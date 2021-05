Při koupi ojeté Škody s motorem TDI mimo ČR lze ušetřit až překvapivě velké peníze před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Ceny aut jsou v zahraničí obvykle o něco vyšší než u nás, ať už jde o nové nebo ojeté vozy. V případě ojetých dieselových škodovek to ale neplatí, v Německu se dají koupit o dost levněji.

Nedá se říci, že by se Škodě letos v České republice bůhvíjak dařilo - zatímco trh za první čtyři měsíce vyrostl o 12,6 procenta, škodovka se musí smířit s ani ne čtyřprocentním růstem. Poměrně výrazně tedy ztrácí tržní podíl a byť důvodů bude nepochybně více, o jednom z nich není třeba dlouze přemýšlet - nové škodovky podstatně zdražily.

Žádná nová relativně levná Škoda už v ČR neexistuje, všechny modely jsou ve svých třídách v cenovém nadprůměru. Automobilka to ráda vysvětluje vyšší úrovní svých aut a rostoucími regulatorními požadavky, které tlačí ceny nových aut vzhůru, někteří ale zvládají nezdražovat tolik, takže cesty k lepšími výsledku jistě existují. Buď jak buď, v cenících české automobilky svítí bezprecedentně vysoké cifry, a to má ještě jeden nepřímý dopad - rostoucí ceny ojetin.

Je to logické, neboť když - a to berte jako příklad - zdraží stejné nové auto za jeden rok z 500 na 600 tisíc Kč, není důvod, aby jako ojetina utrpělo za stejný rok obvyklou ztrátu hodnoty o nějakých 25 procent a prodávalo se za 375 tisíc, to by si ho místo nového koupil každý. Ztratí spíše 25 hodnoty z ceny, kterou ani nemělo, tedy z té nové a bude se prodával za 450 tisíc. Tento posun dnes nastává, ojetiny jsou stále dražší a nejvíce je to patrné na škodovkách, neboť ty jsou v českých bazarech tradičně favorizované. I jejich ceny tak nabraly poněkud extrémních podob, ne všude je ale tak zle.

Po nedávném faceliftu Kodiaqu jsme se chtěli podívat, kam se hýbou ceny jeho dosavadního provedeni a začali jsme v Německu. Ke Kodiaqu jasně více pasuje motor 2,0 TDI s alespoň průměrnou výbavou, a tak jsme se zaměřili právě na takové dieselové exempláře z let 2017 až 2018 s nájezdem mezi 80 a 120 tisíci km. Taková auta lze v Německu pořídit od asi 500 tisíc a už za ceny okolo 520 až 530 tisíc Kč se vám předestře slušný výběr. Zdálo se nám to na české poměry docela málo, a tak jsme se podívali i do české inzerce a nabídky srovnali. A zrovna Kodiaqy jsou v Německu skutečně levnější, a to o dost.

Když si u nás zkusíte najít podobné auto, levněji než za 580 tisíc nekoupíte žádné. Když si chcete vybírat, pod 600 tisíc se nedostanete a spíše skončíte okolo cifry 630 až 640 tisíc korun - rozdíly mezi cenami na obou trzích skutečně bývají až 20procentní za auta ve zcela srovnatelném provedení i stavu. Je to hodně a je třeba se podivit i nad tím, že tří- až čtyřleté Kodiaqy s takovými nájezdy vůbec stojí tolik, zase tak moc nové kousky nezdražily.

Kodiaq navíc není jediná Škoda, jejíž ceny jsou v Německu nižší, zejména u dieselových verzí se projevuje přetrvávající záliba Čechů v naftových motorech kontrastující s postupným odklonem Němců k jiným řešením. Pokud tedy po naftové ojetině české značky toužíte, podívejte se také po německých nabídkách. Dovézt auto od našich západních sousedů sice není zadarmo, ale také to není nic složitého ani drahého. Při rozdílu v ceně i přes 100 tisíc korun se to vyplatí zcela zaručeně, navíc i v případě škodovek je v Německu na výběr více podobných aut.

Podobné Škody Kodiaq TDI lze dnes v Německu pořídit klidně o desítky procent levněji než u nás. Trh si jich tam neváží tolik a na cenách je to znát. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroje: Mobile.de, Sauto

Petr Miler