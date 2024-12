Nissan Juke už není takový hit, jakým býval, pouhý rok starou ojetinu ale koupíte levněji než Škodu Fabia včera | Petr Prokopec

Pořád nejde o žádný propadák, časy jeho největší slávy se ale zdají být pryč. I díky tomu ovšem ztrácí docela rychle na ceně, třebaže je po mechanické stránce spolehlivý a jeho typické využití je soukromé, tedy nijak zvlášť intenzivní.

Už párkrát jsme zmínili, že v automobilové branži se situace mění rychle. A tak zatímco na vrchol e šplháte pomalu, pád z něj může být dílem mžiknutí oka. Koneckonců se stačí podívat na takový koncern Volkswagen, který sice dál trůní na druhé příčce žebříčku celosvětových prodejů aut za Toyotou, ovšem jeho vedení nyní bez okolků mluví o tom, že je zralý na bankrot a následnou restrukturalizaci.

Podobně jako Němci je na tom i Nissan, který se již přepnul do nouzového režimu. Z něj ho má rovněž zatím vnitřní reorganizace, jejíž součástí bude propuštění devíti tisíc lidí a snížení výroby o 25 procent. Kromě toho ovšem automobilka potřebuje také produkty, které budou lákat davy. Což by vlastně neměl být až takový problém, neboť řeč je o značce, která nejenže umí zasáhnout střed terče, ale činí tak opakovaně. Navíc ve chvílích, kdy do závodu nastoupila sama, protože o to jiní neměli zájem.

Tímto způsobem Nissan v roce 2006 představil Qashqai první generace, jenž napříč Evropou a vlastně prakticky na všech světových trzích, kde se objevil, odstartoval pořádnou mánii. Zakrátko tak tradiční rodinné hatchbacky, sedany či kombíky začal nahrazovat karoserií SUV skoro každý. Nissan ale neseděl na peci se zkříženýma rukama, jimiž přepočítával nemalé výdělky, nýbrž se rozhodl poslat na trh také o trochu menší SUV Juke. A také to mělo od počátku cestu dlážděnou k úspěchu.

Přesunout se můžeme do v úvodu zmíněné problematické současnosti, kdy Juke i Qashqai jsou dál součástí nabídky, takové hity už to ale nejsou. A zbytek nabídky citelně prořídl. Pokud tedy chcete třeba sporťák s logem Nissanu, musíte již do bazarů. Narazit tam pochopitelně můžete i na menší z obou dříve super populárních SUV, dokonce pak na exempláře druhé generace, která je na trhu od roku 2019. Když si pak ještě uvědomíte, že Juke nyní značka nabízí za akční cenu od 484 900 Kč, lze u aut z druhé ruky počítat s až překvapivou lácí.

Nejde jen o domněnky, ale realitu, neboť kousky z počátku výroby s vyšším nájezdem na kontě mohou být vaše od zhruba 200 tisíc korun. Za 300 000 Kč pak lze počítat s méně než 100 tisíci km, vždy u toho ale bude základní litrový motor. V případě touhy po hybridní jedna-šestce, jež zvedá výkon na 143 koní, se ale pod 450 tisíc korun dostanete spíše jen náhodou. I proto, že většinou je tato pohonná jednotka doprovázena vyššími úrovněmi výbavy.

Naši kolegové z Auto Bildu vyzkoušeli sotva ojetý kus, necelý rok staré provedení litrové verze, které dosud najelo jen 21 975 km. Požadovaná cena 19 780 Eur (cca 497 tisíc korun) přesto patří k těm ambicióznějším i na poměry Německa. Koneckonců tu máme základní úroveň výbavy Acenta. A poté také poměrně široký okruh potenciálních problémů. Majitelé totiž zmiňují hlavně vrzající palubní desky, stejně jako haprující kamery či asistenční systémy.

Problémy ovšem dělá i nepříliš spolehlivý mechanismus zavírání dveří, stejně jako se kvůli špatnému těsnění střechy může dostat voda k zadním sedadlům a do zavazadelníku. Multimédia pak mohou selhat úplně, hlavně u variant před faceliftem. Ten se ukázal až na počátku letošního roku, což znamená, že postižena je daným neduhem většina dosavadní produkce. Stěžovat si ale budete i na nepříliš hlasitý základní audiosystém.

Povětšinou jde tedy o elektronické problémy, po stránce mechanické je Juke hodnocen dobře. Ceny náhradních dílů či oprav nejsou příliš vysoké, nicméně vše musíte zkombinovat se skutečností, že menší japonské SUV není vyloženě komfortní, na zadní řadě nabízí spíše stísněný prostor a utáhnout zvládne maximálně 1 250 kg vážící přívěs. Kromě toho nejsou pohonné jednotky v reálu tak úsporné, jak je uváděno.

Suma sumárum byste tedy v případě zájmu měli na prodejce přitlačit, že za vámi nejsou fronty, ale naopak jste to při poměrně široké nabídce ojetin vy, kdo si může vybírat. A pokud tedy nepřijde sleva, klidně vyrazíte o dům dál. I bez toho se vám ale podaří koupit rok staré auto s rozumným nájezdem v nejnižších desítkách tisíc km za cenu základní Škody Fabia, tedy za nějakých 400 tisíc korun. V té chvíli se dnes trochu přehlížený Juke jeví pomalu jako bazarový ideál.

