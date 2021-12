Ojetý hit Hyundai mezi SUV mate popíráním zažitých pořádků, jeho spolehlivost se s věkem zlepšuje před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

U aut obvykle platí, že čím novější jsou, tím vyšší spolehlivost od nich můžete očekávat, u posledních generací kompaktních SUV Hyundai se to ale jaksi nepovedlo.

V září loňského roku korejská automobilka představila Hyundai Tucson čtvrté generace, které zaujalo hlavně neobvykle stylizovanou přídí s „neviditelnými” světlomety. Značka je zasadila do čelní masky, ve které se „zviditelní” až ve chvíli, kdy vůz nastartujete. Kromě toho dorazila plug-in hybridní i prodloužená verze, byť zrovna o té si v Evropě můžeme nechat zdát. Stejně tak může být nový Tucson pouhým snem pro řadu zákazníků, neboť k mání je dnes od 540 tisíc korun (navíc po jakési 70tisícové prémii, standardně stojí 610 tisíc), což není zrovna láce.

Nicméně pokud zamíříte na trh s ojetými vozy, můžete pořádně ušetřit. Druhá generace korejského SUV, které se v Evropě prodávalo jako ix35, je momentálně v použitelném stavu k mání od zhruba 150 tisíc korun. Na tu třetí, která se již vrátila ke globálnímu označení Tucson, je pak třeba ještě o nějakých 100 tisíc víc, za což nabídne modernější vzhled i výkonnější a méně žíznivé motory. Nikoli však spolehlivější auto.

Začněme u druhé generace, s níž je spojena kritika směřující hlavně na zaolejované spojky a hluk opotřebovaných ložisek. Občas také dochází na poruchu startéru, selhání ABS a poškození turbodmychadla u dvoulitrového turbodieselu. Vyměnit je docela často nutné přední i zadní světlomety. To naštěstí nebude takový náklad jako v případě novinky, kde to bude znamenat položku ve výši nejméně vysokých desítek tisíc korun.

Problémy jsou spojené rovněž s podvozkem, mimo to se zde již začíná výrazně projevovat koroze. Nesmíme totiž zapomínat, že ix35 dorazilo již v roce 2009. Nástupce, tedy Tucson, se ukázal o šest let později, a na podobný nešvar netrpí. V případě světel již to ale neplatí, opět jsou problematická, zvýšenou pozornosti při koupi pak věnujte brzdám včetně té parkovací. Věcí neznámou u Tucsonu jsou naštěstí netěsnosti motoru.

Pokud ale dojde na relativní četnost poruch, je jasným vítězem v souboji těchto dvou modelů starší vůz. V novém TÜV Reportu je třetí generace docela bita a vždy patří k podprůměru - u tří- až čtyřletých aut tak Tucsonu patří 85. příčka, u čtyř- až pětiletých je to 82. pozice. Když se ovšem podíváme Naopak u deseti- až jedenáctiletých aut modelu ix35 se bavíme o velmi lichotivé 24. příčce, tedy naprosté smetánce spolehlivosti kompaktních SUV. Že by tento vůz zrál jako víno? Možná, ale také možná Korejci po prvotním úspěchu začali šetřit tam, kde nemuseli.

Druhá generace Hyundai Tucson byla v Evropě k mání jako ix35. Mezi nejstaršími ojetinami je na tom se statistickou spolehlivostí velmi dobře, výčet problémů navíc není nejširší. Foto: Hyundai



Třetí generace je na tom paradoxně hůř. Mezi mladšími vozy patří vždy mezi podprůměrně hodnocená auta v německém TÜV Reportu. Foto: Hyundai

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

