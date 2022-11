Poslední pravověrný kombík BMW je dnes v bazarech překvapivě levnou a popravdě i chytrou volbou včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Ceny stále žádoucího stroje klesly už tak nízko, že si ho může pořídit kdekdo a při troše obezřetnosti tím nemusí spáchat ekonomickou sebevraždu. Dostane přitom poslední praktický bavorák s typickými prvky BMW - šestiválci bez turba, ručně řazenými převodovkami a komunikativním řízením s hydraulickým posilovačem.

V roce 2004 představilo BMW tehdy novou generaci řady 3. Ta je dodnes v mnohém výjimečná, však u varianty M3 byl vůbec poprvé a také naposledy použit ručně vyráběný osmiválcový motor. Šlo o atmosféricky plněnou jednotku, která odrážela pojetí celé této generace trojky. Turbo totiž v té době používaly až na jednu výjimku pouze diesely, u zbytku automobilka kladla důraz na přirozenější reakce při sešlápnutí plynového pedálu a vyšší efektivitu při náročném využití.

A nešlo jen o to. V podstatě jakýkoli motor tehdy šlo mít i s ručním řazením, nebyl problém si vymýšlet ani jeho kombinaci s pohonem všech kol. Do faceliftu v roce 2009 pak auto používalo řízení s hydraulickým posilovačem, které bylo komunikativnější než kterákoli z jeho pozdějších náhrad. Přidejte si relativně malé rozměry, relativně nízkou hmotností a nelze se divit tomu, že pro řadu nadšenců je právě generace E90/E91/E92/E93 tou vůbec poslední pravověrnou.

My si dnes posvítíme na kombík zvaný Touring, který je jednou z hvězd autobazarů. Pobrat totiž dokáže 460 litrů v základu a až 1 385 při složených zadních sedadlech. Navíc disponuje poměrně velkým víkem zavazadelníku, načež dovnitř bez problémů naložíte i opravdu objemné předměty. K dispozici má pořád také možnost samostatně otevírat pouze skleněnou část pátých dveří, což praktičnost dále umocňuje.

Vaše spokojenost bude nutně záviset na výběru pohonné jednotky, neboť jejich paleta byla patřičně široká. A taková základní jedna-šestka produkuje pouze 116 či po faceliftu 122 koní, což na 1,6tunový kombík opravdu není moc. Dle našich zkušeností byste měli dát ruce pryč nejen od slabších motorů, ale také od varianty 320si, která je sice vzácná, ovšem zároveň také extrémně riziková. Výkon čtyřválce byl díky vyšším kompresím a modifikované hřídeli vyšponován na 173 koní, což vedlo k jeho vysoké poruchovosti. Stejně tak je nicméně třeba věnovat zvýšenou pozornost dvoulitrovému turbodieselu N47, zvláště pokud svou práci odvádí pod kapotou faceliftované verze. U té byl motor totiž natolik přepracován, že při každé výměně ozubeného kola je třeba měnit i hřídel.

Vaše kroky by tedy měly vést k šestiválcovým verzím 325i, 328i, 330i, které stejně přirozeně budete chtít. O jejich pohon se stará 2,5litrová nebo třílitrová jednotka s atmosférickým plněním, ránou vedle nejsou ani přeplňované verze 335i. Třebaže i zde mohou nastat potíže, jsou už méně závažného charakteru. U prvních dvou méně objemných variant jsou totiž náchylné vstřikovací trysky, jenž mohou popraskat. Nelíbí se jim rovněž dlouhodobá nečinnost, pročež se při koupi ojetiny rovnou dotažte prodejce, kdy přesně vůz do autobazaru dorazil.

Pokud je nicméně motor v pořádku, můžete při jízdě počítat se slušnou porcí zábavy, zvláště pokud atmosférický agregát doplníte šestistupňovým manuálem. Řazení je totiž jemné i rychlé, dynamika pak stále velmi zajímavá, zvláště na brzy dvě dekády staré auto. Nicméně díky těmto „křížkům“ na krku je třeba rovněž zkontrolovat, zda vůz již nenačal hlodat zub času. Koroze se přitom projevuje jak u podvozku, tak u víka zavazadelníku, stejně jako mohou být v případě zavěšení na konci životnosti ložiska.

V tomto ohledu musíme dodat, že problém postihuje hlavně auta s většími litými koly a M-paketem, ovšem také u základnějších exemplářů budete mít pocit, že podvozek již není tak poddajný jako u předchozí generace E46. Tím však výčet nesnází prakticky končí, důvodů k obavám tedy skutečně mnoho není. Ceny startují okolo 50 tisíc korun, v té chvíli ovšem musíte počítat s opravdu vysokým nájezdem a ne úplně lákavými verzemi. Pokud zatoužíte po ideálním provedení s atmosférickým šestiválcem a manuálem v pěkném stavu, s méně než 100 tisíci najetými kilometry, bude to chtít okolo 200 tisíc Kč. I to je ale vzhledem k tomu, co tyto verze nabízí, velmi příznivá cena, zvlášť na dnešní poměry.

BMW 3 Touring alias kombi vyrobené před faceliftem z roku 2009 je kupodivu velmi rozumnou volbou. Zejména v případě verzí s atmosférickými šestiválcovými motory a manuálními převodovkami se ale za jeho volantem pořád budete královsky bavit. Foto: BMW

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.