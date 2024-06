Němci vyzkoušeli jedno z nejspolehlivějších „normálních” moderních aut, tuto Toyotu lidé v bazarech zbytečně přehlíží před 4 hodinami | Petr Prokopec

Že není tak žádaná, jak by mohla být, se můžeme divit, faktem ale je, že je díky tomu o to levnější. Zejména pro Čechy to není vůz ideálního typu ani značky, v obou případech je ale realita trochu jiná, než si většina lidí myslí.

Je to jedno z nejmenších aut v nabídce Toyoty, přesto lze i v jeho případě počítat s mimořádnou spolehlivostí. Dokládá to také pohled do tradičního Reportu německého TÜV, kde se Yaris drží na na velmi solidních příčkách bez ohledu na věk, navíc postupem času jen zraje. Je to 48. auto mezi maximálně tříletými ojetinami, 45. mezi čtyř- až pětiletými, 43. mezi šesti- až sedmiletými, 36. mezi osmi- až devítiletými vozy a dokonce 28. mezi deseti- až jedenáctiletými. Kdybychom vzali v potaz jen auta její třídy, bavíme se o součásti absolutní špičky, neboť menší a obyčejnější vozy obvykle tak trvanlivé nejsou. A i kdybychom vzali všechna auta bez rozdílu třídy, najdeme jen málo modelů s takto konzistentně dobrými výsledky.

Teoreticky by tedy Yaris měl zákazníky v autobazarech přitahovat jako med vosy, reálný zájem ale takový není. Stojí za tím fakt, že na trh s ojetinami míří lidé, kteří potřebují vůz, jenž zastane pokud možno všechno. Takovým dle jejich názoru Yaris není a i kdyby byl, japonská auta v Evropě nepatří mezi nejžádanější. O to více to platí v Česku, kde v této třídě veškerou konkurenci válcuje Škoda Fabia, ta je na tom ale se spolehlivostí bez ohledu na stáří vždy hůř.

Yaris se prodává i ve starších a novějších provedeních, my se dnes ale zaměříme na jeho třetí, tedy předposlední generaci (třetí z evropského pohledu, což znamená auto s interním označením XP130, s generacemi Yarisu je to jinak složitější), které se podívali na zoubek kolegové z Auto Bildu. Tu lze navzdory přesvědčení mnohých považovat za velmi univerzální vůz. S délkou 3,95 metru je totiž na úrovni Škody Fabia. Toyota navíc toto provedení již naladila měkčeji, aby poskytovalo vyšší komfort. S prodloužením ovšem zmizela posuvná lavice a z někdejších devíti standardních airbagů jich zůstalo pouze sedm. Na druhou stranu se ale do základní výbavy přestěhovalo i ESP.

Benzinové verze se nedají kvůli nižšímu výkonu zcela doporučit na delší cesty, v případě dieselů jste pak omezeni dostupností. S příchodem druhého faceliftu v roce 2017 totiž zmizely z nabídky. Nahrazeny byly hybridem, který se dieselům celkovou efektivitou nevyrovná, aspoň se ale v jeho případě nemusíte obávat nespolehlivosti. Problémů je totiž opravdu pramálo a technici německého TÜV doporučují věnovat zvýšenou pozornost pouze světlům, brzdám a spojce. Auto Bild pak doporučuje prověřit korozi a stav tlumičů.

Kolegové se podívali na zoubek autu z roku 2020, tedy jednomu z posledních vyrobených aut tohoto provedení, navíc hybridní verzi s nájezdem pouhých 22 756 km. To je pořád zánovní auto. Trochu se tak divíme, že se podivují vyšší ceně, která přitom u podobných exemplářů nemusí být vyšší než 250 tisíc Kč. Jinak kritizují jen menší zavazadelník, blahem se ale tetelí nad výkonným a relativně efektivním hybridním pohonem, který dokáže do 45 km/h krátkodobě používat i jen elektrický pohon, což snadno oceníte v kolonách. Že je auto svým stavem „wie neue”, tedy jako nové, při jeho historii není divu.

Ani čtvrt milionu ale na třetí Yaris zdaleka nepotřebujete, v prodeji byl už od roku 2011, přičemž by vám doporučíme exempláře po prvním faceliftu z roku 2014, které lze pořídit od asi 150 tisíc korun s nájezdem v řádu desítek tisíc km, a to klidně i s vítaným dieselem. Podle nás vynikající nabídka, však se podívejte, co dnes stojí nová auta a co dostanete ve voze této třídy za klidně trojnásobnou sumu. A to není řečnická otázka, odpověď raději skryjeme za to, že Šíp s Uhlířem podle toho jednou nazvali fiktivní soutěž...

Třetí generace Toyoty Yaris je jedním z přehlížených ideálů svého druhu. Tato iterace japonského subkpompaktu už výrazně narostla na délku, můžete s ní tedy bez problémů vyrazit i mimo městskou zástavbu. Pořád je to velmi spolehlivé auto a jeho ceny zůstávají na poměry této třídy nízko. Foto: Toyota

