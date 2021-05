Pokud opravdu nemusíte koupit ojeté auto teď, nekupujte raději nic, radí expert před 3 hodinami | Petr Miler

Z trhu kupujícího, na kterém si jako zákazník můžete vybírat a diktovat si podmínky včetně tlaku na cenu, se stal trh prodávajícího, na kterém je třeba brát, co je. Takto koupíte skoro jistě špatně.

Už déle jak rok trvající pandemie koronaviru zamíchala kartami na trzích s kde čím. A ten automobilový není výjimkou. Prvotní reakce lidí byla přirozená a zračily se v ní obavy, opatrnost a opouštění rizikových aktiv, nejlépe to zrcadlil trh s akciemi. Poté ale do hry vstoupily vlády prakticky všech významných světových zemí, do ekonomiky začaly pumpovat peníze horem dolem a současně se přišlo na to, že koronavirus nutně není jen problém, ale také příležitost.

Někteří lidé tak o hodně přišli, jiní ale dost získali., K tomu se za některé věci přestalo utrácet, protože se prostě nedají rozumně koupit. Za tohoto stavu se pak vše, co se lidem s penězi dá prodat, začalo různými cestami přizpůsobovat a stačí se jen podívat, co dělá trh s nemovitostmi, abychom zjistili, v jak bláznivé době se nacházíme. Podobně byl ale nakonec postižen i trh s automobily.

Nových vozů se sice prodává stále velmi málo, často o desítky procent méně než v roce 2019, ale jak kterých. A i bez ohledu na tento faktor se jich prodává víc, než se čekalo. Chybí tak díly, což omezuje výrobu, což způsobuje podobnou nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou už na trhu nových aut. A ta se logicky přenáší na trh ojetin - ceny stoupají, další vozy se ale na trh přesto nedostávají v takové míře, aby tento šok vyrovnaly. A tak ceny dál rostou s tím, jak se nabídka tenčí.

Co v takové situaci dělat? Řada lidí podléhá panice, že lépe už bylo, všechno bude dražší a lepší bude koupit dnes než zítra. Trh je ale evidentně přehřátý a byť je otázkou, kdy se situace dostane do jiné polohy, jednou to přijde. Expert Ivan Drury z webu Edmunds, který se zabývá hlavně trhem s ojetými vozy v USA (ale situace je stejná prakticky v celém západním světě), dává jednoduchou radu: Nic. Nedělejte nic a čekejte.

„Pokud nějaké auto nepotřebujete právě teď, prostě čekejte,” říká a podle nás pravdu. Trh je vyluxovaný a nedává prostor téměř k ničemu, nutí vás přijímat ústupky, které byste jindy nepřijali. „Nedostanete nic z toho, co chcete, ať už je to cena, výběr a nebo ty malé věci, v jejichž případě nechcete dělat kompromisy,” dodává Dury a skutečně nám mluví z duše.

Asistoval jsem v poslední době při výběru několika ojetých aut a dobře lze koupit jen v případě, kdy chcete něco velmi specifického, tam si trh žije vlastním životem. Jakmile je ale objektem zájmu cokoli požívajícího masové obliby, je šance na dobrou koupi prakticky nulová. O jakýkoli byť jen náznakem zajímavý exemplář ojetého vozu se strhává boj, který tlačí cenu výše. A byť někdy dobrý vůz koupit přece lze, bude následkem širokého zájmu nepřiměřeně drahý.

Tento stav nemůže vydržet věčně a hnát se v pozici kupujícího na trh prodávajícího je vždy ošidné. Pokud tedy máte automobil, se kterým můžete ještě vydržet, nechte si jej a počkejte na příhodnější okamžik ke koupi, nevyhnutelně přijde. Situace na trhu se dříve nebo později vyrovná a vrátí zákazníkovi více moci, která je v tomto případě jen zdravá.

Na trhu s ojetými auty to dnes vypadá tak, jak to na něm vypadá, ujíždí pod tlakem rostoucí poptávky a snižující se nabídky. Pokud „novou” ojetinu nepotřebujete zcela nevyhnutelně, nekupujte nic, později koupíte lépe minimálně ve smyslu výběru. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: WSJ

Petr Miler