Silná a levná ojetá auta do 250 tisíc Kč: I teď lze výhodně koupit to, co jiní přehlíží před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Může se zdát, že na současném poblázněném trhu nic jako levnou ojetinu koupit nelze, stačí se ale na věc podívat ze správného úhlu pohledu. Výkonným autům se hlavní proud trhu vyhýbá, o to levněji lze některá z nich mít.

Jezdit sportovním autem nebo autem o dost silnějším, než je na českých silnicích obvyklé, má něco do sebe. A ocení to nejen zapálení řidiči, kteří si jízdu z podstaty užijí víc než v něčem, co vznikalo pro člověka, který má auto za něco jako vysavač - koupí, použije, prodá nebo vyhodí.

Pokud ale chcete takové auto pořídit jako nové, leckdy milion korun nestačí, ceny se dost často blíží půldruhému i druhému milionu. Takové peníze má spousta petrolheadů problém dát dohromady, pochopitelně. Naštěstí tu je trh ojetých vozidel, který se sice v posledních měsících poněkud splašil, zrovna tady ale může pomoci. Výkonná auta většina lidí nevyhledává kvůli panice z vyšší spotřeby, s níž to ale vůbec nemusí být tak problematické, jak se traduje.

Samozřejmě, řada sporťáků zůstává velmi drahá, takové Porsche 911 nekoupíte vyloženě levně nikdy. I v této kategorii jsou ale některá auta levnější než ostatní. Důvody jsou různé - někdy může jít o auto prostě nepovedené, ale ne vždy tomu tak je. Zejména u výkonnějších verzí obyčejnějších modelů platí výše zmíněné - prostě nejsou pro každého, spousta řidičů neocení jízdní vlastnosti, krásný zvuk motoru nebo citlivé řízení, důležitější pro ně je, aby auto bylo praktické a provozně co možná nejlevnější.

Výkonný vůz pochopitelně nepraktický být nemusí, provozní náklady jsou ale jinou kapitolou. Pneumatiky jsou velké, široké a s nízkým profilem, takže jsou drahé. Navíc nebudete kupovat mizerné gumy, protože na gumách se nešetří ani u obyčejného auta, natož u něčeho s jízdními ambicemi, takže jsou ještě dražší. Veškeré díly bývají někdy o trochu, někdy o hodně dražší než u běžného auta, mj. i proto, že se nevyrábí v tak ohromných počtech jako na Golf TDI. A o spotřebě paliva se snad ani zmiňovat nemusíme - ne každý chce platit přirozeně vyšší spotřebu výkonného šestiválce, když jeho výkon... prostě nepotřebuje.

To všechno zní jak nevýhody, jenže pro nadšené řidiče s menším rozpočtem jsou to výhody - to, o co ostatní nechtějí, rázem koupíte přesně kvůli tomu levněji. Když se tedy podíváte po dnešním trhu, snadno zjistíte, že za cenu nižší než na základní Fabio s litrovým tříválcem koupíte výkonný vůz nabízející docela jiné svezení. A to i ve velmi zachovalém stavu.

Kritériem byl výkon alespoň 250 koní, manuální převodovka, auta nesměla být starší než z roku 2000 a i ve slušném stavu za míň než 250 tisíc korun. Na vozech mělo být co nejméně tuningu, zejména po stránce výkonu, a karoserie musela být alespoň trochu vhodná k aktivní jízdě, takže jsme vyloučili kombíky či SUV. A pochopitelně, musí jít o auta, která se dají rozumně sehnat, takže se na trhu ojetin nepohybuje jedno takové v Evropě. Už vás nebudeme dál napínat, tady je náš výběr.

Audi S3 II

Vůbec se nedivíme tomu, kdo si nepořídí Audi jako nové - vozy této značky jsou vážně drahé, a to i pokud se podíváte na špičkové verze modelu A3. Jenže podobně jako jeho příbuzný z Wolfsburgu, tedy VW Golf, má i A3 svou sportovní variantu, označenou jako S3. Oproti Golfu GTI tu je navíc odjakživa výhoda pohonu všech kol a vyššího výkonu - v druhé generaci dává dvoulitr TFSI 265 koní a přesně tu lze dnes již koupit za rozumné peníze.

Motor sice není na ideálním místě, ve srovnání s verzi V6 je ale lehký a auto také díky naladění podvozku netrpí přílišnou nedotáčivostí. Vzor čistoty a ovladatelnosti to nebyl a není, s manuálním řazením a ještě „neelektrickým” posilovačem ale trpět nebudete. S3 má navíc výhodu docela dobré kvality zpracování - a naopak nevýhodu relativně drahého servisu, když už se pokazí něco, co nezvládnete opravit sami. Na každý pád je to velmi rychlé auto a opravdu nemusí být drahé - za limitních 250 tisíc Kč už koupíte hezké kousky.

Foto: Audi

BMW 130i E87

BMW 130i je mezi hot hatchi jedním z vrcholů evoluce. S báječným atmosféricky plněným šestiválcem o výkonu 265 koní, krátkými převody a pohonem zadních kol je to stroj řidičských radostí. A podobně jako u Audi S3 se nemusíte tolik vzdát ani té praktičnosti, protože to může být pětidveřový hatchback.

Samozřejmě, cílem je sehnat verzi s M-paketem, protože má lepší přesně ty věci, které pro aktivní jízdu chcete mít co nejlepší - spoustu komponentů podvozku, volant nebo sedadla, která vás v zatáčkách lépe udrží na místě. Volili bychom verzi před faceliftem, protože má pro řidiče příjemnější elektroniku motoru, ještě hydraulický posilovač řízení a podvozek naladěný tak, jak se na podobný vůz patří - po faceliftu už tomu tak není, mimo jiné. Znovu okolo 250 tisíc už můžete vybírat z rozumných exemplářů.



Foto: BMW

BMW 330i E90

Řada 3 generace E90 mnohým přijde ošklivá, pravdou nicméně je, že ač je větší než E46, je lehčí, mimo jiné i proto, že využívá hliník a místo rezervního kola měla standardně pneumatiky runflat. Verze 330i nabídne pochopitelně třílitrový šestiválec, který samozřejmě pohání zadní kola. Do roku 2007 měl 258 koní, později 272 koní. A ano, stejně a ze stejných důvodů jako u 130i vám doporučíme verzi před faceliftem, ani modernizace trojky E90 se v Mnichově z pohledu řidiče nepovedla.

Nejlepší by samozřejmě bylo pořídit vůz s M-paketem, podobně jako v případě 130i, jenže takové se dost špatně shánějí a bývají dražší, takže bývá nutno se spokojit s obyčejnou verzí. Když budete mít trochu štěstí, za 200 tisíc koupíte ještě dost perspektivní auto.



Foto: BMW

Hyundai Genesis Coupe V6

Šestiválcový Genesis Coupé vzbudil slušné pozdvižení, když přišel na trh. Pravda, design může někomu přijít trochu divný, ale ten z hlediska řízení prostě není prvořadý. Atmosférický vidlicový šestiválec je umístěný vpředu a z 3,8 litru objemu dával 306 koní, která posílal na zadní kola přes manuální šestikvalt a samosvorný diferenciál. To je recept na velmi dobré řidičské auto a i když v našem testu vyjevilo také své mouchy, emocí má na rozdávání.

Ovšem, pod kapotou najdete i dvoulitrový turbomotor, na který bude nižší pojistka a který bude alespoň teoreticky brát méně paliva, ale cena je příliš vysoká - jednak je příliš slabý, jednak má dost mizernou odezvu na plynový pedál a hlavně nemá samosvor, takže ho rozhodně nelze doporučit. V6 je tou správnou volbou, za 220 až 230 tisíc už pořídíte některý ze zachovalých kusů.



Foto: Hyundai

Mazda 3 MPS

Tak trochu konkurentem Audi S3, třebaže o dost levnějším, je Mazda 3 MPS. Tento stroj má svůj 2,3litrový přeplňovaný čtyřválec a také pohání jen přední kola, ale má samosvor a 260 koňmi je tak rychlý, jak to vypadá na papíře. A je to japonské auto, takže se dá očekávat slušná spolehlivost.

Ovšem, má to i své nevýhody. 260 koní je na předních kolech docela dost a ještě na trojku si musíte dávat pozor, protože nemá problém protočit kola, zejména na vlhkém povrchu. Také budete muset překonat trochu divný vzhled, který rozhodně nesedne každému; elegance tu na rozdávání vážně není, ale tu najdete u málokterého hatchbacku. Cena může nevýhody snadno kompenzovat, z aut v tomto přehledu pořídíte trojkové MPS levněji než všechna ostatní - už za 150 tisíc si můžete vybírat.



Foto: Mazda

Mercedes-Benz SLK 350

Model SLK v nabídce Mercedesu předchází pověst auta pro holky či kluky, kteří si na holky hrají, ale pravda může být trochu jinde, zejména v případě verze 350 druhé generace. 3,5litrová verze vidlicového šestiválce M272 dává 272 koní a posílat je na zadní kola může i přes manuální převodovku. A také tu je podstatný faktor pevné skládací střechy, která je sice dost těžká - SLK 350, ač nijak velké, váží téměř 1,5 tuny - ale znamená lepší použitelnost i v zimě.

Zrovna těchto typů v prodeji moc není, navzdory jejich raritnosti ale nejde o nic až tak drahého. Okolo 200 tisíc Kč koupíte už dobře.



Foto: Mercedes-Benz

Nissan 350Z

Je to trochu opakující se příběh, ale to jen proto, že je skutečně dobrý - šestiválec vpředu, manuál uprostřed, pohon vzadu a k tomu opravdu rozumná cena. Ostatně, není důvod si myslet, že se korejský účastník této desítky u Nissanu 350Z nenechal inspirovat. Je to nicméně příklad hodný následování, 350Z je velmi schopný stroj s možná trochu chuligánským, ale rozhodně velmi charismatickým přístupem k věci.

Dělal se jako kupé a roadster a uříznutím střechy utrpěl vzhled více než jízdní vlastnosti, takže roadster není verze pro holky. 3,5litrový šestiválec má v obou karosářských variantách 280 koní a lehce přes 300 v pozdějších verzích. Je to už dost staré auto, takže byste možná čekali, že nevyjde draho, ale omyl, bez 230 tisíc v kapse dobře nejspíš nekoupíte.



Foto: Nissan

Opel Vectra OPC II

Velmi dobře si pamatujeme, co o Vectře OPC, resp. VXR, prohlásil Jeremy Clarkson, ale tohle auto vážně není tak špatné, jak ho prezentoval. Jistě, relativně těžký šestiválec před přední hnanou nápravou znamená, že jízdní vlastnosti nelze srovnávat s Porsche, utažené zatáčky tohle auto vážně nemiluje a nedotáčivé být umí, ale pokud máte rádi otevřené okresky, 280 koní umí Vectru OPC slušně rozhýbat. A je dnes opravdu levné.

Víc než milion korun, který tohle auto stálo jako nové, byla hodně vysoká suma, zejména s přihlédnutím k trvanlivosti, kterou Vectra OPC mírně řečeno nevyniká, ale nějakých 170 tisíc, za které tento stroj pořídíte dnes, už je částka relativně příznivá. Jen se připravte na potenciálně dost drahou údržbu.



Foto: Opel

Porsche Boxster S I

Jediné auto tohoto seznamu s motorem uprostřed je na první pohled něco, nad čím leckdo ohrne nos, ale to je trochu škoda. Jistě, 911 je ikona, jenže Cayman je řidičsky vynikající a je v podstatě Boxsterem se střechou. A také je Boxster S jediným autem této značky splňujícím kritéria, Cayman i 911 jsou příliš drahé, což je pro fanouška důležitou informací. 252 koní plochého šestiválce nevypadá jako mnoho, ale Boxsteru S takovýhle výkon dobře pasuje, motor není rychlejší než podvozek. Je potřeba dát skutečně dobrý pozor na údržbu, ale okolo 250 tisíc se dnes prodávají slibně vypadající exempláře.



Foto: Porsche

Petr Miler