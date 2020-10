Patálie s ojetým elektromobilem ukazují, co může jejich majitele potkat už po 7 letech před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je to věc, o které se vlastně i mluví, skoro nikdo na ni ale nedbá. Zatímco dnes může být konvenční vůz klidně z roku 2006 perspektivní ojetinou, elektrické auto z roku 2013 může být nepoužitelné a skoro bezcenné, kvůli akumulátorům.

O elektromobilech se mluví jako o autech budoucnosti, aniž by zdaleka byly vyřešeny problémy, které tento druh pohonu aut obchází. O ceně, dojezdu, době dobíjení, infrastruktuře či pochybném přínosu pro životní prostředí mluvíme pravidelně, jedno z dříve též často probíraných úskalí ale sešlo ze zřetele, jako by snad bylo vyřešeno. Jenže nebylo.

Životnost elektrických aut je limitována životností jejich akumulátorů. Je mnohem kratší než doba použitelnosti všech podobně důležitých komponentů v konvenčních autech (záruka je obvykle maximálně 8 let, což koresponduje s reálnou dobou použitelnosti), navíc jsou velmi drahé. Pokud tedy ztratí svou kapacitu, auto je dále nepoužitelné i neprodejné, neboť cena samotných baterek může snadno vyšší než celého ojetého auta. O podobných nešťastných koupích už jsme slyšeli, dnešní případ je ale pikantní ještě z jiného pohledu - ony akumulátory vůbec nemusí jít sehnat.

Upozorňuje na to Clayton Brander z Britské Kolumbie, který si před třemi roky koupil Nissan Leaf první generace. Jelikož šlo o exemplář z roku 2013 (v době koupě čtyři roky starý vůz), bylo kanadskému řidiči jasné, že nadejde čas, kdy bude třeba baterie vyměnit. Očekával ovšem, že při současném tlaku na elektromobilitu nepůjde o velkou překážku a počítal s investicí okolo 5 tisíc CAD, tedy asi 88 tisíc Kč. Jak hluboce se mýlil.

Brander nejprve navštívil dvě dealerství Nissanu, pak tři místní opravny, později se pokusil vše vyřešit přes kanadského importéra japonské značky. Dosud se však dozvěděl pouze tolik, že samotné baterie jej vyjdou na trojnásobek zvažované částky, tedy něco kolem 270 tisíc Kč, což je větší suma, než jakou zaplatil za celý vůz a za kterou si může koupit jiný. I kdyby ale k takové investici svolil, akumulátory stejně nezíská, protože je ani Nissan nemá na skladě.

Musíme říci, že s ohledem na zákulisí elektrifikace nás tento stav až tak nepřekvapuje. Do zavádění alternativního pohonu jsou tlačeny všechny automobilky, respektive ty, které operují v Evropě a Číně. To ovšem vede ke zvyšování poptávky po bateriích, které se kvůli tomu stávají nedostatkovým zbožím. Výrobci pak pochopitelně chtějí hlavně ty, kterými mohou osadit nové vozy, ty potřebují prodávat především.

Loajalita majitelů tím samozřejmě dostává na frak, ovšem automobilkám prakticky nic jiného nezbývá. Ve hře jsou vysoké pokuty za nadlimitní emise, s nimiž se každý výrobce hodlá prioritně vypořádat. Pokud tedy má k dispozici baterie, namontuje je do nového vozu, který sice musí prodat se ztrátou, ovšem i ta jej nakonec zatíží méně než ona pokuta.

Brander tak má nejspíše smůlu - Nissan mu nabízí vzít starý Leaf na protiúčet za nový model, to ale majitel odmítá. Svůj stávající Leaf miluje, neboť během oněch tří let pouze jednou měnil pneumatiky, jenže k čemu je mu to dobré, když je nyní obtížně použitelný, neprodejný a prakticky neopravitelný? „Nic se jinak nepokazilo, je to fantastický malý vůz,“ říká Kanaďan, kterému nejspíše zůstala jediná možnost, a sice svěřit akumulátor některé z japonských firem, které se specializují na jejich renovace. Ani to ale jistě nebude levné ani snadné řešení.

První generace Nissanu Leaf přišla na trh již před deseti lety. Je tak pochopitelné, že řadě aut již odcházejí baterie. Sehnat za ně náhradu je ale v tuto chvíli nemožné a i kdyby taková možnost existovala, stojí majlant. Ilustrační foto: Nissan

