulostí. Vstupním minimem je pak 52 000 Kč, za 130 tisíc si znovu lze vybírat.



Ford Focus (3. generace)

Výroba tohoto vozu skončila v roce 2018, navíc se prodával po kvantech. Počítat tedy můžete s širokou nabídkou i menším stářím. Díky tomu ovšem ceny startují okolo 116 tisíc korun. Neznamená to však, že kupujete vůz zcela bez chyb, problémy jsou přitom spojené hlavně s pružinami. Potrápit vás ale může i výfuk.



Honda Civic (8. generace)

S japonským hatchbackem možná již stáří evropského vozového parku až tak moc nevylepšíte, do garáže ovšem postavíte vůz, jehož design vystupuje z davů. Kromě toho je třeba ocenit i skutečnost, že kritika míří prakticky jen ke světlům. Jejich výměna je přitom jistá, proto jejich cenu rovnou přihoďte k sumě 90 000 Kč, na níž Civic startuje.



Hyundai i30 (GD)

Zatímco s první generací korejského hatchbacku a kombíku je spojena citelná kritika, ta druhá je již chválena. Jakkoliv sporné oblasti se stále najdou, neboť časté výtky míří ke světlům, řízení a brzdovým kotoučům. Zajímavé pak je, že Hyundai i30 si drží vyšší hodnotu než Honda, na jeho pořízení si totiž musíte připravit 127 tisíc korun.



Kia Cee'd (JD)

Sourozenec Hyundai i30 dostal do vínku odlišný design, který řadě lidí učaroval daleko více, stejně jako standardní sedmiletou záruku. I přes ni je nicméně třeba věnovat vyšší pozornost řízení a také brzdovým hadičkám. Špatná mohou být i světla, pokud majitel zanedbával údržbu, zatímco v případě cen je třeba počítat již se 129 000 Kč.



Mazda 3 (BL)

V případě dalšího japonského zástupce neexistuje oblast, kdy by Mazda 3 byla spojena s výraznou kritikou. Povětšinou se jedná spíše o drobné výtky nebo rovnou slova chvály, jenž míří k brzdám, u nichž náhradu asi nebude potřebovat ani další majitel To ale pochopitelně koresponduje s vyššími cenami, jenž začínají na 109 tisících korun.



Mercedes-Benz třídy A (W169)

Třetí z německých prémiovek rovněž patří k nejstarším doporučeným vozům, tentokrát vám ale skutečně na její pořízení postačí jen málo. Konkrétně pak nějakých 37 000 Kč, za něž pořídíte auta stará minimálně devět let, spíše však výrazně starší. Obávat byste se u nich měli hlavně brzd, které mohou být nerovnoměrně opotřebené. Když pak ke zmíněné výchozí sumě přihodíte aspoň pár desítek tisíc, dá už se vybírat z pěkných exemplářů.



Toyota Auris (E15)

V roce 2007 byla Coroola vůbec prvním vozem, jenž byl nabízen i s kolenním airbagem. Kromě vysoké bezpečnosti a dostatku prostoru v kabině i zavazadelníku však byla spojena také s vysokou kvalitou. Jedinou výtku lze vznést k parkovací brzdě, tím ale výčet nedostatků končí. Nelze se tak divit, že ceny startují na 78 000 Kč.



VW Golf (šestá generace)

Jsme ve finále, a to u evropského bestselleru. U něj je třeba zkontrolovat hlavně motory 1,2 TSI a 1,4 TSI, u nichž mohlo dojít na poruchu rozvodového řetězu. Jinak tu máme spíše ojedinělé problémy, které jsou navíc spojené spíše se zhoršenou údržbou než s vadami z továrny. K mání je přitom Golf VI od 90 tisíc korun, nad 100tisícovou hranicí lze volit ze slušných kusů.



Zdroj: Auto Bild

