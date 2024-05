Poslední pravověrné Audi A4 v bazarech láká svou výdrží i šíří nabídky. Je dobré jej koupit, dokud je z čeho vybírat včera | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Příběh Audi A4, jak jej dekády známe, se brzy uzavře a na scénu vlétne se stejným označením úplně jinak koncipovaný elektromobil. Dosavadní A4 přežije jako model A5, novinka vám ale dozajista nedá vybrat tak jako stávající A4 B9.

Je to podobný příběh jako v případě modelu A6, o kterém jsme se jako o ojetině rozepsali před pár dny. Jeden z největších klasiků v současné nabídce Audi se svou současnou generací fakticky skončí, neboť příští A6 bude čistě elektrickým modelem. Jak by mohli zákazníci, kteří dnes naprosto dominantně sahají po kombících s dieselovými šestiválci, vzít zavděk elektricky poháněným autem s diametrálně odlišnou použitelností, si rádi necháme vyprávět, nevěříme ale tomu, že se to fakticky stane. Pokud tedy chcete A6, jak ji znáte, brzy vám nic jiného než koupě ojetiny nezbude.

Spalovací model přitom neskončí, jen převezme označení A7, marketingový potenciál jména A6 bude obětován elektromobilitě. Podobný osud pak stihne A4, další z tradičních modelů značky, který bude v příští iteraci též jen elektrický. A ze spalovacího provedení se stane nová A5. Podle nás je to hloupé a nesmyslně účelově matoucí, ale takhle dnes zkrátka Audi uvažuje.

Současnou A6 vám můžeme s klidným svědomím doporučit, je to jeden z největších držáků vůbec, přesto jej jako ojeté koupíte výhodně. Pokud je ale pro vás A6 moc velká, což je docela snadno možné, protože jde o už velký kus auta, můžete sáhnout po menší A4 stále aktuální generace B9. Také v jejím případě platí, že jde pořád o vůz šitý primárně na míru zákazníků, což se zračí už v šíři nabídky. V průběhu výroby jste mít prakticky všechno - sedan, kombík, pohony přední i zadní osy, aspoň v omezené míře manuální převodovky, čtyř- i šestiválce, sportovní benziny i diesely a také takřka supersportovní RS4.

I tento model navíc v bazarech láká na svou spolehlivost, dle dat německého TÜV Reportu najdeme A4 těžce v nadprůměru, v podstatě pořád pod samotným vrcholem. To samé navíc platí o odvozené A5 a všech jejích karosářských verzích, které šíři nabídky jen umocňují - k dispozici je pětidvéřový liftback, kupé i kabriolet, všechno navíc znovu s mnoha rozličnými motory až po vrcholnou 2,9 V6 biturbo s 450 koňmi.

Auto je na tom se spolehlivostí statisticky o trochu hůř než A6 s podobně odvozenou A7, je to nicméně pochopitelné - v případě A4 a spol. jde o levnější modely, se kterými se pořád hodně jezdí, ovšem docházelo u nich k větším kompromisům. Za výše postavenými vozy navíc A4 lehce zaostává v případě průměrných nájezdů, jakkoli je třeba dodat, že ve srovnání s většinou ostatních aut je stále výrazně vyšší - třeba oproti Škodě Scala s podobnou statistickou spolehlivostí je dokonce dvojnásobný.

Němečtí technici ovšem i přesto poukazují na vysokou kvalitu a odolnost. První STK totiž bez problémů zvládá přes 96 procent vozů. Ani s rostoucím věkem ovšem A4 nedává důvod k obavám, třebaže i tady platí, že vysoká spolehlivost není automatická. Aktuální provedení bylo předmětem hned několika svolávacích akcí.

U vyhlédnutého vozu stále poslední generace B9 tedy rozhodně prověřte, zda prošlo technikům Audi pod rukama kvůli airbagům, či předním a zadním oknům, jež byly nesprávně nalepené a mohou odpadávat. Špatné sváry pak pro změnu mohou vést při nárazu zezadu k uvolnění opěrek předních sedadel, ulomit se ovšem může i tažné zařízení. A aby toho nebylo málo, v případě instalace audio systému B&O mohou odpadávat některé dekorativní prvky. Rizikových oblastí tedy nakonec není málo, vše ale Audi mělo napravit bezplatně.

I tak je nicméně třeba ještě zkontrolovat tři věci, neboť někteří majitelé velmi často zmiňují nadměrnou spotřebu oleje a problémy se spárováním iPhonu. Opomenout pak nesmíme ani opotřebované zavěšení, přičemž u pětiletých aut je míra problémů hned čtyřnásobná ve srovnání s celkovým průměrem. Vozy pak nejsou zatížené problémy s korozí, řízením nebo s pružinami a tlumiči.

K cenám se můžeme odpíchnout od zmínky kolegů z Auto Bildu, kteří si vzali na paškál kombík s motorem 3,0 TDI z roku 2017 s 96 tisíci najetými kilometry za necelých 29 tisíc Eur. Tato verze je obecně zajímavá, rychlá i úsporná, ovšem tento kousek je za v přepočtu 727 tisíc Kč je poněkud drahý - musel by být novější nebo méně jetý, aby ospravedlnil svou cenu.

V případě A4 B9 jako takové ceny startují okolo 250 tisíc korun, což je velmi lákavé, bavíme se ale o prvních vyrobených autech s motory 2,0 TDI, základními výbavami a vysokými nájezdy i přes 300 tisíc km. Ovšem i pokud zvolíte naftový kombík s vyšším výkonem, lepší výbavou a umírněným nájezdem mezi 100 a 150 tisíci km, bude vám stačit asi 380 tisíc Kč. Za cenu nové Fabie tak máte výtečně hodnocené auto střední třídy od prestižní značky, které vás hned tak nenechá ve štychu, tedy alespoň statisticky. Takové auto je dobré koupit, dokud je z čeho vybírat, nabídka brzy začne jen řídnout...

Audi A4 B9 je osvědčený běžec na dlouhé trati, zejména kombík s motorem TDI je výtečné auto pro všechno, které vám hned tak nebodne kudlu do zad. Foto: Audi



Všechna zmíněná hodnocení se netýkají jen sedanu či kombíku A4, ale také modelu A5, který je vyráběn jako kupé, kabriolet a pětidvéřový liftback zvaný Sportback. Foto: Audi

Zdroje: TÜV, Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.