Ojetý Mercedes W212 je takový držák, že v testu i se 100 tisíci najetými km působil pořád jako na začátku své životní cesty před 5 hodinami | Petr Prokopec

Kde se jiná auta klidně už začínají rozpadat, tam tohle auto jen drží a tváří se, jako by se teprve rozcvičovalo. Mimo jiné i proto, že automobilka postupně napravovala svá někdejší pochybení. Rozhodně tak trvejte na doložení servisní historie i testovací jízdě.

Jaký nájezd považujete v případě ojetých aut za hraniční? Pro řadu lidí jde o 100 tisíc kilometrů, mnozí jsou ale pochopitelně ochotni danou laťku posunout o hodný kus dále. Vše záleží na velikosti bankovního účtu, zvláště když tu nejde jen o samotné pořízení. Čím větší nájezd má totiž daný vůz na kontě, tím více došlo k opotřebení některých jeho komponentů. Udržet dané auto na silnici, místo aby okupovalo servisy, tak může být finančně daleko náročnější, než je tomu u kousku, jehož nájezd je maximálně pěticiferný.

V tomto ohledu pohled na nabídku Mercedesu třídy E generace W212 z let 2009 až 2016 může brát dech. Zatímco u většiny značek, zvláště pak těch mainstreamových, mají nejlevnější exempláře na kontě povětšinou něco málo přes 200 tisíc kilometrů, v krajních případech pak lehce přes 400 000 km, tam třícípá hvězda kontruje mnohdy i dvojnásobkem. Téměř výhradně jde přitom o vysloužilé taxikářské vozy, jejichž pohon měl na starosti 2,1litrový turbodiesel naladěný na 136 koní. Tedy nejméně výkonná jednotka v nabídce.

Vysoké nájezdy jsou v tomto případě pověstnou mincí se dvěma stranami Bývalým taxikářským vozům se pochopitelně vyhněte, tedy pokud si nemůžete dovolit utratit více než 100 tisíc korun. Nicméně i ty jsou jasným potvrzením snah Mercedesu o nápravu reputace. Německá automobilka se totiž v případě generace W211 dočkala oprávněné kritiky směrované k horším kvalitám. Nástupce tak zamířil o několik úrovní výš, přičemž kromě vyšší spolehlivosti byl spojen také s vyšší technickou komplexností.

Nač si tedy dát pozor? V prvé řadě si ověřte, že elektronika funguje tak, jak má. Během testovací jízdy se následně zaměřte na podezřelé zvuky jdoucí od podvozku, které mohou signalizovat problémy s brzdami či zavěšením - obojí je přitom u auta, jehož hmotnost startovala na zhruba 1,6 tunách, nepřekvapivé. Z výfuku by se pak neměl linout čoud, jinak jsou tu zjevně problémy s olejem. Na jeho únik přitom nemusí docházet jen u pohonných jednotek, ale i u převodovek či diferenciálů.

Rané dieselové exempláře jsou spojovány se špatným vstřikováním, to však v rámci svolávací akce mělo být zadarmo vyměněno. Celkově byla přitom tato třída E k technikům povolána 23krát, úplně dokonalá tedy po opuštění továrny nebyla. Mercedes ji nicméně postupně vybrousil k působivému lesku. Technika tak plně koresponduje se zárukou na prorezavění, která se natáhla z obvyklých 12 na 30 let. Byť kolegové upozorňují na to, že koroze se může vyskytnout na brzdových hadičkách či zadní nápravě.

Fakt, že generace W212 se ve většině anket zaměřených na spolehlivost ojetin do 20 let objevuje na pódiu, ovšem hovoří za vše. Dále tak už lze varovat snad jen před vyššími cenami některých náhradních dílů, které navíc oproti koncernovým (VW, Škoda a spol.) nejsou až tak rozšířené v rámci druhovýroby. Servisní knížka s plně doloženou historií by tak měla být povinností, i přes jistoty v oblasti oněch neuvěřitelných nájezdů.

Pokud sáhnete po třídě E s nájezdem nižším než 100 tisíc kilometrů, máte pomalu jistotu, že zvládnete ještě šestinásobek. Musíte však počítat s tím, že ceny v tu chvíli pod 250 tisíci korunami startovat nebudou. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

