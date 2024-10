Nissan žádá majitele elektrických Leafů, aby nepoužívali rychlé dobíjení, nebo auto shoří. Rychlé = ekvivalent čerpání 16 l nafty za hodinu včera | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Tušíme, že za hodinu prolijete víc espressa přes vás levný domácí kávovar, než kolik znamená tohle „rychlé” doplňování energie. Přesto je i tak moc rychlé na to, aby jej auto přežilo bez úhony.

Jsme přesvědčeni, vlastně nemáme nejmenších pochyb o tom, že rozmach elektrických aut byl pod tlakem regulací uspěchán a zanedbal několik podstatných evolučních fází, které by mu zajistily či alespoň umožnily hladké rozšíření. Některé problémy se projevují hned, však v poměru užitné hodnoty a ceny jsou dnes tyto vozy naprosto nekonkurenceschopným zbožím i přes masivní přerozdělování v jejich prospěch, které je uměle činí snadno o polovinu levnější a konkurenční řešení výrazně dražší. Pokud tedy vůbec mohou být dál rozumně prodejná na tom, co zbylo z někdejšího relativně otevřeného trhu. Jiné problémy ale jsou vidět až časem.

I pokud někdo přijme takovou nabídku, až později zažije extrémní pokles hodnoty, který pramení jak z některých dalších dlouhodobých negativ (zejména krátká životnost drahých akumulátorů), tak ze samotného vnucování a ohýbání trhu (ve výsledku znamená přetlak nabídky nechtěných ojetin). Problémy jsou nicméně také technického rázu. A ani ty by se při přirozenějším rozmachu neobjevily.

Pokud by automobilky nemusely (nebo samy umíněně nechtěly, to dnes není podstatné) najednou prodat takové množství elektrických aut, nenapadlo by je po milionech prodávat dlouhodobě nevyzkoušená řešení, která je mohou po letech provozu dostihnout velmi drahými účty za vynucené svolávací akce a dodatečné opravy. Ty obecně vzato nejsou výjimečné, jen zřídka se ale dotýkají zásadních a drahých komponentů. U elektromobilů je situace jiná.

Problémy s bateriemi jsou skoro na denním pořádku, naposledy včera jsme tu měli velkou svolávací akci Audi a Porsche. Dnes tu máme další, tentokrát poněkud východnější provenience. Opět nejprve skrze americkou NHTSA se dozvídáme o tom, že Nissan jen v USA svolává do servisů skoro 24 tisíc exemplářů poslední generace Leafu modelových let 2019 a 2020. Po celém světě bude dotčených vozů jistě víc, ale na upřesnění v tomto ohledu zatím čekáme.

Už fakt, že se na nový problém přijde čtyři až šest let po prodeji jisté výrobní série, o něčem vypovídá. Problém tentokrát tkví v tom, že dotčené vozy mohou mít v bateriových článcích nadměrné množství lithia. To zvyšuje elektrický odpor. A když se pak auto nabíjí u dobíječek úrovně 3, zvýšený odpor může baterii rychle přehřát, což může vést až k požáru.

Automobilka uvádí, že majitelé si mohou během dobíjení všimnout kouře, hluku nebo zápachu z baterie. Nissan dále říká, že ví o vozech zákazníků, které při rychlém nabíjení kvůli této závadě shořely, neuvádí ale, o kolik aut šlo. Akce se pak týká aut zmiňovaných modelových let vyrobených mezi 29. srpnem 2018 a 3. listopadem 2020, a to ve verzích s 60- i 40kWh akumulátorem.

Nissan tedy pro tuto chvíli majitele žádá, aby přestali používat rychlé dobíjení úrovně 3. To zní snesitelně, však mnozí bůhvíjak rychle dobíjet nemusí, že? Jenže Leaf není žádný technologický zázrak, a tak nejrychlejší možné dobíjení v jeho případě znamená doplňování energie výkonem 62,5 kW. To je jako byste nalévali do auta s dieselem 16 litrů nafty za hodinu, tedy 1 litr skoro 4 minuty. Co je to za „rychlé” dobíjení? A i takovým „kalupem” majitelé riskují požár...

Žádné jiné řešení zatím celá věc nemá, byť Nissan podle svých slov vyvíjí nový software, který problém vyřeší. Dřív jak za měsíc ale k dispozici nebude. A až bude, bez návštěvy servisu se to neobejde. Není to skutečně jen další projev toho, že se do oběhu dostalo pod tlakem příliš mnoho aut s příliš neověřenou technikou? Odpovězte sami, naši reakci si jistě dovedete představit. Dodáme už jen jediné: Kolik času dnes uběhlo od chvíle, kdy se elektrická auta začala prodávat ve větších objemech, 6 či 7 let? To je pořád moc málo na to, aby se všechny potíže vzniklé dlouhodobým používáním naplno projevily, však spousta značek nasedla do elektrického vlaku ještě o několik roků později.

Stále poslední generaci Nissanu Leaf stihl problém s bateriemi, přišlo se na něj po pěti, šesti letech. Kolikátý takový už to je? Foto: Nissan

Zdroje: NHTSA, Nissan

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.