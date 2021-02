První letošní test letních pneu zjistil brzdnou dráhu 53 typů, obě české značky propadly před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hankook

Obrovské rozdíly mezi dostupnými typy zjistil už tradiční test německých kolegů. Ti vyzkoušeli brzdnou dráhu aktuálně nabízených letních pneu na suchu i mokru a mezi nejlepším a nejhorším je rozdíl skoro 25 metrů.

Co neubrzdíte, to neukecáte, říká se. Přirozeně máme tendenci vztahovat si toto pořekadlo k brzdovým komponentů, na schopnost auta zastavit mají ale kolikrát větší vliv jeho pneumatiky. Německý Auto Bild proto pravidelně přistupuje k testům novinek i zavedených kousků právě tím, že srovná délky jejich brzdných drah teprve pak zkoumá další detaily u typů, které dokáží auto aspoň včas zastavit.

Nejinak je tomu letos, kdy sítem prošlo už 53 různých typů obutí. Za úspěšné a hodné doporučení považují Němci pouze prvních 20 z nich, dalších 20 už nikoli. A od zbylých třinácti výslovně radí dát ruce pryč. Platí to hlavně o nejhorší pneumatice v testu, jejíž brzdná dráha na mokru z 80 km/h je oproti vítězi takřka dvojnásobná. To je skoro neuvěřitelné.

Auto Bild se zaměřil na jeden z nejprodávanějších evropských rozměrů, tedy na pneumatiku v šestnáctipalcové velikosti o šířce 205 milimetrů a 55procentním profilu. Tu obouvá většina kompaktních vozů, tedy i VW Golf, Škoda Octavia, Seat Leon, Audi A3, Peugeot 308, Opel Astra či dokonce takové BMW řady 1. Napříště už ale bude testovat větší velikost, neboť stále více výrobců u svých novinek počítá se 17palcovými koly jako se základem nabídky.

Budoucnost ale nyní nechme stranou, věnovat se raději budeme aktuálnímu testu. Ten probíhal na suchu i na mokru, přičemž v prvním případě testeři brzdili z rychlosti 100 km/h, ve druhém z už zmíněných 80 km/h. Následně byly obě brzdné dráhy sečteny a právě koncový výsledek rozhodnul o celkovém pořadí. Díky tomu ovšem pro vás hodnocení Auto Bildu nemusí představovat definitivní bernou minci - svůj výběr může uzpůsobit lokalitě, ve které žijete, v Česku ale celkový výsledek vzhledem k proměnlivým podmínkám dává smysl sledovat

Ať se nicméně na celou záležitost budete dívat z jakéhokoliv úhlu pohledu, první místo v testu zůstává nezpochybnitelné. Pneumatiky Hankook Ventus Prime 3 totiž nebyly překonány ani na suchu, ani na mokru. V prvém případě jim byla naměřena brzdná dráha 34,1 metru, ve druhém pak 29,6 metru. To je opravdu působivý výsledek, který dokázalo vyrovnat obutí Continental PremiumContact 6, ovšem pouze na mokru. Na suchu však již tato pneumatika o dva metry zaostávala.

Může se přitom zdát, že dva metry nejsou žádná míra, i mnohem kratší vzdálenost ale může rozhodovat o tom, zda nějakou krizovou situaci vyřešíte, nebo nabouráte. Druhá možnost pak bude v některých situacích jistotou, pokud vsadíte na nepříliš známé výrobce. Ti lákají hlavně na nízké ceny, což je i případ Double Coin DC99, již pořídíte zhruba za tisíc korun. Ovšem poté potřebujete 51 metrů na brzdění za mokra.

Neznamená to ale, že byste se při pořizování nových pneumatik nutně museli zcela vydat z peněz. Třeba obutí Semperit Speed-Life 3 je možné pořídit od zhruba 1 300 Kč, ve srovnání s výše zmíněným propadlíkem tedy nejde o o tolik vyšší sumu. Přesto za ni dostanete jeden z nejlepších výsledků na mokru, a sice brzdnou dráhu o rovných 30 metrech. Je však třeba dodat, že u tohoto typu musíte být obezřetní za sucha, neboť zastavíte až po 37,7 m, tedy skoro 4 metry za vítězem testu.

Kompletní výsledky naleznete v přiložených tabulkách, my se ještě blíže pověnujeme českým zástupcům, kteří oba propadli. Barum Bravuris skončila mezi nedoporučenými pneumatikami v šedi průměru na 29. místě s výsledkem 72,6 metru, skoro o 9 metrů delším než vítěz. Můžete to považovat za akceptovatelné, nemusíte, ale u Němců to neprochází. Kde ale není co řešit, je pneu mnohem mladší české značky Tomket, která zcela propadla a s výsledkem 78,2 metru skončila pátá od konce. Její výsledky na suchu i mokru jsou sice konzistentní, ovšem konzistentně špatné.

Dodat pak lze jen tolik, že i nejlepší dvacítka roku 2021 bude stejně jako předchůdci podrobena ještě druhému náročnějšímu testu, který se zaměří rovněž na aquaplaning, ovladatelnost, hlučnost, valivý odpor či opotřebení. Na první příčce tak obutí Hankook nakonec nemusí vydržet, při brzdění je to ale skutečný přeborník.

Doporučované pneumatiky pro léto 2021 s nejkratší brzdnou dráhou

Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Auto Bild

Nedoporučované pneumatiky pro léto 2021 s delší brzdnou dráhou



Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Auto Bild

Nedoporučované pneumatiky pro léto 2021 s nejdelší brzdnou dráhou



Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Auto Bild



Toto jsou prozatím tři nejlepší obutí pro letošní rok, a sice Hankook Ventus Prime 3, Pirelli Cinturato P7 a Kumho Ecsta HS51. Foto: Výrobci

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec