Původně drahé elektrické Audi ztrácí na ceně tak rychle, že ho po 4 letech koupíte o 400 tisíc levněji než spalovací alternativu před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi, koláž Autoforum.cz

Jako nové stojí o stovky tisíc víc - potřebujete miliony korun na to, abyste si mohli dovolit byť jen základní verzi. Po 4 letech ale může být model e-tron váš se snadno akceptovatelným nájezdem levněji než skoro základní nová Octavie, zatímco větší Q7 stojí pořád přes milion.

Někteří říkají, že aby se elektromobily mohly prosadit mezi širší populací, musí se nejprve stát něčím normálním a široce akceptovaným na trhu ojetin. A to chce čas, neboť většina lidí si prostě nová auta nekupuje a „zrání” drahých nových vozů pro bazary chvíli potrvá. Něco takového na první pohled dává smysl i s argumentem, že kvůli tomu není problémem dotování nákupů drahých elektromobilů milionářům, kteří by si je mohli pořídit i bez toho - takhle mají o důvod víc a zásobují tak i trh s ojetinami. Je to ale skutečně relevantní postoj?

Po mém soudu nikoli. Tedy obecně ano, v tomto případě ale ignoruje dva hlavní důvody veškeré problematičnosti elektrických aut. Oba vychází jako obvykle z baterie, které jsou nejen drahé, velké, těžké, mají malou energetickou hustotu, pomalu se nabíjí atp., ale mají také velmi krátkou životnost. První mix vlastností se stará o to, že elektromobily vždy nabídnou omezenou použitelnost, což velmi racionálně uvažující zákazníci ojetin nevidí rádi. A to druhé se postará o to, že i když cena nominálně klesne - někdy i velmi dramaticky - výhodná koupě z toho nikdy nebude.

Levné (relativně i absolutně) ojeté elektromobily jsou totiž na trhu běžné už dnes. A přesto se pro ně nikdo nežene, což ceny dál tlačí dolů, poptávky ale přesto přibývá jen pozvolna. A této kombinace problémů se dnešní ojeté elektromobily nikdy nezbaví do té míry, aby se staly zajímavými pro širší publikum, prostě se to nemá jak stát.

K této myšlence nás přivádí postřeh kolegů z Carscoops, kteří si všimli, jak zatraceně levná jsou původní elektrická Audi e-tron (dnes Q8 e-tron) v USA. Podívali jsme se na to i v Evropě a situace je tu stejná, ne-li pro elektrické SUV ještě tristnější. Stačí si vedle sebe postavit elektrický e-tron, o něco menší (asi o 150 mm kratší, jen pro pět lidí apod.) vůz, který dnes jako nový stojí od 2,18 milionu Kč výš, vedle větší spalovací Q7. Ta je jako nová k dispozici od 1,89 milionu Kč výš s třílitrovým dieselem, stačí ale chvilka, aby se karta dokonale obrátila.

Podívali jsme se s pomocí dat Mobile.de na ceny čtyř a méně roku starých vozů s nájezdy okolo 100 tisíc km maximálně, a vidíme, že zatímco e-trony za tak krátkou dobu padly cenově až někam k 720 tisícům Kč, kdy už si můžete vybírat, slušná nabídka Q7 se ukáže až při cenách okolo 1 050 000 Kč, méně stojí jen vozy dovezené uz USA, auta s dvojnásobným nájezdem a podobné problematické kousky. Stačilo tedy pár let, aby se e-tron z už hodně drahého auta stal vozem dostupným za sumu kousek nad částkou potřebnou na základní novou Octavii, zatímco Q7 za tentýž čas nemusely ztratit ani polovinu hodnoty a místo aut o 300 tisíc levnějších se staly o víc jak 300 tisíc dražšími.

To je obrovská změna, přesto nevíme o tom, že by se na e-trony stály fronty. Důvodů, proč tomu tak je, existuje víc, ten hlavní jsme ale dnes už vlastně probírali - čtyři roky stáří a 100 tisíc najetých km sice nestačí ani k tomu, aby e-trony pozbyly záruku na baterii, dospěly k tomu ale tak blízko, že se hrozba její drahé výměny do ceny už výrazně propisuje. Navíc nejde jen o to. Čtyři roky v automobilovém světě nejsou dlouhá doba, ve světě elektromobilů ale běží čas o něco rychleji a s dnešními elektrickými modely se kvůli menším pokrokům v klíčových oblastech (delší dojezdy, kratší dobíjení, posuny v péči o baterii apod.) dá žít přece jen lépe, což pochopitelně atraktivitu těchto aut coby ojetin dál snižuje.

I proto zůstáváme přesvědčeni, že za tohoto stavu a přetrvávajících trendech nemají elektrická auta šanci v bazarech bodovat o moc víc. I když je koupě e-tronu už dnes vlastně levná, lákavá a s platnou zárukou bezprostředně neriziková, je ve výsledku výhodná jen stejně zdánlivě jako u BMW i3. Chvíli to bude legrace, než se bateriové ucho utrhne a z výhodné koupě bude drahý špás...

Audi Q7 koupíte jako nové citelně levněji... Foto: Audi



...než o něco menší elektrický e-tron. Už po pár letech se ale karta zásadně obrací. A má to své velmi racionální důvody. Foto: Audi

Inspirace: Carscoops, Zdroj dat: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.