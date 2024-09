Ojeté elektromobily ztrácí na ceně už šestkrát rychleji než spalovací auta. „Padají jako olověný balón,” říkají experti před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ivan Kazlouski/Pexels, CC0 Public Domain

Razantní poklesy cen tohoto typu aut se někde nevyhnutelně musí zastavit, nůžky mezi světy elektrických a spalovacích vozů ale zůstávají mohutně rozevřené. Řada spalovacích ojetin na ceně dokonce stoupá.

Uvedli jsme to už několikrát, na tomto místě to ale musíme říci znovu. Ačkoli elektrická auta mají řadu specifických nevýhod, které samy o sobě vedou k tomu, že je spousta lidí znovu nechce, je tu ještě jiný faktor, který je v očích majitelů poškozuje především - ohromné, se spalovacími auty násobně vyšší náklady vlastnictví.

Je to něco, co se neprojeví hned, neboť krátkodobé faktory mohou vnímání toho aspektu naopak obracet v jejich prospěch. Zejména pokud dokážete takové auto „živit” pomalým domácím nabíjením a nejezdíte s ním dost dlouho, abyste okusili vysokou spotřebu pneumatik nebo drahé opravy, může se jevit provozně velmi levným. V dlouhodobém horizontu je ale klíčovým nákladem na vlastnictví naprosté většiny aut odpradávna ztráta hodnoty. Je to něco, co si lidé okamžitě neuvědomují, neboť za ni průběžně nevydávají peníze z kapsy, nejpozději při prodeji auta si ji ale bolestivě uvědomí.

Právě tohle je věc, která doběhne každého, a jsme přesvědčeni, že stojí i za ztrátou obliby vozů, jako je Porsche Taycan. Protože ať už jste kupec Dacie nebo Porsche, nechcete za určitou věc platit víc než musíte. A jakmile si při prodeji auta uvědomíte, že jste s nějakým vozem jezdili za 2 miliony korun, i když s jiným, v mnoha ohledech srovnatelným jste to mohli zvládnout za 500 tisíc, nebude vám to jedno, pokud si neříkáte Bernard Arnault. Takový vůz by vám musel sakramentsky vyhovovat a upřímně - jen opravdu tvrdé jádro příznivců elektromobilů bude ochotno platit za ježdění s nimi násobně víc, mnohonásobně víc.

Takový je totiž aktuální rozdíl mezi průměrnou ztrátou hodnoty elektrických a spalovacích aut, jak ve své nejnovější analýze podotýkají experti z iSeeCars. Ti jako už tradičně prozkoumali vývoj cen víc než 1,6 milionu 1 až 5 let starých vozů na americkém trhu ojetin prodaných mezi srpnem 2023 a srpnem 2024, aby zjistili rozdíly ve vývoj tržních hodnot ojetých vozů se spalovacím a elektrickým pohonem. A jsou dechberoucí.

Ačkoli se o tomto faktoru bavíme už řadu let a konstatujeme, že neustálé propady cen elektromobilů se musí jednoho dne zastavit, pořád to nepřichází. Ve své tiskové zprávě iSeeCars uvádí, že ceny aut jako Tesla Model 3, Nissan Leaf, Hyundai Kona Electric nebo Kia Niro EV dál doslova „padají jako olověný balón” a za posledních 12 měsíců ztratily na ceně v průměru skoro šestkrát (!) víc než průměrné spalovací auto.

Abychom byli konkrétní, ojeté elektromobily ztratily mezi srpnem 2023 a stejným měsícem letošního roku v průměru 24,7 % své hodnoty, zatímco u spalovacích aut jde jen o 4,4 %. Ačkoli tedy šéfanalytik iSeeCars Karl Brauer uvádí, že dynamika poklesu cen samotných elektromobilů mírně zpomalila, nůžky mezi oběma typy aut zůstávají doširoka rozevřené. A právě to je faktor, který mocně přispívá k neatraktivitě elektrických vozů.

Hrátky s procenty možná některé nedojmou, absolutní poklesy hodnoty mohou být výmluvnější. Třeba populární Model 3 od Tesly ztratil za poslední rok na ceně v průměru 8 558 USD, tedy asi 195 tisíc Kč. A to se nebavíme jen o nových autech, ale o poklesu hodnoty u vozů do 5 let stáří. I při koupi ojetého kusu tak majitele vyšel rok vlastnictví vozu v průměru na 16 250 Kč měsíčně jen a pouze na ztrátě hodnoty. To jsou ohromné peníze na ježdění s vlastně docela obyčejným vozem - bez nákladů na elektřinu, pojištění, pneumatiky, servisy, brzdy, cokoli. Komplexní přehled modelů s největším poklesem hodnoty najdete níže, elektromobily v pomyslné top 10 zabírají rovnou polovinu a 5 z nejhorších 6 pozic.

Oproti tomu spalovací auta si hodnotu v průměru téměř drží a některá dokonce na ceně stoupají. I jejich přehled přikládáme - jsou to vesměs auta s „násilně” ukončenou či ukončovanou existencí, nejvíc pak Porsche 718 Cayman. To na ceně meziročně dokonce o 21,4 % resp. 17 532 USD stouplo. Bavíme se tedy o nárůstu hodnoty pořád nějak dostupného auta o 400 tisíc Kč za rok. Jinými slovy - ten, kdo jezdil Teslou Model 3, zaplatil za rok ježdění s ní touto optikou o 595 tisíc korun víc než ten, kdo sedlal Porsche. To už musíte být opravdu hodně velký fandové elektřiny, abyste dali přednost Modelu 3...

Proč elektromobily tak rychle ztrácí cenu, je už známá píseň. Rozhodující je jejich kratší životnost daná zejména omezenou životností extrémně drahých baterií, svou roli ale hrají také čachry s cenami nových aut a jejich „nucený prodej” (dotace, umělé zdražování spalovacích aut, přerozdělování spojené s emisemi CO2 na pozadí apod.) coby nových vozů, který není a ani nemůže být opakován na trhu ojetin. V dohledné době se na tom nic nemůže změnit. A pokud půjde vývoj dál stejným směrem, tj. spalovací auta budou uměle vyřazována z nabídek, můžeme být podobných poměrů svědky i v momentě, kdy se poklesy cen elektromobilů stabilizují. Jak ukazuje druhá tabulka, i docela obyčejné spalovací ojetiny mohou na ceně růst...

Přehledy modelů aut s největším a nejmenším poklesem hodnoty za poslední rok jsou velmi výmluvné. Na ceně tratí hlavně elektromobily, některá spalovací auta jsou v průběhu času dokonce dražší. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: iSeeCars

Zdroj: iSeeCars

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.