Vyhlášený rodinný vůz v bazarech nechce skoro nikdo, i když je jedním z nejspolehlivějších. O to levnější je

K tomuto autu lidé vůbec nejsou spravedliví, i když se z faktického hlediska neprovinilo vlastně ničím. Je velmi praktické, postupem času je velmi spolehlivé a umí okouzlit efektivními motory od BMW. Jenže není „cool”, a tak je nechtěné a levné.

MPV již dávno nejsou vyhledávanou kategorií aut, dnes jde spíše o druh na vymření. Z kdysi vyhledávaných vozů se tak stávají zajímavé nabídky v autobazarech, i když zájem o ně zůstává minimální. Na spoustu ještě nedávno prodávaných MPV si dnes totiž málokdo vzpomene, neboť rychle přestala být stylová a mizerně se prodávala už nová. A to znamená jedno - jejich ceny se drží opravdu nízko.

Dnes se podíváme na zoubek autu, na jehož existenci musela zapomenout většina lidí i proto, že z výrobního programu značky už dříve vypadlo. Nic to ale nemění na tom, že z racionálního představuje dnes představuje velmi atraktivní volbu. Jde o Toyotu Corolla Verso (později pouze Verso), která byla v poměrně nezáživném balení nabízena s docela skromnými agregáty. Na druhou stranu, ty velmi dobře odpovídaly charakteru vozu, neboť nebyly ani tak dravé, jakožto spíše úsporné. I když také v tomto případě nechyběl pomyslný Olymp, jenž představovala varianta osazená 2,2litrovým turbodieselem. Daný motor produkoval 177 koní výkonu a 400 Nm točivého momentu a ve své třídě nenacházel soupeře.

Je nicméně nutné dodat, že jeho síla se stala jak výhodou, tak i slabinou Toyoty Verso. Oněch 400 Nm totiž tlačilo spojku i převodovku na maximum jejich limitů. V případě zájmu byste si tak měli dát stranou i peníze na jejich nahrazení, zvláště pokud k tomu nepřikročil předchozí majitel. Japonci totiž vlastní diesely poslali v roce 2014 k ledu a na jejich místo dosadili dvoulitrový agregát od BMW. Ten je pak sice spolehlivější i úspornější, produkuje však jen 112 koní.

Sázkou na jistotu nicméně nejsou ani benzinové motory, které byly stejně jako samotný vůz montovány v Turecku. Spojeny jsou s nimi některé výrobní chyby, které vedou ke značné spotřebě oleje. Pokud chcete spárovat ucházející dynamiku s dostatečnou kvalitou i nižší spotřebou, sáhněte po zmíněné dva-dvojce naladěné na 150 koní. Stejně jako je lepší dát u Toyoty Corolly Verso přednost dvoulitrovému turbodieselu před benzinovými jedna-šestkou a jedna-osmou.

S problémy nemusí být spojen pouze motorový prostor, což s ohledem na reputaci značky může znít překvapivě. Je ale třeba dodat, že i když Corolla Verso i její nástupce chybí na nejvyšších příčkách TÜV Reportu, pořád je to držák - vždy se drží v nadprůměru a s rostoucím stářím je na tom jen lépe. Starší exempláře se pohybují okolo 30. příčky mezi nejspolehlivějšími vozy vůbec a na absolutní špičce rodinných modelů. Krom motoru totiž mnoho technických problémů auto netrápí, k průměru spolehlivost aut statisticky táhnou hlavně světla, která ale není problém poměrně snadno i levně nahradit.

Vyjma toho může být novější provedení ještě spojeno s defektním víčkem nádrže či špatně uchyceným volantem, jakkoliv tuto svízel měla vyřešit svolávací akce. U devítiletých a starších vozů je pak třeba zkontrolovat výfuk, pružiny či tlumiče ale i po takové době bývají fit stejně jako zbytek hnacího ústrojí či karoserie ve smyslu koroze. Němci říkají, že reputaci Toyoty vlastně nenarušují ani lajdáčtí majitelé, protože zásadní věci na tomto autě prostě fungují i bez velké údržby.

S ohledem na zmíněné lze za příjemné překvapení označit ceny, které u původní Corolly Verso padají až k pouhým 30 tisícům Kč za pojízdné kusy, v takovém případě se ale musíte smířit s nájezdem klidně 300 nebo 400 tisíc km. Za 60 tisíc už ale můžete myslet na kousky, které „nalítaly” jen kolem 100 tisíc km. Na novější Verso to pak chce přes 100 tisíc Kč za už slušné kousky, opravdu perspektivní vozy žádají alespoň dvojnásobek. To už ale můžete myslet na 7 let staré typy s dieselem od BMW a méně jak 100 tisíci km, to opravdu nezní špatně.

Toyota Verso dojíždí hlavně na světla, přičemž verze vyráběné po roce 2014 disponují již jen dieselem od BMW. Ten sice snížil spotřebu, ovšem zároveň zhoršil dynamiku. Předchozí dva-dvojka však oproti němu požírala spojky a převodovky jak na běžícím pásu. Foto: Toyota



Corolla Verso má rovněž problémy se světly, k nim se ovšem může přidat i výfuk. S ohledem na to, že ve výrobě byl vůz již od roku 2004, to ovšem není příliš překvapivé. Produkce vozu, který dokázal pobrat až 1 785 litrů zavazadel, skončila v roce 2009. Foto: Toyota

