Rodinný ideál proplouvá bazary celkem bez povšimnutí, už po pár letech ho koupíte i o polovinu levněji

Jeho úspěch mezi novými auty je vlastně docela překvapivý, jeho specifická obliba se ale v bazarech projevuje naplno. Rychle tak klesá na ceně, což může být slušná šance pro ty, kteří chtějí jen pár let staré, nepříliš ojeté auto až pro sedm za dobrou cenu.

Před čtyřmi lety Hyundai představilo čtvrtou generaci SUV Santa Fe. Ve srovnání s předchůdcem došlo na řadu změn, kupříkladu rozvor se prodloužil o 80 milimetrů. Tento krok vyústil ve více místa pro nohy cestujících vzadu, a to ve druhé i případné třetí řadě. Jako sedmimístný sice vůz dokáže pobrat pouze 130 litrů zavazadel, při sklopení posledních dvou míst nicméně kapacita narůstá na již dostačujících 547 l. Ve srovnání s předchůdcem jde rovněž o nárůst, což ostatně platí o sklopení obou řad (až 1 625 l). Jde tak o vskutku ideální vůz, zejména pokud jste ve škole nedávali pozor, když se mluvilo o plánovaném rodičovství.

Podobná variabilita jako uvnitř platí také v případě techniky. Pod kapotou se tedy mohl objevit buď 2,4litrový benzinový čtyřválec, nebo dvoulitrový či 2,2litrový turbodiesel. Právě poslední zmíněná jednotka je pro Santa Fe ideální volbou, naladěna totiž byla na 200 koní. S těmi pak sice asfalt trhat nebudete, zároveň vám nicméně nehrozí, že byste nezvládli předjet sebevětšího loudu. Počítat navíc můžete s reálnou spotřebou okolo 7 litrů, což je pro vůz této velikosti i hmotnosti velmi příznivá hodnota.

Aktuálně je pak dieselová dva-dvojka jedinou nabízenou motorizací vedle hybridních agregátů, přičemž kvůli emisím došlo k poklesu výkonu na 193 koní. Základní cena takového provedení pak činí 899 990 Kč, což není málo, zvláště když za své peníze dostáváte základní úroveň výbavy Comfort. Před faceliftem, který přišel v roce 2020, nicméně byl tento motor nabízen až s vyšším stupněm Style, a to za 949 990 Kč. Dnes je ovšem takové provedení o čtvrt milionu korun dražší.

Pokud tedy chcete více muziky za méně peněz, musíte vyrazit do bazaru. Vhod by vám přitom mohli být hned dvojí zkušenosti našich kolegů z Auto Bildu. Ti totiž měli Santa Fe s 2,2litrovým dieselem nejprve na dlouhodobý test, během kterého najeli 100 tisíc kilometrů. Aktuálně pak sáhli po ojetině nabízené v Laatzenu 37 980 Eur (cca 933 000 Kč). Původně tento vůz stál 52 600 Eur (1 294 000 Kč). Najetí jen 36 601 km tak vyšlo majitele draho, lze ale myslet i na větší rozdíly. Auta z roku 2019 s nájezdem okolo 60 tisíc km lze pořídit už za sumy kolem 700 tisíc Kč, což nemá daleko k polovině původní ceny. To na tři roky staré auto nezní špatně.

Naprostá většina pár let starých Santa Fe v prodeji má najeto relativně málo, což pochopitelně svědčí jejich stavu. V případě ojetiny z května 2019, kterou vyzkoušeli kolegové, se nájezd negativně neprojevil prakticky na ničem. V případě dlouhodobě testovaného exempláře totiž Němci již poukázali na vícero oblastí, jenž mohou minimálně vyvolat vrásky na čele. Pohonná jednotka byla totiž po skončení testu poměrně zanesena karbonem. Zaolejované pak bylo i turbodmychadlo, patrná byla v motorovém prostoru i koroze. Uvnitř pak pro změnu došlo na ošoupání volantu a sedadel.

Všeobecně je nicméně Santa Fe považováno za spolehlivé, v případě zájmu je tedy třeba si všímat drobností dokládajících míru péče předchozího majitele. Ostatně Němci zmiňují, že pokud by onen kousek na dlouhodobý test byl používán pouze jednou rodinou, jeho interiér by byl v lepším stavu. Svou obhlídku byste tedy měli odstartovat pod kapotou, haprovat nicméně mohou i multimédia. Ta jsou pak ostatně slabinou prakticky všech automobilek.

Santa Fe je relativně úspěšné nové auto, v bazarech už tolik netáhne. Ceny tak míří dolů, největší smysl dávají verze s 2,2litrovým turbodieselem, který je dokonce silnější než u nového vozu. Foto: Hyundai

