První elektrické Porsche přivádí majitele k zoufalství. Padá na ceně tak brutálně, že brzy klesne pod hranici 1 milionu Kč včera | Petr Miler

/ Foto: Michel, publikováno se souhlasem

Tohle je auto, které se dnes v Česku ve stejné verzi prodává od 3 112 003 Kč v úplném základu. Po pár letech a desítkách tisíc km může stát i skoro třetinu a nedá se prodat. Majitel už slevil přes 300 tisíc korun a zřejmě bude muset jít ještě níž.

Ptáte se, proč se najednou elektrické Porsche Taycan prodává tak špatně, když na tom svého času bylo až překvapivě dobře a svým odbytem se dokázalo rovnat i ikonické 911? Správných odpovědí by bylo víc, ta nejpádnější je ale jedna: Protože spousta lidí zjistila, že na tohle auto prostě nemá.

Není až tak drahé, tedy alespoň na poměry prestižní německé značky. Úplně základní cena 2 617 178 Kč dnes znamená, že jde o nejlevnější vstupenku do klubu Porsche po boku Macanu a Cayenne, na takovou 911 potřebujete pořád o 700 tisíc korun víc a žádný zázrak na kolech v podobě výchozí Carrery také nedostanete. Problém je jinde - zatímco 911 bude nejspíš i za 20 let auto za milion a půl, Taycan není nutné auto za takovou cenu už ani dnes. A to se vyrábí pouhé čtyři roky.

Neobjevujeme Ameriku, psali jsme o tom už dřív, situace je ale pro tento model horší a horší a horší. A protože skutečná cena nákladů na vlastnictví vozu nemá vlastně nic společného s tím, za kolik ho pořídíte - je to hlavně rozdíl mezi tím, za jakou cenu ho koupíte a za jakou prodáte -, jde o brutálně drahý špás nesrovnatelný s jakýmkoli jiným Porsche za posledních několik dekád. Museli bychom se vrátit až někam do dob ne úplně šťastných modelů s motorem vpředu typu 924, 944 nebo 928, abychom takové ekonomické fiasko na nějakém Porsche zreplikovali.

Nejnověji si toho všimli kolegové z Auto Evolution, kteří koukají jako péro z gauče, že v USA se dají koupit Taycany modelového roku 2022 (obvykle auta z roku 2021) s nájezdem mezi 30 a 40 tisíci kilometry už za ceny pod 50 tisíc dolarů, i když tyto vozy stály jako nové hodně přes 100 tisíc USD. Až tak nízko u tak mladých aut se v Evropě nedostanete, tady jsou ceny o pár set tisíc Kč vyšší, ale když půjdete po prvních kouscích, najednou se bavíme o sumách, které se až nesympaticky blíží pomyslné magické hranici 1 milionu Kč.

Ve Velké Británii budete blíž, ale tamní auta s volantem vpravo dnech necháme být, na fotkách níže vidíte auto belgického majitele, který si říká Michel a mluvit s ním o jeho nabídce je skoro smutně dojemné. Jeho vůz je dnes jedním z nejlevnějších Taycanů v prodeji v Evropě, i když s ním Michel najel za 4 roky jen 90 tisíc km. Koupil si verzi 4S, která dnes stojí v základu 3 112 003 Kč, a sáhl po několika příplatcích. Takové auto byste optikou dnešních cen pořídili u Porsche asi za 3,4 milionu korun.

Michel s ním ujel oněch 90 tisíc km, což není úplně málo za 4 roky, ale jinak to není žádný extrémní nájezd. Ale prodat ho nedokáže ani za velmi málo. Aktuálně je k dispozici 52 500 Eur s možností odpočtu DPH, tedy za 1,33 milionu Kč, o 2,1 milionu korun levněji, než za kolik bylo koupeno. A majitel opravdu nebyl šťastný, když jsem mu do telefonu řekl, že jsem novinář a ne zákazník, protože jsem první, kdo na inzerát zavolal za poslední týden.

Ale aspoň mi řekl, jak se věci mají - auto začal nabízet za 69 900 Eur, tedy asi 1,75 milionu Kč. A nic. Pak šel na 64 900 Eur, pak na 59 500 Eur, dnes je na 52 500 Eur a pořád nemá prodáno. Bylo mi ho skoro líto, tak jsem se nechtěl ptát, kam až by zašel, jsem si ale prakticky jistý, že když mu na stůl hodíte 50 tisíc Eur, nebude váhat ani vteřinu. To je asi 1,27 milionu Kč s odečitatelnou DPH za vůz výše popsané hodnoty. To zní skoro jako obchod roku, ale skutečně takovým bude? Máme pocit, že ani omylem, že i další majitel si vlastnictví tohoto auta pořádně finančně „vyžere”.

Chci na tomto místě říci, že Taycan vůbec není špatné auto, jel jsem s ním několikrát a je to dobré svezení. Za zmíněnou cenu je to milionové svezení z pohledu pořizovací ceny, ale optikou možného dalšího poklesu hodnoty a za 4 roky končící záruky na baterky? Prostě ne, nebral bych to, je to pořád rozmar i vedle jinak vedle též rozmařilých ostatních modelů značky. A nedivíme se, že se k němu lidé obrací zády, koupit si jakékoli Ferrari bude vedle vlastnictví Taycanu levný špás.

Pokud chcete poznat zoufalého majitele Porsche Taycan, zavolejte Michelovi. Patří mu tento vůz a nedokáže ho prodat ani za jednu z nejnižších cen v Evropě po slevě přes 300 tisíc Kč. Foto: Michel, publikováno se souhlasem

Zdroj: Porsche Taycan Taycan 4S@Autoscout24.de, Inspirace: Auto Evolution

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.