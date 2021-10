Test 32 typů stále žádanějších celoročních pneu skončil fiaskem pro celou polovinu z nich před hodinou | Petr Prokopec

Stále více lidí odmítá dokola přezouvat z letních pneumatik na zimní a naopak a dávají přednost jednomu celoročnímu obutí. Je to vždy kompromis, i ten ale může být dobrý a špatný, německý test je rozlišil.

Ještě před několika málo lety bylo na celoroční pneumatiky nahlíženo velmi kriticky. Nebylo to bezdůvodně, ve srovnání s letními či zimními museli výrobci přikročit k mnoha kompromisům, kvůli nimiž nebyly „celoročky“ ani finančně tak výhodné, jak se mohlo zdát. Místo toho se za ně utrácelo daleko více, neboť se mnohem rychleji opotřebovávaly a následně pak nabízely ještě nižší trakci, než s jakou jste mohli počítat u letních pneumatik na sněhu. Zájem o ně ze strany zákazníků tak byl spíše minimální, v případě automobilek byla poptávka rovnou nulová.

Jenže za poslední dobu došlo k pokrokům v technologii ve všech ohledech, pneumatikářskou branži nevyjímaje. A tak je řidiči volí stále častěji, aby se vyhnuli neustálému přezouvání. Jaké ale fungují a jaké ne? To se rozhodl zjistit německý Auto Bild, který otestoval hned 32 různých typů celoročních pneumatik, a to v rozměru 225/50 R17. Jde tedy o obutí, které je určeno pro lepší vozy nižší střední třídy, auta střední a někdy i vyšší střední třídy, kde najdeme auta těžká i velká. Na správném kontaktu s vozovkou tedy záleží především.

V rámci prvního kola bylo odděleno zrno od plev. Veškeré pneumatiky tedy nastoupily k testu brzdění, který probíhal na suchu i na mokru. Pokud součet hodnot z obou měření převýšil 97 metrů, pak obutí bylo shledáno nedostačujícím a do finálního hodnocení vůbec neprošla. To se - docela varovně - dotklo hned poloviny všech zkoušených pneu. Do druhého kola tak postoupilo jen 16 typů, s nimiž Auto Bild vyrazil za polární kruh do finského Ivala. Mimo to pak ještě požádal profesionály ze společnosti IFV, aby s pneumatikami najeli více než 12 tisíc kilometrů na silnici a otestovali tak jejich výdrž.

Výsledky nejsou až tak uspokojivé, jak tomu bylo v minulosti u vozů i nižších tříd. Přitom na větších autech je test pro „celoročky“ vždy větší výzvou. A to ne jen kvůli velikosti či hmotnosti, zcela jiné nároky na celoroční pneumatiky klade také vyšší výkon motoru, který je s vyššími obchodními třídami spojen. Právě ten stojí za mnohem horší ovladatelností ve srovnání se zimním či letním obutím, což si Auto Bild ověřil i tím způsobem, že od každého sezónního obutí přivezl do Finska jedny z nejlepších pneumatik na trhu.

My si posvítíme podrobněji na trojici nejlepších, tedy na Goodyear Vector 4Seasons Gen3, Continental AllSeason Contact a Hankook Kinergy 4S2. V prvním případě Němci nenašli jediný důvod ke kritice, místo toho zmiňují dobrou ovladatelnost, krátkou brzdnou dráhu, velké rezervy při aquaplaningu, dlouhý nájezd a příznivý poměr ceny a hodnoty. Jedna pneumatika v onom 17palcovém rozměru vás vyjde na zhruba 3 600 Kč.

Přesunout se můžeme ke Continentalu, u kterého Němci jako negativum zmiňují příliš vysokou cenu. Ta je však na českém trhu prakticky stejná jako u Goodyearu. Zopakovat tak můžeme výše zmíněné přednosti, jen dodáme, že brzdná dráha je v tomto případě o chlup delší. To pak již není případ třetího Hankooku, jehož zásadní slabinou je omezenější nájezd. Na druhou stranu však můžete počítat s cenou nižší o více než tisíc korun.

Kompletní pořadí úspěšných celoročních pneumatik, které postoupily do zmiňovaného druhého kola, najdete níže. My bychom i nadále pro teplejší období zvolili letní a pro chladnější zimní pneumatiky, pokud ale jezdíte jen zřídka nebo po městě a v okolí, není těžké pochopit, že to vnímáte jako zbytečný luxus.

Nejlepší celoroční pneumatiky o rozměru 225/50 R17 dle Auto Bildu

1. Goodyear Vector 4Seasons Gen3 (98W)

2. Continental AllSeason Contact (98V)

3. Hankook Kinergy 4S2 (98V)

4. Vredestein Quatrac Pro (98V)

5.-6. Falken EuroAll Season AS 210 (98V)

5.-6. Nokian Seasonproof (98V)

7. Michelin CrossClimate 2 (98V)

8. Maxxis Premitra All Season AP3 (98W)

9.-10. Bridgestone Weather Control A005 Evo (98V)

9.-10. Dunlop Sport All Season (98V)

11. Viking Four Tech (98W)

12. Kumho Solus 4S HA32 (98W)

13. Firestone Multiseason Gen02 (98V)

14. Pirelli Cinturato All Season SF2 (98W)

15. Nexen N'blue 4Season (94V)

16. Giti Allseason AS1 (98W)

Němci mezi celoročními pneumatikami jako nejlepší zvolili Goodyear Vector 4Seasons Gen3. Pokud přitom sáhnete po 17palcovém rozměru, vyjde vás sada na necelých patnáct tisíc korun. Ovšem ani tak nedostanete takové vlastnosti jako u letních či zimních pneumatik. Ilustrační foto: Goodyear

