Nizozemská elektrická síť se dál hroutí. V Utrechtu nabíjení aut omezili, možná ho zakážou, popř. vykážou elektromobily z města

/ Foto: Škoda Auto

Nastalá situace vypovídá o dnešní době víc, než by nám bylo milé. Je hezké chtít s maximum věcí „živit” elektřinou, nebylo by ale na místě se nejprve ptát, zda vůbec máme dost elektřiny a dostatečně dimenzovanou síť, aby to bylo technicky možné?

O možných problémech s kapacitou nizozemské elektrické sítě se mluví už nějaký ten pátek, až letos ale vše vybublalo na povrch. Nejprve se začalo mluvit o potížích v Utrechtu, tzv. Zelené pevnosti, kde léta trvající tlak na elektrifikaci všeho od vytápění po automobilovou dopravu způsobil, že není možné k síti připojovat ani nová zdravotnická zařízení či školy. Že majitelé elektromobilů začali být v lednu připravováni na to, že přijdou omezení, v tomto kontextu nepřekvapí.

Později se ukázalo, že problém je větší, než se zprvu zdálo. Operátor sítě Stedin, nizozemská státní firma obsluhující největší metropolitní oblast v zemi, později oznámil, že potíže se týkají celého Randstadu, který vedle Utrechtu zahrnuje mj. Amstredam, Rotterdam nebo Haag. Tehdy už se začalo mluvit o nařízení vypnutí dobíjecích stanic elektromobilů od 16 do 21 hod. Nyní jsme o další měsíc dál a situace znovu graduje tam, kde gradovat začala.

Utrechtská RTV informuje, že situace se stává stále více neudržitelnou a místní politici přemýšlí, jak nejefektivněji síti ulevit. Všechna řešení zahrnují omezení pro elektrická auta, která kvůli svým energetickým nárokům přináší v nizozemském prostředí náhlou a výraznou zátěž pro celou síť nejméně dvakrát denně - ráno a v podvečer. A i když jejich omezování je pochopitelně nepříjemné, politici nemají moc na výběr - pokud nechtějí, aby se síť skutečně zhroutila a nikdo neměl nic, musí snížit odběr elektřiny ve špičkách. A omezit auta se zdá být pořád přijatelnější než zakázat lidem vařit nebo topit.

Všechny návrhy, které jsou nyní na stole, jsou přesto více či méně tragikomické. Magistrát města už rozhodl o umělém snížení dobíjecí kapacity nabíjecích stanic v odpoledních a podvečerních hodinách, a tak dobíjení elektromobilů ve městě trvá déle. Tento krok ale není dostačující, a tak vedení města musí přijmout radikálnější opatření.

Pikantní je, že paní Lot van Hooijdonk, radní zvolená za tamní stranu zelených (GroenLinks), přiznává, že ve hře je možnost úplného vypnutí nabíječek mezi čtvrtou hodinou odpolední a devátou večerní, popř. její zdražení v tuto dobu na takovou výši, že její využívání odradí kohokoli, kdo ji skutečně nepotřebuje. Ze strany někoho, kdo roky lobbuje za „zelené ideály” a hovoří o jejich efektivitě a přínosu pro společnost, nám to přijde jako naprostá kapitulace. Situace ale může nabrat ještě absurdnější rozuzlení.

Politici za PvdA (něco jako česká sociální demokracie) a ChristenUnie (něco mezi místní KDU-ČSL a TOP09), tedy žádní pravicově smýšlející lidé, ale součást levicově-progresivistické kliky, navrhují omezení vjezdu elektromobilů do města. Do centra Utrechtu je dnes jako ve správné „Zelené pevnosti” zakázáno jezdit s dieselovými auty, naopak elektromobily byly halasně vítány. A teď mají být pod tlakem okolností preferované benzinové motory, protože - když už nic jiného - aspoň neshodí síť? Není divu, že místní kroutí hlavou. Politici jim nejprve řekli, že mají na elektřinu, protože jen pak budou moci dál jezdit do města, a teď o 180 stupňů otočí?

Je zjevné, že nastalá situace vyvolává složité problémy, přitom je od začátku zbytečná. Spočítat si, jaké nároky na elektrickou síť může tlak na elektrifikaci kdečeho - ne nutně jen aut - vyvolat, nebylo složité. Někdo si ale nesplnil svůj domácí úkol, s klapkami na očích tlačil jedinou doktrínu a teď sklízí, co zasel. Že politici jednají naprosto nepromyšleně, připomíná i loňské vyhlášení tendru na provozovatele 1 000 nových dobíječek elektromobilů právě v Utrechtu. Co bude nyní vítězi řečeno? Tak to postavte, ale bohužel je možné, že to budete muset hned vypnout? Jaký smysl tohle celé dává?

Všichni, kdo si v Utrechtu koupili auta jako Škodu Enyaq, si nyní musí drbat hlavu. Jeho dobíjení je nyní složitější, může být zcela zakázané a ve hře je i zákaz vjezdu elektromobilů do města. Foto: Škoda Auto

Zdroje: RTV Utrecht, AD

