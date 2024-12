Při měření rychlosti v Česku jde o peníze, ne o bezpečnost, účinná ochrana ale existuje včera | inzerce

/ Foto: Jenoptik, tiskové materiály

Člověk by musel být naivní, aby si upřímně myslel, že četnost měření rychlosti v České republice a způsob, jakým je k němu přistupováno, je opravdu cestou ke zvýšení bezpečnosti provozu. Pokud jste přece jen na vážkách, vyslechněte pár argumentů.

Když přijde řeč na obranu proti měření rychlosti ze strany policie čí jiných institucí, mnozí argumentují morálkou. Že je nemorální využívat systémy, které změření znemožňují, varovat ostatní řidiče před tím, že se někde měří a podobně. Kdyby věci fungovaly tak, jak by racionálně měly, neřekli bychom proti tomu ani slovo. Jenže ony tak nefungují.

Ti, kteří se dnes o měření starají, by se museli chovat hodně jinak, aby takového stavu dosáhli. Museli by opustit myšlenku, že měřítkem kvality jejich práce je množství udělených pokut či vybraných peněz a začít se soustředit na mravenčí práci v podobě hledání těch, kteří jsou v provozu opravdu nebezpeční. Ruku na srdce - i když spousta lidí bude říkat, že silnice jsou plné šílenců, kdy naposledy jste viděli někoho jet opravdu vysokou rychlostí na zcela nevhodném místě? Děje se to velmi, velmi zřídka.

Kdyby se policie zaměřila na podobné jednání, nutně nachytá pár lidí za den a odstraní ze silnic ty opravdu nebezpečné. Bylo by to fajn, s tímhle se ale nikdy nespokojila a nejspíš ani nespokojí, často vymáhá nesmyslná omezení na přehledných místech, kde většina lidí překračuje stanovenou rychlost nikoli proto, že jsou to nenapravitelní „silniční piráti”, ale proto, že dobře vnímají, že jejich jednání není nebezpečné. Přistupovat k němu s jistou rozumnou tolerancí, problém by to znovu být nemusel, ani to se ale neděje.

Chcete důkazy, že tomu tak je? Některá fakta mluví za vše i bez jakéhokoli dalšího komentáře.



Měření rychlosti dnes může probíhat prakticky kdekoli a jakkoli. Bez znalosti prostředí si jej často nemáte šanci všimnout. Foto: Jenoptik

Měří se čím dál častěji a rozpočty to saturuje ve velkém. Jiný efekt neexistuje

Stačí se se podívat na to, jakým způsobem roste množství zejména stacionární radarů a úsekových měření, kde se rozmáhají a jaké jsou jejich měřitelné výsledky. I podle dat získaných ČT24 vzrostl počet těchto měření v České republice za posledních 5 let dvojnásobně - zatímco v roce 2018 ČMI evidoval bezmála 120 úsekových a stacionárních radarů v zemi, loni jich bylo skoro 250. A to je „oficiální číslo”, které nevykresluje celou realitu. Podle našich dat je těchto měření jen v Česku skoro 1 000, tedy ještě čtyřikrát víc!

Leckde dvakrát nepřemýšlejí, kam je ještě přidat, třeba na takovém Vrchlabsku chtějí spustit hned 12 nových měření a těžko lze diskutovat o tom, s jakým cílem tak činí. Podívejte se na seznam měst, která z provozu takových radarů inkasují nejvíc. Je absurdní, že např. sedmnáctitisícové Říčany, které jsou na samotném vrcholu žebříčku, vybraly za pokuty za překročení rychlosti jen za loňský rok 74 milionů korun. Sedmdesát čtyři milionů - to je skoro 10 % rozpočtu města.

O obrovské peníze tak jde zcela nezpochybnitelně, jiný přínos se ani nezkoumá, žádný ani být nemůže. Pokud je rychlost tak nebezpečná, proč tedy Říčany a další města vůbec mlčky přihlíží tomu, jak lidé limity ve velkém překračují? Kdyby jim šlo o rychlost aut samotnou, budou dělat všechno pro to, aby byla co nejnižší. O to jim ale nejde - čím víc lidí rychlost překročí, tím víc peněz vyberou. Fakt, že někomu přijde za měsíc nebo tři později složenka na zaplacení tisícovky za rychlou jízdu přece nepomůže ničemu jinému než rozpočtu města.

Takovému jednání není jen morální se bránit, je snad i nemorální jej schvalovat a nic proti němu nedělat. Pokud zrovna město něco nezpacká a měření mu nezatrhne soud, musíte si pomoci sami. Jak? Ideální je radarový detektor s GPS, který vám včas ohlásí nejen aktuální úseková či stacionární měření, ale spolehlivě detekuje i policejní Octavie, Superby či Kodiaqy určené pro „skrytý dohled”. A odhalí je včas, ať už měření policie probíhá ze stojícího nebo jedoucího auta. umí přístroje české značky Genevo, jejichž databáze jsou průběžně aktualizovány v souladu s tím, kde jaká měření přibývají či (výjimečně) také ubývají.

Stále ještě váháte nad tím, zda je to rozumný krok? Argumentů pro je mnohem víc.



Toto je radarový detektor Genevo Max. Nejprodávanější antiradar nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Foto: Antiradary.NET

O 1 km/h víc na přehledném úseku? Stačí. 80 procent pokut je prakticky za nic

Krom toho, že použití takového zařízení je legální a ve výsledku jen „srovnává hru”, je třeba dodat, že přístup zejména měst a obcí k této věci je často bezuzdně účelový. Měřené úseky bývají velmi přehledné (viz 13. minuta tohoto videa) a tolerance prakticky nulová. Města nemají problém posílat pokuty za překročení rychlosti o 1 km/h a takový Kolín přiznává, že 80 % pokut je rozdáno za přestupky do 55 km/h. Lze to vůbec tiše tolerovat ze strany řidičů, občanů, daňových poplatníků? Chápeme problematičnost vysoké rychlosti v některých místech, ale jízda rychlostí do 55 km/h nemění prakticky nic, nulová tolerance nedává racionální smysl. Přesto je 80 % pokut rozdáváno za takové jednání, co to má společného s bezpečností?

O extrémních případech bychom mohli mluvit dlouho, tady jde primárně o desítky milionů korun ročně. Žádné jiné měřítko „úspěchu” ani neexistuje, skoro nikdo se o něj ani nestará, skoro nikdo se ani nepokouší rozumně argumentovat, že by chtěl dosáhnout a dosahoval něčeho jiného. Vše je nastaveno tak, abyste platili, ne abyste se chovali správně, rozumně, odpovědně. O nic takového tu nejde.

Proti takovému jednání nejenže není nemorální se bránit. To je spíš skoro nemorální nepokoušet se takto účelovému jednání institucí, které si udělaly z řidičů nedobrovolné sponzory, nebránit. V krajním případě navíc nejde „jen” o peníze, tady jde i o práci a o osobní život. Známe dost případů řidičů, kterým byl vydán zákaz řízení za stěží nebezpečné jednání, a zničil jim kariéry nebo rozvrátil manželství. Mít možnost řídit a starat se o řadu věcí osobně je pro řadu lidí zkrátka důležité a měli bychom usilovat o to, aby život měnící tresty padaly jen v nepochybně adekvátních případech. Nic takového se ale neděje. A jakmile je jednou nějaký přestupek zaznamenán, nikdo se neptá, kdo byl morálně v právu, prostě se koná podle zákona se všemi dopady, které to často taxativně musí jít. A když vám někdo třeba dvakrát za rok změří 73 km/h na padesátce v místě, kde lišky dávají dobrou noc, s řízením jste skončili, i kdybyste za život najeli 5 milionů kilometrů bez nehod.

Pokud po silnicích nechcete jezdit jen jako nepřemýšlející součást stáda, je jedinou možností, jak předejít nejhoršímu, uvažovat vlastní hlavou a mít vždy k dispozici všechny relevantní informace v reálném čase. A abyste je skutečně měli, potřebujete vědět o tom co se kolem vás aktuálně odehrává. Proto má smysl investice do radarového detektoru kvalitního a osvědčeného výrobce, který spolehlivě a včas reaguje na místní relevantní hrozby, netrpí záplavou falešných poplachů a jeho databáze pevných měření je soustavně v souladu s realitou. Od toho jsou tu legální antiradary Genevo.

Toto zařízení nic aktivně neovlivňuje, pouze monitoruje okolí. Nijak s ním tedy nepřekročíte zákon, jen vyrovnává hru - dává vám informace a zůstává na vás, abyste se chovali odpovědně a přiměřeně nastalé situaci. A jezdili aktivně bezpečně, ne pasivně hleděli na tachometr v obavách z toho, co může přinést příští „úlet” na 54 km/h. Takové smýšlení živí Říčany, o bezpečnější silnice se nestará.



V této podobě dostanete špičkový radarový detektor Genevo Max. Nejprodávanější antiradar nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Foto: Antiradary.NET

Zdroj: Antiradary.NET

