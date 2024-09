První moderní elektromobil BMW po 11 letech dohání „Černá smrt”, zdánlivě geniální řešení teď majitele stojí statisíce dnes | Petr Prokopec

Bylo to jedno z prvních masově vyráběných elektrických aut moderní doby. A po 11 letech od začátku produkce ukazuje, jaké problémy se v souvislosti s elektrickým pohonem mohou postupem času objevit. Majitele to přichází šeredně draho.

Pár let po příchodu nového milénia se BMW rozhodlo, že už poněkolikáté zkusí štěstí s elektrifikací. Německá automobilka proto začala pracovat na konceptech Mega City Vehicle a Vision Efficient Dynamics, ze kterých se posléze vyklubaly produkční modely i3 a i8. Menší z nich sázel jen na elektrickou energii, byť mohl mít na palubě také spalovací jednotku jakožto generátor elektřiny. Sportovní kupé se pak dočkalo plug-in hybridní techniky zabalené do opravdu extravagantního kabátu, se kterým dokáže zaujmout i dnes.

Výroba obou aut odstartovala v roce 2013 v Lipsku, tedy ve chvíli, kdy už bylo jasné, že elektromobily a dobíjecí hybridy budou „tou cestou”, jak splnit limity flotilových emisí CO2 u aut prodaných v EU. Na druhou stranu to bylo pořád v době, kdy se celá věc ještě nezvrhla do podoby dnešního elektrického diktátu, a tak BMW pořád doufalo, že s i3 a i8 v prvé řadě okouzlí zákazníky. Přesto už tehdy ve snaze učinit tyto vozy prodejnými stůj co stůj přistoupilo k některým úsporám, ke kterým by se jinak neuchýlilo. A které se zejména s odstupem času jeví být velmi nešťastnými, jak s nyní zjistil kolega Gustavo Henrique Ruffo z Auto Evolution.

Ten se o všem dozvěděl od automobilového technika Davida Tracyho, který dříve psal pro Jalopnik a aktuálně vlastní hned dva exempláře i3. Ten starší se rozhodl prodat, přitom však nicméně narazil na jeho dosud neznámou slabinu. Většina moderních elektromobilů totiž používá separátní chladicí okruh, který se stará o optimální teplotu baterií. BMW však kvůli oněm úsporám rozhodlo, že využije běžný chladicí okruh klimatizace. Do jisté míry šlo o geniální řešení, které se zdálo být funkčním i efektivním, nicméně „soudruzi ze západního Německa“ poněkud zapomněli na to, že kompresory klimatizace nejsou věčné. A ne každému nefunkční klima vadí.

Pokud totiž dojde na její poruchu u běžného auta, klimatizace prostě nejde a v některých oblastech je vám to po většinu roku jedno. V případě i3 vám to může být jedno dál, ale autu už ne. Nefunkční klimatizace potichu zabíjí baterie. A i když se BMW tváří, že akumulátorům tento stav zase tak nevadí (což je vážně pochybné tvrzení, proč je tedy jinak vůbec temperuje?), už samotná oprava klimatizace je kvůli zmíněné komplexitě celého řešení velmi drahým špásem.

Ceny oprav jsou enormní, řada lidí mluví o účtech na částky přesahující 10 tisíc dolarů (cca 227 tisíc Kč) za pouhou opravu „klimy”. Někteří mluví až o dvojnásobku této částky a někteří dokonce zmiňují, že nakonec svá auta raději prodali na náhradní díly, neboť oprava by se jim vzhledem ke stáří vozu už nevyplatila. Ne nadarmo se tak pro tuto závadu vžil termín Black Death neboli Černá smrt. Auta potichu a náhle zabíjí, navíc se netýká jen i3. Na stejný problém může dojet i i8 disponující stejným řešením, stejně jako novější plug-in hybridy značky. U všech ale aspoň platí, že jsou zatím dost cenné na to, aby takový problém znamenal posílání aut na vrakoviště. To i3 takové štěstí nemá.

Kolegu logicky zajímalo, s jakou zárukou je celé řešení vlastně spojeno. V případě baterií je totiž vyžadována osmiletá tovární garance. Pokud by tedy chladicí okruh byl považován za jejich nedílnou součást, pak by část majitelů stále ještě nemusela sahat do vlastní peněženky. Realitou je ale podle přístupu servisů spíš pravý opak - tedy že chladicí okruh bude vnímán jako součást klimatizace, se kterou je spojena pouze záruka standardní, tedy dvouletá. A ta vypršela u všech aut, výroba totiž skončila v roce 2021. S definitivním soudem si ale počkejme na reakci BMW - jakmile se Gustavo Henrique odpovědi od automobilky dočká, dozvíme se o tom.

Ať tak či onak tato... vlastně banalita ukazuje, kolik nových problémů elektromobily přináší i kvůli velmi dílčím změnám konstrukce. A některé se zjevně mohou projevit po velmi dlouhé době. Tím neříkáme, abychom nic neměnili, je ale třeba soustavně dodávat, že přirozená evoluce a vynucená evoluce jsou dvě úplně jiné věci. A efektivní je jen ta první, i v těchto ohledech, jinak prostě sáhnete po řešeních, se kterými byste do výroby nehnali v obavách, že vás jednou draze doženou. Upřímně: Bylo tak těžké tyto dopady anticipovat? Nemáme ten pocit, vlastně jsme si skoro jisti, že nad nimi BMW ve snaze učinit neprodejné aspoň trpochu prodejným vědomě mávlo rukou.

Malý elektromobil i3 ve svých útrobách skrývá špinavé tajemství, jeho baterie jsou totiž chlazeny kompresorem klimatizace. A ten se snadno může porouchat, což ale poté vede k opravdu drahým opravám - ať už kvůli bateriím, nebo samotné, velmi komplikované klimatizaci. Foto: BMW

