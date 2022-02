První test letních pneumatik pro rok 2022 srovnal brzdnou dráhu 50 typů, všechny české propadly před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bridgestone

Počasí posledních dnů na řadě míst Česka nutně vede k myšlenkám na přezutí na letní pneumatiky, Němci to ale dotáhli ještě dál. Mají za sebou první kolo srovnávacího testu a už rozdíly ve výsledcích jediné disciplíny jsou ohromné.

Dle kalendáře tu stále máme zimu a ještě skoro měsíc tomu nebude jinak. Pokud se nicméně podíváte z okna, jen stěží tomu budete věřit - na většině území panuje spíše jarní počasí a byť meteorologové tvrdí, že až do pátku můžeme počítat se silným větrem a srážkami, zima vypadá jinak. A o víkendu mají dokonce teploty opět vylétnout nahoru. Když si pak uvědomíme, že nadprůměrně teplé mají být i následující týdny minimálně do půlky března, myšlenky na výměnu zimního obutí za to letní nejsou úplně scestné.

Realitu ukáže až čas, ovšem už nyní můžete vybírat, na jaké letní „gumy” vsadíte. Pokud nemáte sadu z loňska, pak jistě oceníte první test německého Auto Bildu, který se zaměřuje právě na letní obutí. Už tradičně je v něm první rozstřel spojen s brzdnou dráhou na suchu a mokru, která vede oddělení zrna od plev. V případě suchého brzdění testovací jezdci zkouší zastavení z rychlosti 100 km/h, v případě toho mokrého se začíná na 80 km/h. Následně dojde k součtu obou výsledků a stanovení celkového skóre. Do druhého kola testů, které budou komplexnější, pak postoupilo 21 typů z celkových padesáti, zbylých 29 modelů propadlo.

Rozdíly v celkové brzdné dráze mezi úspěšnými typy nejsou tak velké, vejdou se do necelých 6 metrů, pak vzdálenost rychle narůstá. Přesto Němci říkají, že ani nákupem vyřazeného obutí nemusíte nutně udělat chybu. Jde nicméně jen o 16 dalších modelů, mezi něž patří třeba české pneumatiky Tomket Sport 3. V jejich případě brzdná dráha za mokra činí 32,8 metru, za sucha pak 37,2 metru. Celkově jsou tak na 70 metrech, za vítězem tak zaostávají o 6,7 metru.

Citelně hůře je na tom 13 dalších typů, z nichž nejlepší Zeetex HP2000 VFM dosáhla na celkové skóre 72,8 metru a nejhorší Atlas Sport Green 2 dokonce na 76,1 metru. Právě mezi nimi najdeme i další české obutí Barum Bravuris 5HM, které s celkovým výsledkem 73,3 metru je za vítězem už o 10 metrů dál. A snadno si spočítáte, že největšího propadlíka od vítěze dělí 12,8 metru, to už je opravdu propast.

Oním prozatímním vítězem se pro letošek stává model Turanza T005 od Bridgestone se součtem 63,3 metru. Jak už jsme zmínili, mezi vítězem a nejhorším typem je tak rozdíl skoro 13 metrů, který odpovídá snadno i délkám auta. Šetření tedy v tomto případě rozhodně není na místě, zvláště když na výrazné úspory ani nedochází. Za pneumatiku Atlas totiž dáte zhruba 1 800 Kč, zatímco mnohem známější Bridgestone vás vyjde jen o cca 400 Kč dráž.

Ceny v obou případech platí pro testovaný rozměr, tedy pro 215/55 R17. Toto obutí ve standardu užívá značné množství vozů nižší střední, střední a někdy i vyšší střední třídy, takže jej najdeme třeba i na Škodě Superb. Bridgestone je pak pro tato auta nejlepší v rámci brzdění na mokru i v případě celkového skóre, o chlup kratší brzdnou vzdálenost na suchu (35,8 metru versus 35,7 metru) však mají typy Kumho Ecsta HS52 a Nokian Powerproof. Danou volbu tak uzpůsobte svým podmínkám.

Kompletní výsledky najdete níže, přičemž my už jen dodáme, že ona lepší jednadvacítka nyní míří do druhého kola. V něm se bude řešit jak aquaplaning, tak ovladatelnost a pochopitelně také výdrž. Na finální výsledky jsme nadmíru zvědavi, neboť evidentně již ani světoznámá značka není zárukou úspěchu. Od zmiňovaných continentalek jsme čekali lepší umístění, nikoliv onu jednadvacátou příčku a překonání od méně známých typů, jako je třeba GT Radial FE2 SUV či Laufenn S Fit EQ+.

Kompletní výsledky 1. kola testu letních pneu pro rok 2023 od Auto Bildu

Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Auto Bild

Fotografie prozatím vítězného obutí



Prozatímním vítězem prvního testu letních pneumatik o rozměru 215/55 R17 je obutí Bridgestone Turanza T005, se kterým dosáhnete nejkratší brzdné dráhy na mokru, jedné z nejkratších na suchu a nejkratší celkově. Foto: Bridgestone

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.