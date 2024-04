Není to jen statistika. Vrcholné elektrické Mercedesy připravily majitele o 1,6 milionu během 2 let, teď stojí jako lepší Octavie dnes | Petr Miler

Kdyby tahle auta za tu dobu aspoň někam dojela, dalo by se to snášet lépe, to se ale obvykle nestalo. Bolest hlavy ze ztráty hodnoty koupeného automobilu má nové jméno - Mercedes EQS.

Vlastně to není překvapivé. Pokud se podíváme na auta, která nejrychleji ztrácí hodnotu, dlouhodobě jde hlavně o drahé luxusní modely značek typu Audi, BMW a Mercedes-Benz. V posledních letech je pak „úspěšně” překonávají elektromobily všeho druhu. Co se tedy asi stane, když Mercedes-Benz postaví luxusní elektromobil?

Pokud jste právě vykřikli odpověď v očekávání nějaké odměny, zklameme vás, za správný tip se tady ceny nedávají. Německá automobilka přišla před necelými třemi roky s modelem EQS, který je jakousi elektrickou obdobou třídy S, navíc vypadá jako něco mezi ocumlaným bonbónem a párkrát použitým mýdlem. Už jako nový se prodává velmi nepřesvědčivě, loni si v celé Evropě našel jen 3 708 kupců, což je o 47 procent méně lidí než o rok dříve. Ještě větší problémy s odbytem má ale zjevně na trhu ojetých aut.

Přes týden jsme psali o tom, že kombinace nezájmu ze strany kupců ojetin s relativně širokou nabídkou použitých vozů dělá z EQS největší propadák ve smyslu ztráty hodnoty za první rok vlastnictví ze všech aut v prodeji. To už je něco, navíc v čele pelotonu se usídlil s velkým náskokem. Příští rok tedy možná poznáme nového krále, ale i kdyby ano, bude to krátkodobá anomálie - EQS je stabilní nabídkou stabilní značky, přesto je v této pozici.

Někteří na to reagovali slovy Marka Twaina o tom, že existují lži, zatracené lži a statistika. Chápeme, odkud se tento výrok vzal, tohle ale není jen statistika, jak dokazují kolegové z Jalopniku. Ti se podívali po americké nabídce ojetých EQS a neměli problém najít vůz, který se dnes po dvou letech a 80 tisících km provozu prodává místo původní 104 490 USD (cca 2,44 milionu Kč) prodává jen za 46 925 USD. To znamená nejen ztrátu hodnoty odpovídající asi 1,35 milionu Kč, ale také aktuální nabídkovou cenu asi 1,09 milionu Kč. Tolik dnes stojí Škoda Octavia RS v doprodávaném provedení přes nedávným faceliftem. Za takový kus auta jsou to po dvou letech až směšné peníze.

Není to navíc žádná americká anomálie, v Evropě jsou propady hodnoty ještě vyšší. Na Mobile.de najdete aktuálně v prodeji 433 nepoškozených aut, což je absurdně mnoho vzhledem k tomu, jak málo se jich za poslední dva roky prodalo na celém kontinentu. Už to naznačuje, kam kvůli tomu zamířily ceny - řekněme „zu Grund”, když už jsme na německém webu.

Zatímco úplně nový Mercedes EQS v základním provedení 450+ nekoupíte levněji než za 3 213 760 Kč, z ojetin z roku 2022 můžete vybírat za ceny okolo 1,6 milionu Kč v případě aut s nájezdem 10 až 50 tisíc km. Máme tu tedy ještě větší propad hodnoty, navíc za ještě menší počet najetých kilometrů. Tohle jsou zánovní auta, která majitele za tak krátkou dobu a tak nevýznamné svezení připravila o zmíněné, reálně snadno vyšší sumy - však kdo si koupí Mercedes v úplném základu. Navíc je otázkou, zda za nabídkové sumy někdo tato auta kupuje...

Celý tento vývoj připomíná snad největší současnou bolístku elektromobilů. Nechme být pochybný ekologický kredit, nechme být vysoké pořizovací ceny, nechme být omezenou využitelnost, nechme být absurdní hmotnost těchto aut a z ní pramenící opotřebení kdečeho. S tím vším se nakonec dá nějak žít. Ale ztráta hodnoty takového kalibru bolí, a to i bohaté lidi. Přijít „nepoužíváním” auta o nějakých 67 tisíc korun měsíčně jen na ztrátě hodnoty je spousta peněz. I když budete brát 200 tisíc za měsíc (a kolik lidí to má), bude to významná část příjmu. Pokud tedy něco bude prvotní kupce odrazovat především, bude to nakonec toto - je to drahý špás, ať už je s ním jakékoli kvantum legrace.

Mercedes EQS není šampiónem ztráty hodnoty jen statisticky. Konkrétní vozy v prodeji v USA i v Evropě ukazují, jak moc levně musí být po pouhých dvou letech a pár desítkách tisíc km nabízen, aby si jako ojetý našel kupce. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Jalopnik, Mobile.de, Mercedes-Benz

Petr Miler

