Při řízení v Rakousku si dávejte pozor na nové likvidační pokuty, stačí, aby vám proklouzly pneu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Naši jižní sousedé se zjevně rozhodli, že v rukou řidičů nenechají ani píď prostoru k jednání podle vlastního úsudku. Nově tak zakazují kde co od jízdy po zadním kole na motorce až po jízdu se smýkající se zádí autem. Jako by k tomu docházelo jen s úmyslem to dělat.

Není žádným tajemstvím, že se mnohé automobilky snaží o vyvinutí plně autonomního řízení, kdy by se v osobním autě všichni jen vezli. Zda je něco takového vůbec reálné, zůstává otázkou, my se ale na takovou možnost navzdory našemu nadšení do řízení nedíváme nevraživě. Doby, kdy jste si ježdění na veřejných silnicích mohli užívat, aniž byste kohokoli ohrožovali, se zdají být pryč. Stojí za tím politici, kteří se rozhodli, že nás budou chránit před vším možným, dokonce i před námi samotnými. Proto zavádí jedno omezení za druhým a - slovy „klasika” - zachází do nejzazších hlubin kreativity až po její krajní meze.

Nechápejte nás špatně, netoužíme po tom, aby silnice připomínaly divoký západ, všechno ale má své rozumné meze. Ty byly v případě silničních pravidel už dávno překročeny, provoz prakticky zcela „neutralizován”. Přesto politici hledají další a další aspekty, na které by šlo dohlížet, jaké by šlo kontrolovat, které by bylo možné trestat. A nachází.

Nově tak v Rakousku hrozí enormní pokuty za jednání, jehož nebezpečnost je stejně pochybná jako jízda vysokou rychlostí po opuštěné noční dálnici. Navíc je třeba dodat, že rychle obvykle jedete úmyslně či alespoň vědomě, Rakušané nyní mohou trestat i to, když vám na kluzkém povrchu vybočí záď nebo při akceleraci proklouzne pneumatika nedopatřením. Horlivá policie to může vyhodnotit jako snahu o driftování nebo protáčení kol a vás za to připravit o pěkných pár výplat.

Začněme u onoho driftování, ať už chtěného či nechtěného. Pokud se totiž nově něčeho takového dopustíte v Rakousku, pak vám hrozí opravdu mastné pokuty. Do státní pokladny totiž odvedete minimálně 300 Eur (cca 7 400 Kč), tato částka však snadno může narůst až na 10 000 Eur (přes 246 tisíc Kč). Vše bude záležet pouze na rozhodnutí policie, která vám navíc může daný zabavit dopravní prostředek na dobu 72 hodin, pokud to uzná za vhodné.

To jsou opravdu přísné tresty, které - jak jsme již naznačili - nejsou spojené pouze s driftováním. Zakázáno je tedy i protáčení kol v nízké rychlosti, blbnutí na parkovišti děláním donutů apod. nebo zvednutí motorky na přední či zadní kolo. Vše je pochopitelně motivováno údajnou snahou o navýšení bezpečnosti na silnicích, stejně jako v jiných případech se to ale snadno může otočit proti vám. A vůbec nemusíte dělat nic špatného.

Stačí mít třeba silnou zadokolku jako BMW M3 nebo Mercedes-AMG C63 a při snaze i o velmi kultivované předjetí nebo přu výjezdu z vracečky na dovolené vám na zmiňovaném kluzkém záď ustřelí do strany jako nic, i s aktivovanou stabilizací. To samé platí o protáčení kol, to ještě v mnohem širší míře. Je to součást nátury silnějších aut, nekupují si je obvykle lidé bez zkušeností, je to jev, se kterým běžně pracují, nic to prostě neznamená. V Rakousku ale teď stačí jeden nevraživý policista a dál jedete vlakem. Přijde nám to naprosto absurdní a nic neřešící. Vůbec nevíme o jakkoli větším množství nehod, které by se i při záměrné snaze takové věci dělat odehrály, Rakušané ničím takovým ani neargumentují. Prostě jim přišlo dobré to zakázat.

Lze už jen dodat, že podobnou legislativu zavedla také Austrálie, a to již v roce 2009. V některých státech je dokonce zakázána „přílišná akcelerace” nebo „vytváření zbytečného hluku a kouře” - to jsou doslovné formulace. Policie navíc má ještě větší pravomoci, neboť vaše auto může zabavit na 90 dní. Či dokonce natrvalo, pokud se ukáže, že jste nepoučitelným hříšníkem. A představa, že moudří policisté toho přece nezneužijí a nebudou trestat někoho jen tak... Omyl, vše zneužitelné bude zneužito a některé řidiče musel osvobodit až soud. Přejeme šťastnou cestu do Rakouska.

BMW se před několika málo dny pochlubilo novým M4 CSL, které dokonce nafotilo ve smyku. V Rakousku asi budou brzy nezákonné i takové prezentační fotky... Ilustrační foto: BMW

Zdroj: BMF

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.