Praktická ojetina s dieselem a 4x4 může být i dnes levná, je třeba se dívat do neobvyklých sfér trhu

/ Foto: Mitsubishi

Stačí vám méně než 200 tisíc Kč a můžete jej mít, pod 300 tisíc se vejdou i jednotky let stará auta. Praktičnosti je tu vážně na rozdávání a univerzálností překoná naprostou většinu moderních SUV. Problémem ale může být koroze a haprující elektronika.

Pick-upy jsou především americkou záležitostí, byť po nich touží nejeden evropský motorista. Když nicméně dojde na nákup nového vozu, většina lidí skončí u hatchbacku, kombíku či v posledních letech nejčastěji u SUV. Důvodem jsou jak jejich poněkud kompaktnější rozměry, tak i skutečnost, že zavazadlový prostor a zejména jeho obsah nejsou vystaveny nástrahám počasí. Podobného výsledku pak sice můžete dosáhnout i u pick-upů dokoupením nástavby na korbu, ovšem i tak sem vedle psa notebook neodložíte.

Na druhou stranu u pick-upů není taková potřeba modernizace, jako je tomu v jiných obchodních třídách a segmentech. Jejich majitelé je totiž dost často berou sebou na práci do lesa, kde zejména karoserie přichází k úhoně vcelku pravidelně. Pokud by se tedy někdo měl zabývat každým novým škrábancem, pak v lakovně bude obden. Podstatná je tedy technika, která často působí velmi robustně a nezničitelně. V důsledku toho ovšem ani ojeté pick-upy nepořídíte za hubičku, místo toho je třeba sáhnout do kapsy hlouběji. Výjimky se ale najdou, i dnes.

My si aktuálně posvítíme na Mitsubishi L200 čtvrté generace, které zamířilo do prodeje v roce 2005. O šest let později pak přišel facelift, se kterým pick-up zůstal v nabídce až do roku 2015. Výrobu přitom po celou dobu obstarávala pouze továrna v Thajsku, ze které automobilka zásobovala hned 140 zemí. Právě původ se nicméně ukazuje jako jedna ze slabin vozu, neboť kontrola kvality v Laem Chabang zjevně nefungovala tak, jak jsme zvyklí z Evropy.

Jelikož antikorozní úprava evidentně nepočítá s četným střídáním ročních období, stejně jako se solením silnic v zimě, není až takovým překvapením, že zejména přední nápravu a řízení již pokrývá „oranžový mor“. Nejde přitom jen o teorii, jak si ověřili naši němečtí kolegové, kteří ojeté L200 vzali na projížďku. Během ní si pak stěžovali i na chování zadní nápravy, která opravdu výrazně narušuje komfort, byť v onom lese to nevadí.

Ve finále se nicméně veškerá kritika stočila hlavně ke korozi, která byla u testovaného exempláře opravdu rozsáhlá a zasáhla i žebřinový rám, stejně jako spodek kabiny. Pokud tedy máte o L200 zájem, rozhodně byste měli zkontrolovat, zda při parkování řízení neskřípe - je-li tomu tak, pak bude třeba vyměnit kloub. Stejně tak je třeba zkontrolovat i řízení samotné, tedy veškeré jeho komponenty, neboť i zde se může objevit koroze. Prověřit ovšem musíte i pohon všech kol a redukci.

Pohonná jednotka jako taková, 2,5litrový turbodiesel se 136 koňmi, je ovšem robustní, problémy ovšem může dělat elektronika kontrolující jak zmiňovaný systém 4x4 a redukční převodovka, tak i automat. Na palubním displeji pak může soustavně svítit kontrolka airbagu, která ovšem neznačí problémy se samotným airbagem, nýbrž znovu s elektronikou. Ta se tak ukazuje být další Achillovou patou Mitsubishi.

Prověřování vyhlédnutého kousku je zkrátka třeba nezanedbat, odměnou vám ale může být slušné auto za velmi příjemnou cenu. Pojízdné kusy z prvních let výroby pořídíte za méně než 200 tisíc Kč, i auta vyrobená po roce 2013 se pak dají sehnat pod 300 tisíc Kč. Uvážíme-li, co všechno L200 nabízí a umí, je to na dnešní dobu zajímavá nabídka. Inu, pick-upy mají v Evropě stále jen omezené spektrum zákazníků, z toho lze těžit.

Pokud máte zájem o japonský pick-up, je třeba v bazarech hodně obezřetnosti. Narazit totiž můžete i na kousek prožraný korozí, jemuž hapruje elektronika. Náklady na uvedení do provozu pak mohou převýšit i pořizovací cenu, ta je ovšem obecně velmi příznivá. Foto: Mitsubishi

